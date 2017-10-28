‘Mesele başkanlar değil mesele 2023 hedefleri’

Soru:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan neden “metal yorgunluğu” düğmesine başkanları değiştirerek bastı?

Cevap:

- Mesele başkanların şahsıyla ilgili değil. Daha kapsamlı bir stratejik hamledir bu. Çünkü 2019 seçimleri aynı zamanda AK Parti’nin 2023 hedeflerinin kapısıdır.

Yani?

- AK Parti, Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en stratejik yatırımlarını 2023 hedefleri olarak takvimledi. Bir anlamda 2023 yılı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi hayatındaki bütün çabalarının meyvelerini göreceği dönemdir. Cumhuriyet’in 100’üncü yılıdır. Buraya ulaşmanın yolu 2019 seçimlerinden başarıyla çıkmaktır.

Yani 2019 seçimleri AK Parti davasının en kritik seçimidir. İşte bu nedenle belediyelerin önemi çok büyüktür.

İstanbul, Ankara, Bursa ve benzeri birkaç il başkanlık seçimlerini de genel seçimleri de belirleyecek. O nedenle önemlidir...

HEDEFLER

Gerçekten de verilen örneklere baktım.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı 2023, AK Parti’nin dev projelerinin hayata geçtiği bir döneme rastlıyor.

O dönemde yönetimin kimde olacağı sorusu bu açıdan önemlidir.

Düşünsenize...

- Dünyanın en büyük havalimanı (sıralı olarak açılacak)...

- AKKUYU nükleer santralı (2022’de açılacak. Ardından ikinci nükleer santral)...

- TÜRKAKIMI (Karadeniz’in altından 1000 kilometre ile Avrupa’ya bağlanacak)...

- Çılgın kanal projesi (İstanbul Boğazı’na alternatif)...

- Yerli uçak gemisi...

- İlk yerli uçak...

- İPEK YOLU (Bakü -Tiflis -Kars)...

- Milli Tank projesi...

2023’e kadar tamamlanıp açılışı yapılacak dünya çapındaki projelerin listesi böyle uzuyor.

Ankara’da karşılaştığım yorumun son cümlesi ise şu:

“2019 neden önemli? Çünkü AK Parti’nin alın ve akıl terinin meyvelerini göreceği 2023’ün kapısıdır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız kolları sıvadı. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti bunu hak ediyor ama hak etmek yetmez, aynı heyecanla çalışmak lazım. Yeni kadrolar, gençler lazım.”

Ankara kulislerinden süzdüğüm yorumlardan birisi bu.

Yani öyle birkaç belediye başkanının istifasını istemekten çok daha geniş kapsamlı bir siyasi strateji söz konusu.

Tutar mı, tutmaz mı?...

Elbette buna millet karar verecek.

TURİZM ATAĞI

TURİZM Bakanlığı bir süredir müthiş bir atak yapıyor.

Son olarak Turizm Şûrası toplanıyor.

Türkiye’nin bütün bölgelerinde onlarca komisyon kuruldu.

Akademisyenler, yatırımcılar, çevreciler görüşlerini tutanak haline getirdi.

Deniz ve kıyı kullanımından tarih turizmine kadar konu başlıkları Ankara’da masaya yatırılıyor.

Hedef yine 2023...

TURİZM POLİSİ

BODRUM-Gümbet plajındaki magandaları gördünüz mü?

Bir kadın turistin başında dakikalarca dikilen o terbiyesizleri... Turistler plajdan kaçmak zorunda kalıyor.

Her defasında aynı şeyi söylüyorum.

Turizm bölgelerinde Jandarma’yla sonuç alamayız.

Jandarma yollarda kimlik kontrolü yapmaktan başka bir iş yapamıyor.

Özel eğitimli, dil bilen turizm polisine ihtiyaç var.