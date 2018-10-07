Marmaris’teki gizemli uçak yeraltında ne arıyor

Üç gündür Marmaris’teki denizcilerden, dostlardan sorular geliyor.
“Esrarengiz bir uçak, Marmaris’in üzerinde sürekli uçuyor. Acaba kamulaştırma için parsel çalışması mı var?”
Bir başkası:
“Marmaris ve çevresinde çok büyük bir deprem olacakmış. Onun için çalışma yapılıyor...”
Soran sorana...
Hatta havacılıkla ilgili bir internet sitesi başlık atmış:
“Marmaris’in üzerinde sürekli uçan bu uçak ne yapıyor?”
Uçağın sırrı dalga dalga yayılıyor...
Ben de merak ettim.
Kısa bir araştırma...
Uçak özellikle Hisarönü Körfezi’nde, Turgut ve Orhaniye koyları üzerinde uçuyor...
Peki orada ne var?
Türk havacılığının en önemli hocalarından Erdoğan Menekşe’yi aradım:
- Hocam bir uçak Marmaris’te Turgut Koyu’nun üzerinde sürekli alçak uçuş yapıyor. Arkasında T biçiminde bir çubuk taşıyor..”
- Üzerinde bir harf, rakam grubu var mı?
- C20 gibi bir şeyler...
- C-208 karavandır o...
- Yani...
- Fatih biz o uçakları sismik araştırma için kullanırız. Ben de Çanakkale’de kullanmıştım.
- Nasıl işler hocam...
- O uçak aşağı sinyal gönderir, sonra gelen karşılıktan yeraltının fotoğrafını çıkarır... Sürekli olarak bir rotada daireler çizer... Yeraltındaki madenleri tespit eder...
Az sonra Erdoğan Hoca’dan öğrendim ki...
“Zaten uçağın mekik dokuduğu alan notamlanmış... Yani uçuşa yasak bölge ilan edilmiş...”
İnternette o bölgeyle ilgili haberlere baktım...
Sabah gazetesi 2016 yılı sonlarında bir haber yayınlamış..
“FETÖ’cü Akın İpek’in oteli ve çevresinde FETÖ’nün kaçırdığı altın arıyor...”
Erdoğan Hoca’nın anlattıklarıyla uçağın rotasını ve Sabah haberini birleştirince ortaya şu çıktı...
- Akın İpek’e ait Angel Oteli tam uçağın sürekli mekik dokuduğu Turgut Koyu’nda...
Belli ki FETÖ’nün altınları üzerine yeni gelişmeler var...
Akın İpek’in altın madenleri işlettiği de düşünülürse, olay tahminlerin de üzerine çıkıyor.
Rivayet odur ki...
20 ton civarında bir altın...
Gökyüzünden sismik olarak aranıyor...
BAŞKAN ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ YEDİĞİMİZ KAZIK ORTAYA ÇIKTI
DAHA dün yazdım...
Döviz artışını fırsat bilen dolandırıcılara karşı “Koyun olmadığımızı gösterelim” dedim...
Birçok vatandaştan mesaj geldi...
Ama en çarpıcı olanı...
Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’ndan geldi..
Başkan Tahmazoğlu öyle bir şey yaptı ki...
Günlerdir yazdığımız gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı...
Keşke bütün belediyeler bunu yapsa...
Olay şu:
Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu bir sabah Kılıçoğlu Mahallesi’nde kurulan pazara gitti.
Bir pazarcıya sordu:
- Domatesin kilosunu 5 liraya satıyorsun...
- Evet başkanım...
- Tamam da pahalı değil mi?
- Valla başkanım görüyorsunuz...
(Döviz artışı falan diyecek ama...)
- Neyi görüyorum. Sen bana alış faturasını ver bakayım...
Pazarcı esnafı utana sıkıla faturayı çıkarır.
Başkan bir bakar... Faturada kilosu
70 kuruş yazıyor...
Evet arkadaşlar tam “70 kuruş...”
Peki pazarda kaç lira?
5 lira...
Yuh... Yuh... Yuh...
Başkan vurgunu görünce resti çekiyor:
“Olmaz böyle. Ya fiyatı düşürüyorsun, ya tezgâhı kapatıyorsun...”
Hadi Gaziantep yakaladı.
Ya İstanbul... Ankara... İzmir...
Ya Türkiye...
Marmaris’teki gizemli uçak yeraltında ne arıyor
Üç gündür Marmaris’teki denizcilerden, dostlardan sorular geliyor.
“Esrarengiz bir uçak, Marmaris’in üzerinde sürekli uçuyor. Acaba kamulaştırma için parsel çalışması mı var?”
Bir başkası:
“Marmaris ve çevresinde çok büyük bir deprem olacakmış. Onun için çalışma yapılıyor...”
Soran sorana...
Hatta havacılıkla ilgili bir internet sitesi başlık atmış:
“Marmaris’in üzerinde sürekli uçan bu uçak ne yapıyor?”
Uçağın sırrı dalga dalga yayılıyor...
Ben de merak ettim.
Kısa bir araştırma...
Uçak özellikle Hisarönü Körfezi’nde, Turgut ve Orhaniye koyları üzerinde uçuyor...
Peki orada ne var?
Türk havacılığının en önemli hocalarından Erdoğan Menekşe’yi aradım:
- Hocam bir uçak Marmaris’te Turgut Koyu’nun üzerinde sürekli alçak uçuş yapıyor. Arkasında T biçiminde bir çubuk taşıyor..”
- Üzerinde bir harf, rakam grubu var mı?
- C20 gibi bir şeyler...
- C-208 karavandır o...
- Yani...
- Fatih biz o uçakları sismik araştırma için kullanırız. Ben de Çanakkale’de kullanmıştım.
- Nasıl işler hocam...
- O uçak aşağı sinyal gönderir, sonra gelen karşılıktan yeraltının fotoğrafını çıkarır... Sürekli olarak bir rotada daireler çizer... Yeraltındaki madenleri tespit eder...
Az sonra Erdoğan Hoca’dan öğrendim ki...
“Zaten uçağın mekik dokuduğu alan notamlanmış... Yani uçuşa yasak bölge ilan edilmiş...”
İnternette o bölgeyle ilgili haberlere baktım...
Sabah gazetesi 2016 yılı sonlarında bir haber yayınlamış..
“FETÖ’cü Akın İpek’in oteli ve çevresinde FETÖ’nün kaçırdığı altın arıyor...”
Erdoğan Hoca’nın anlattıklarıyla uçağın rotasını ve Sabah haberini birleştirince ortaya şu çıktı...
- Akın İpek’e ait Angel Oteli tam uçağın sürekli mekik dokuduğu Turgut Koyu’nda...
Belli ki FETÖ’nün altınları üzerine yeni gelişmeler var...
Akın İpek’in altın madenleri işlettiği de düşünülürse, olay tahminlerin de üzerine çıkıyor.
Rivayet odur ki...
20 ton civarında bir altın...
Gökyüzünden sismik olarak aranıyor...
BAŞKAN ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ YEDİĞİMİZ KAZIK ORTAYA ÇIKTI
DAHA dün yazdım...
Döviz artışını fırsat bilen dolandırıcılara karşı “Koyun olmadığımızı gösterelim” dedim...
Birçok vatandaştan mesaj geldi...
Ama en çarpıcı olanı...
Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’ndan geldi..
Başkan Tahmazoğlu öyle bir şey yaptı ki...
Günlerdir yazdığımız gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı...
Keşke bütün belediyeler bunu yapsa...
Olay şu:
Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu bir sabah Kılıçoğlu Mahallesi’nde kurulan pazara gitti.
Bir pazarcıya sordu:
- Domatesin kilosunu 5 liraya satıyorsun...
- Evet başkanım...
- Tamam da pahalı değil mi?
- Valla başkanım görüyorsunuz...
(Döviz artışı falan diyecek ama...)
- Neyi görüyorum. Sen bana alış faturasını ver bakayım...
Pazarcı esnafı utana sıkıla faturayı çıkarır.
Başkan bir bakar... Faturada kilosu
70 kuruş yazıyor...
Evet arkadaşlar tam “70 kuruş...”
Peki pazarda kaç lira?
5 lira...
Yuh... Yuh... Yuh...
Başkan vurgunu görünce resti çekiyor:
“Olmaz böyle. Ya fiyatı düşürüyorsun, ya tezgâhı kapatıyorsun...”
Hadi Gaziantep yakaladı.
Ya İstanbul... Ankara... İzmir...
Ya Türkiye...