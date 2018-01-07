Maltepe Kaymakamı  kadın olsaydı bu vahşeti yaşar mıydık?

BU başlığı bir cinsiyet ayrımcılığı için atmadım...

Biraz göze batsın diye yazdım...

Çünkü sormak istedim...

İstanbul’da vali yardımcıları içinde bir tek kadın var mı?

Yok... Yok... Yok...

Peki İstanbul’da kaç kadın kaymakam var?

Bir tek...

O da Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel Hanım...

Maltepe’de iki çocuğunu da pompalı tüfekle vuran alçağın eşi isyan edince bir kez daha görüldü... “Hepiniz oradaydınız” diyen bir çığlıktı bu.

Anadolu zaten bu çığlıklarla doludur.

Geceleri yorgan altlarında gizlice ağlayan çocuk gelinlerin gözyaşıdır bu...

Van’da yıllarca bunun mücadelesini veren Zozan şahittir...

KADEM şahittir...

KADER şahittir...

Uçan Süpürge şahittir...

Kars’ta devlete sığındıktan sonra kocasının kemer tokasıyla dövdüğü talihsiz kız şahittir.

Neyse ki dün güzel bir haber geldi:

Başbakan Binali Yıldırım, Maltepe’de çocuklarının cenazesinde isyan eden kadının çığlığını duydu...

Kadın, “Hepinize söyledim. Hiçbiriniz duymadınız” dedi ya...

Mahkemenin uzaklaştırma kararının uygulanmadığını ibretle okuduk ya...

Başbakan Yıldırım “İşte bunu soruşturun” dedi.

Kim ilgisiz kaldıysa...

Hangi yetkili. Hangi asayiş sorumlusu...

Hangi devlet görevlisi ilgisiz kaldıysa...

Keşke bu soruşturma Türkiye genelindeki bu kayıtsızlığın sonu olsa...

Olabilir mi?

Emin değilim... Erkek çocuğu alkışlayan bu kültür devam ettiği sürece...

Kadını başlık parası için bir mal gibi gören bu kafa hâkim olmaya devam ettikçe...

Nasıl aşacağız bu meseleyi...

ŞEHİR YÖNETİMLERİNE KADIN KOTASI

İşte gerçek...

İstanbul’da vali yardımcıları içinde bir tek kadın yok...

Bir tek kadın emniyet müdürü yok.

Yok... Yok... Yok...

Peki İstanbul’da kaç kadın kaymakam var?

Bir tek...

O da Çatalca Kaymakam’ı İnci Sezer Becel Hanım...

Haykırarak soruyorum:

Bakın bakalım İstanbul’un bütün kaymakamlık internet sitelerine.

Kadına şiddete karşı Aile Bakanlığı’nın kampanyasını hangi kaymakamlıkta görebilirsiniz?

Yalnızca bir tek kaymakamlık sitesinde görebilirsiniz... O da Çatalca Kaymakamlığı...

Niye? Çünkü orada bir kadın var...

Farkındalık var...

İsterdim ki İstanbul’un bütün kaymakamları o cenazeye gitsin...

Yanlış anlaşılmasın...

Benim meselem kişilerle değil...

Valilerimiz, yardımcıları, kaymakamlarımızın tamamı elbette görevlerini yapıyorlar.

İyi işler de yapıyorlar...

Ama benim dikkat çekmek istediğim şey...

Bu bir asayiş meselesi değildir ki...

Bu bir eğitim ve farkındalık meselesidir...

Erkek egemen bir devlet yönetiminde böylesine köklü bir meselenin çözümü çok zordur... Bir farkındalık gerekiyor.

İşte... Türkiye’nin asayiş yönünden en karışık ilçesi Diyarbakır Sur’a bir kadın emniyet müdürü atandı da ne oldu?

Başarı oldu...

O nedenle diyorum ki...

Parlamentoya kadın kotası getiren düşünce, şehir yönetimlerindeki kadın yönetici dengesini de gözetmelidir...

Kadınlar şehir yönetimlerinde erkekler kadar etkin olmalıdır...

Maltepe’deki bu vahşete en sert tepkiyi veren Cumhurbaşkanımız....

Soruşturma açtıran Başbakanımız...

Muhalefetimiz... Parlamentomuz...

Bu meselenin çözümü için böyle bir bakış geliştiremez mi? Şehir yönetimlerinde kadın kotası olamaz mı?

Olsun... Lütfen olsun artık....

Kadını, sokak ortasında vurulurken, dövülürken değil...

Bu şehirleri yönetirken, adaleti sağlarken görmek istiyoruz...