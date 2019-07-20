Korsanların elinde bir Türk kaptanı

Adatepe... Türk deniz tarihinin efsane isimleri...
İşte bu isimlerin arasında büyümüştü.
Çocukluğu Gelibolu şehitliğinin kıyısında.
Ve geceleri 40° 24.603’ Kuzey...
26° 40.923’ Doğu fenerini izleyerek geçmişti.
Boğazdan geçen uzak yol gemilerinin çıkardığı macera yüklü dalgaları seyrederdi...
Kalbi denizlerde, aklı uzak yollardaydı...
Böylece büyüdü. Gelibolu Lisesi’ni bitirdi. Ardından Piri Reis Üniversitesi’ni kazandı.
Kaptan olmak istiyordu.
Mezun olduğunda 3 dili konuşuyordu.
Artık kaptandı.
Uzak denizler onu bekliyordu.
Serkan İbrahim Aksoy kaptan olarak seferlere başlamıştı.
Ve 13 Temmuz günü hiç beklemediği bir şey yaşandı.
Kamerun Douala Limanı’ndan Fildişi Sahilleri’ne geçerken...
Nijerya açıklarında gemisinin önü kesildi.
Korsanlar Serkan Kaptan’la birlikte 9 mürettebatını kaçırdılar.
Korsanların gemide bıraktığı 8 personelden birisi olan makinist Onur Tağ sonrasını bir video mesajıyla o anları şöyle anlatıyor:
“Sabaha kadar nöbet tuttuk. Ay ışığının yardımıyla görebileceğimiz şekilde sırayla bekledik. Şu anda personelin bir kısmı yatıyor. Yakın çevrede herhangi bir gemi de geçmiyor. Işık da göremedik. Sinyal de alamadık. Şu anda telsizlerimiz acil durum sinyali alacak şekilde ayarlandı. Bekliyoruz, Allah yardımcımız olsun.”
TÜRKİYE DEVREDE
Olay duyulur duyulmaz, Türk Dışişleri, Nijerya ve Gana ile bağlantıya geçiyor.
Gerekli tüm girişimler yapılıyor.
Ama şu ana kadar ses yok...
Serkan Kaptan ve mürettebatının başına gelen bu korsanlık, 21’inci yüzyılda utanç verici bir deniz şiddetidir.
Bu korsanlıkla mücadele için Türkiye dahil NATO ülkeleri geçen yıllarda çok mücadele verdiler.
Ama ne yazık ki sonuç işte budur.
Bu korsanlıklar öylesine yoğunlaşmıştı ki...
Bir filme bile konu olmuştu...
Tom Hanks’ın rol aldığı ‘Captain Phillips’...
Tıpkı Serkan Kaptan’ın korsanlar tarafından kaçırılışıdır bu film.
Kaptan Phillips de korsanlar tarafından böyle kaçırılır.
Ve şu anda bizim için o film gerçeğe dönüşmüş durumdadır.
Serkan Kaptan ve mürettebatı kim bilir şimdi Afrika’nın hangi köyünde tutuluyor...
Fidye istendi mi? Kimler bağlantı kurdu? Askeri tedbir olabilir mi?
Afrika’da bazı ülkelerde devlet yasa dışı çetelere karşı yeterince etkili değildir.
Hatta devlet içinde bu tür çete bağlantıları da vardır...
O nedenle hepimiz biliyoruz ki...
Bu yalnızca Türkiye’nin meselesi değildir. Uluslararası denizlerde seyreden tüm gemiler için tehlikedir...
Bu bir dünya meselesidir.
Düşünün...
Yıllarca Türk denizcilik tarihinin en önemli coğrafyasında.
Gelibolu’dan uzak denizlere açılan gemileri izleyerek kaptan olmanın hayalini kuracaksınız.
Yıllarca okuyup, üniversiteden kaptan olarak mezun olacaksınız.
Pırıl pırıl bir genç kaptanımız olarak denizlere açılacaksınız.
Sonra korsanların eline düşeceksiniz...
İçim almıyor bu durumu...
Sevgili kaptanım Serkan...
Hem bir amatör kaptan olarak hem denizlere gönül vermiş bir abin olarak...
Sana cesaret ve sabır diliyorum...
İnşallah ben bu satırları yazarken, senin ve arkadaşlarının kurtuluş haberi gelir...
Selametle kardeşim...
Korsanların elinde bir Türk kaptanı
Anafarta... Gelibolu...
Adatepe... Türk deniz tarihinin efsane isimleri...
İşte bu isimlerin arasında büyümüştü.
Çocukluğu Gelibolu şehitliğinin kıyısında.
Ve geceleri 40° 24.603’ Kuzey...
26° 40.923’ Doğu fenerini izleyerek geçmişti.
Boğazdan geçen uzak yol gemilerinin çıkardığı macera yüklü dalgaları seyrederdi...
Kalbi denizlerde, aklı uzak yollardaydı...
Böylece büyüdü. Gelibolu Lisesi’ni bitirdi. Ardından Piri Reis Üniversitesi’ni kazandı.
Kaptan olmak istiyordu.
Mezun olduğunda 3 dili konuşuyordu.
Artık kaptandı.
Uzak denizler onu bekliyordu.
Serkan İbrahim Aksoy kaptan olarak seferlere başlamıştı.
Ve 13 Temmuz günü hiç beklemediği bir şey yaşandı.
Kamerun Douala Limanı’ndan Fildişi Sahilleri’ne geçerken...
Nijerya açıklarında gemisinin önü kesildi.
Korsanlar Serkan Kaptan’la birlikte 9 mürettebatını kaçırdılar.
Korsanların gemide bıraktığı 8 personelden birisi olan makinist Onur Tağ sonrasını bir video mesajıyla o anları şöyle anlatıyor:
“Sabaha kadar nöbet tuttuk. Ay ışığının yardımıyla görebileceğimiz şekilde sırayla bekledik. Şu anda personelin bir kısmı yatıyor. Yakın çevrede herhangi bir gemi de geçmiyor. Işık da göremedik. Sinyal de alamadık. Şu anda telsizlerimiz acil durum sinyali alacak şekilde ayarlandı. Bekliyoruz, Allah yardımcımız olsun.”
TÜRKİYE DEVREDE
Olay duyulur duyulmaz, Türk Dışişleri, Nijerya ve Gana ile bağlantıya geçiyor.
Gerekli tüm girişimler yapılıyor.
Ama şu ana kadar ses yok...
Serkan Kaptan ve mürettebatının başına gelen bu korsanlık, 21’inci yüzyılda utanç verici bir deniz şiddetidir.
Bu korsanlıkla mücadele için Türkiye dahil NATO ülkeleri geçen yıllarda çok mücadele verdiler.
Ama ne yazık ki sonuç işte budur.
Bu korsanlıklar öylesine yoğunlaşmıştı ki...
Bir filme bile konu olmuştu...
Tom Hanks’ın rol aldığı ‘Captain Phillips’...
Tıpkı Serkan Kaptan’ın korsanlar tarafından kaçırılışıdır bu film.
Kaptan Phillips de korsanlar tarafından böyle kaçırılır.
Ve şu anda bizim için o film gerçeğe dönüşmüş durumdadır.
Serkan Kaptan ve mürettebatı kim bilir şimdi Afrika’nın hangi köyünde tutuluyor...
Fidye istendi mi? Kimler bağlantı kurdu? Askeri tedbir olabilir mi?
Afrika’da bazı ülkelerde devlet yasa dışı çetelere karşı yeterince etkili değildir.
Hatta devlet içinde bu tür çete bağlantıları da vardır...
O nedenle hepimiz biliyoruz ki...
Bu yalnızca Türkiye’nin meselesi değildir. Uluslararası denizlerde seyreden tüm gemiler için tehlikedir...
Bu bir dünya meselesidir.
Düşünün...
Yıllarca Türk denizcilik tarihinin en önemli coğrafyasında.
Gelibolu’dan uzak denizlere açılan gemileri izleyerek kaptan olmanın hayalini kuracaksınız.
Yıllarca okuyup, üniversiteden kaptan olarak mezun olacaksınız.
Pırıl pırıl bir genç kaptanımız olarak denizlere açılacaksınız.
Sonra korsanların eline düşeceksiniz...
İçim almıyor bu durumu...
Sevgili kaptanım Serkan...
Hem bir amatör kaptan olarak hem denizlere gönül vermiş bir abin olarak...
Sana cesaret ve sabır diliyorum...
İnşallah ben bu satırları yazarken, senin ve arkadaşlarının kurtuluş haberi gelir...
Selametle kardeşim...