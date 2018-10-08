Lütfen bu ahlaksızları yakalayın

Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu...
Biliyorum...
Müthiş bir mücadele veriyorsunuz.
Biliyoruz...
İçeride, dışarıda ne kadar hain varsa hepsiyle çarpışıyorsunuz.
Başarılı da oluyorsunuz.
Biliyorum, gece-gündüz uyumuyorsunuz.
Ve sizi yürekten destekliyoruz...
Bir de şu emeğimize, alın terimize uzanan ahlaksız dolandırıcılara karşı bir mücadele başlatsanız...
Yollarda yaptığınız gibi onları da radara alsanız...
Anlatayım...
Önceki gün, Şahinbey Belediye Başkanı domatesi 70 kuruştan alıp 5 liraya satan bir pazarcı esnafını yakalamıştı.
Ben de yazdım.
Daha önce de “Dövizdeki yükselişi fırsat bilen ahlaksız satıcıları deşifre edelim” dedim..
Şimdi soruyorum:
Acaba tarladaki domatesin şehirdeki tezgâha kadar süren yolculuğunu bir izlesek... Tarlada kaç kuruş, şehirde kaç lira?
Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı -ki bu bir dolandırıcılıktır- incelese...
İzlese, takip etse... Valilerimiz, kaymakamlarımız bunun peşine düşse...
Asayiş gündemlerine alsa...
Acaba nasıl bir vurgunla karşılaşacağız?
Tarladan midemize uzanan o “kazıklı yolculuğun” komisyoncu hali...
Yani diyorum ki...
Hani şehirlerarası yollarda “radar ve kimlik kontrolü” var ya...
Benzeri bir şey yapsanız...
Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu...
Canlı bombalardan dağlardaki teröristlere kadar her türlü ihanete karşı amansız bir mücadele veriyorsunuz.
Allah yardımcınız olsun...
Bir de şu milletin alın terine uzanan ahlaksız dolandırıcılara, pervasız komisyonculara ve fırsatçılara karşı bir mücadele başlatsanız...
Yani, onları da radara alsanız...
‘İSTANBUL’A DÖRDÜNCÜ HAVALİMANI HEMEN’
Bunu söyleyen kim?
Türk Hava Yolları’nın en tecrübeli pilotlarından...
Hatta pilotların hocalarından birisi...
Aynen şöyle dedi:
“Fatih Bey, şu anda üçüncü havalimanının önemini konuşuyoruz. Ama inanın, tam şu anda dördüncüsü ve daha büyüğünü yapmaya başlamanın zamanıdır.”
Bir refleks olarak sordum:
“Aman hocam... Üçüncü havalimanı üzerine o kadar çok fırtına koparıldı ki... Dördüncü ve daha büyüğü için neler olur...”
Gülerek cevap verdi:
“Yıllardır THY’de hizmet veriyoruz. Şu kriz denilen saldırıda bile büyük mücadele verildi. Ama yine de aşılıyor. Neden hemen şimdi dördüncü havalimanı ihalesi diyorum? Çünkü dünya bu noktaya gidiyor. İnanın 3’üncüsü de yetmeyecek. Şimdi planlamaya başlarsanız, ancak taleplere yetişirsiniz. 10 yıllık, 100 yıllık düşünüyorsak eğer...”
BURASI DÜNYANIN ORTASIDIR
- Hocam, şimdi birileri hayal diyecek...
- “Desinler... Hayalsiz bir şey olur mu? Bak biz yıllardır içindeyiz. Hayali değil, gerçeği hayal ediyoruz. Çin geliyor. Asya geliyor. Bunlar havayı nereden geçecekler? Elbette İstanbul üzerinden. Batı da Asya’ya gitmek istiyor. Nereden geçecek? Durak nerede? En büyük alternatif İstanbul. Burası dünyanın ortası Fatih Bey. Aslında biliyor musun, şu anda en büyük kazanç hava kargo taşımacılığında. Yarın geç kalırsanız yetişemezsiniz.”
Doğrusu bu kadar tecrübeli bir isimden bunları duyunca...
Dedim ki...
Ben yıllarca şimdiki Meclis Başkanımız Binali Yıldırım’la bu konuları konuştum.
İzledim...
O her defasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la kurdukları hayalleri anlatmıştı.
Erdoğan’ın ufuk açıcı vizyonunu anlatmıştı.
O nedenle diyorum...
Mutlaka bir çalışma vardır.
Bütün bunları hayal eden vizyon, dördüncüyü de düşünür.
Varsa öğrenelim...
Lütfen bu ahlaksızları yakalayın
Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu...
Biliyorum...
Müthiş bir mücadele veriyorsunuz.
Biliyoruz...
İçeride, dışarıda ne kadar hain varsa hepsiyle çarpışıyorsunuz.
Başarılı da oluyorsunuz.
Biliyorum, gece-gündüz uyumuyorsunuz.
Ve sizi yürekten destekliyoruz...
Bir de şu emeğimize, alın terimize uzanan ahlaksız dolandırıcılara karşı bir mücadele başlatsanız...
Yollarda yaptığınız gibi onları da radara alsanız...
Anlatayım...
Önceki gün, Şahinbey Belediye Başkanı domatesi 70 kuruştan alıp 5 liraya satan bir pazarcı esnafını yakalamıştı.
Ben de yazdım.
Daha önce de “Dövizdeki yükselişi fırsat bilen ahlaksız satıcıları deşifre edelim” dedim..
Şimdi soruyorum:
Acaba tarladaki domatesin şehirdeki tezgâha kadar süren yolculuğunu bir izlesek... Tarlada kaç kuruş, şehirde kaç lira?
Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı -ki bu bir dolandırıcılıktır- incelese...
İzlese, takip etse... Valilerimiz, kaymakamlarımız bunun peşine düşse...
Asayiş gündemlerine alsa...
Acaba nasıl bir vurgunla karşılaşacağız?
Tarladan midemize uzanan o “kazıklı yolculuğun” komisyoncu hali...
Yani diyorum ki...
Hani şehirlerarası yollarda “radar ve kimlik kontrolü” var ya...
Benzeri bir şey yapsanız...
Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu...
Canlı bombalardan dağlardaki teröristlere kadar her türlü ihanete karşı amansız bir mücadele veriyorsunuz.
Allah yardımcınız olsun...
Bir de şu milletin alın terine uzanan ahlaksız dolandırıcılara, pervasız komisyonculara ve fırsatçılara karşı bir mücadele başlatsanız...
Yani, onları da radara alsanız...
‘İSTANBUL’A DÖRDÜNCÜ HAVALİMANI HEMEN’
Bunu söyleyen kim?
Türk Hava Yolları’nın en tecrübeli pilotlarından...
Hatta pilotların hocalarından birisi...
Aynen şöyle dedi:
“Fatih Bey, şu anda üçüncü havalimanının önemini konuşuyoruz. Ama inanın, tam şu anda dördüncüsü ve daha büyüğünü yapmaya başlamanın zamanıdır.”
Bir refleks olarak sordum:
“Aman hocam... Üçüncü havalimanı üzerine o kadar çok fırtına koparıldı ki... Dördüncü ve daha büyüğü için neler olur...”
Gülerek cevap verdi:
“Yıllardır THY’de hizmet veriyoruz. Şu kriz denilen saldırıda bile büyük mücadele verildi. Ama yine de aşılıyor. Neden hemen şimdi dördüncü havalimanı ihalesi diyorum? Çünkü dünya bu noktaya gidiyor. İnanın 3’üncüsü de yetmeyecek. Şimdi planlamaya başlarsanız, ancak taleplere yetişirsiniz. 10 yıllık, 100 yıllık düşünüyorsak eğer...”
BURASI DÜNYANIN ORTASIDIR
- Hocam, şimdi birileri hayal diyecek...
- “Desinler... Hayalsiz bir şey olur mu? Bak biz yıllardır içindeyiz. Hayali değil, gerçeği hayal ediyoruz. Çin geliyor. Asya geliyor. Bunlar havayı nereden geçecekler? Elbette İstanbul üzerinden. Batı da Asya’ya gitmek istiyor. Nereden geçecek? Durak nerede? En büyük alternatif İstanbul. Burası dünyanın ortası Fatih Bey. Aslında biliyor musun, şu anda en büyük kazanç hava kargo taşımacılığında. Yarın geç kalırsanız yetişemezsiniz.”
Doğrusu bu kadar tecrübeli bir isimden bunları duyunca...
Dedim ki...
Ben yıllarca şimdiki Meclis Başkanımız Binali Yıldırım’la bu konuları konuştum.
İzledim...
O her defasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la kurdukları hayalleri anlatmıştı.
Erdoğan’ın ufuk açıcı vizyonunu anlatmıştı.
O nedenle diyorum...
Mutlaka bir çalışma vardır.
Bütün bunları hayal eden vizyon, dördüncüyü de düşünür.
Varsa öğrenelim...