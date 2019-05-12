Kendi ağzıyla yakalanan bakan

Hani ağzıyla yakalandı derler ya...
Kıbrıs Yönetimi Dışişleri Bakanı tam öyle bir duruma düştü.
Anlatayım...
Dün detaylarıyla yazdım.
Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı bir kuşatma var.
Ve şu detay çok net:
1- Güney Kıbrıs, Suriye, Mısır... Avrupa’nın büyük devletleri ABD ve Rusya’ya askeri üs ve enerji arama hakkı veriyor.
2- Karşılığında Türkiye’ye karşı güç, koruma ve kuşatma istiyor.
ABD, Fransa, İngiltere, İtalya...
Onların enerji şirketleri Doğu Akdeniz’de trilyonlarca metreküp doğalgazı parselliyor.
Ve işte olayı tüm gerçekliğiyle ortaya koyan açıklama...
Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Hristodulidis dün bazı AB liderleri ile görüştükten sonra aynen şöyle diyor:
“Türkiye ile yaşadığımız krizle AB içindeki ortaklarımızın yardımı olmadan başa çıkabileceğimizi düşünemiyorum”.
Arkadaşlar bundan büyük bir itiraf olabilir mi?
Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı açıktan askeri üs verip enerji haklarını teslim ettiği ortakları diye bazı AB ülkelerini uyarıyor..
“Ortaklarım” diyor...
Neyin ortağı...
AB ortağı değil. Resmen sömürge ortağı...
Açıktan bu “üs ve enerji” ortaklığını ifşa ediyor...
Tıpkı 1’inci Dünya Savaşı dönemindeki büyük devletlerin Ortadoğu ve petrol paylaşımı gibi...
Peki nerede kaldı AB değerleri?
Nerede kaldı özgürlükler...
İş sonunda geldi yine ticarete ve sömürüye dayandı.
Fransız ve İtalyan enerji şirketlerinin Doğu Akdeniz’de yaptığı doğalgaz araştırmaları ortada.
ABD’nin enerji devi Güney Kıbrıs’a gelmiş durumda.
Rus petrol şirketleri Suriye, Mısır ve Güney Kıbrıs kıyılarında.
Karşılığında üsler alıyorlar. Türkiye’den korumak için...
NATO BİR SAVUNMA ORTAKLIĞI MIDIR?
Arkasında Yunanistan ve AB’nin dev enerji şirketleriyle Rum yönetimi, bir yandan BM’yi, bir yandan NATO’yu Türkiye’ye karşı kışkırtmaya çalışıyor.
Türkiye bir NATO üyesi olarak elbette sorma hakkına sahiptir:
“Türkiye NATO’ya karşı bütün sorumluluklarını yerine getiren bir NATO üyesidir. Bu bir savunma örgütü müdür, yoksa ticaret rekabetlerin oyun alanı mıdır?”
Evet arkadaşlar Doğu Akdeniz’de yaşanan bu kuşatmayı, güç oyununu, yeni nesil sömürge savaşlarını iki gündür yazıyorum.
Ve izlemeye devam edeceğiz.
O KADININ ‘ŞEREFSİZLER’ DEDİĞİ KİŞİYE ŞİMDİ NE OLDU
Son haftada yaşadığımız iki olay var ki sonuçlarını merak ediyorum.
1- Bolu Cumhuriyet İlkokulu’nda bir öğrenciyi tahtada tokatlayan, kulağını çeken öğretmen ne oldu?
2- Adana’da belediye otobüsünde bir kadını taciz eden kişi ne oldu?
O kadının çığlıkları üzerine o kişi halk tarafından otobüste yakalanmıştı.
Tacize uğrayan kadının videodaki şu sözleri hiç aklımdan çıkmıyor:
“Şerefsizler!
Sizin yüzünüzden çoluğumuzu çocuğumuzu sokağa gönderemiyoruz.”
Evet son dönemde peş peşe gelen taciz olaylarını alt alta yazarsak bu hanımefendinin çığlığının sonucunu merak etmemek elde değil.
Kendi ağzıyla yakalanan bakan
Hani ağzıyla yakalandı derler ya...
Kıbrıs Yönetimi Dışişleri Bakanı tam öyle bir duruma düştü.
Anlatayım...
Dün detaylarıyla yazdım.
Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı bir kuşatma var.
Ve şu detay çok net:
1- Güney Kıbrıs, Suriye, Mısır... Avrupa’nın büyük devletleri ABD ve Rusya’ya askeri üs ve enerji arama hakkı veriyor.
2- Karşılığında Türkiye’ye karşı güç, koruma ve kuşatma istiyor.
ABD, Fransa, İngiltere, İtalya...
Onların enerji şirketleri Doğu Akdeniz’de trilyonlarca metreküp doğalgazı parselliyor.
Ve işte olayı tüm gerçekliğiyle ortaya koyan açıklama...
Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Hristodulidis dün bazı AB liderleri ile görüştükten sonra aynen şöyle diyor:
“Türkiye ile yaşadığımız krizle AB içindeki ortaklarımızın yardımı olmadan başa çıkabileceğimizi düşünemiyorum”.
Arkadaşlar bundan büyük bir itiraf olabilir mi?
Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı açıktan askeri üs verip enerji haklarını teslim ettiği ortakları diye bazı AB ülkelerini uyarıyor..
“Ortaklarım” diyor...
Neyin ortağı...
AB ortağı değil. Resmen sömürge ortağı...
Açıktan bu “üs ve enerji” ortaklığını ifşa ediyor...
Tıpkı 1’inci Dünya Savaşı dönemindeki büyük devletlerin Ortadoğu ve petrol paylaşımı gibi...
Peki nerede kaldı AB değerleri?
Nerede kaldı özgürlükler...
İş sonunda geldi yine ticarete ve sömürüye dayandı.
Fransız ve İtalyan enerji şirketlerinin Doğu Akdeniz’de yaptığı doğalgaz araştırmaları ortada.
ABD’nin enerji devi Güney Kıbrıs’a gelmiş durumda.
Rus petrol şirketleri Suriye, Mısır ve Güney Kıbrıs kıyılarında.
Karşılığında üsler alıyorlar. Türkiye’den korumak için...
NATO BİR SAVUNMA ORTAKLIĞI MIDIR?
Arkasında Yunanistan ve AB’nin dev enerji şirketleriyle Rum yönetimi, bir yandan BM’yi, bir yandan NATO’yu Türkiye’ye karşı kışkırtmaya çalışıyor.
Türkiye bir NATO üyesi olarak elbette sorma hakkına sahiptir:
“Türkiye NATO’ya karşı bütün sorumluluklarını yerine getiren bir NATO üyesidir. Bu bir savunma örgütü müdür, yoksa ticaret rekabetlerin oyun alanı mıdır?”
Evet arkadaşlar Doğu Akdeniz’de yaşanan bu kuşatmayı, güç oyununu, yeni nesil sömürge savaşlarını iki gündür yazıyorum.
Ve izlemeye devam edeceğiz.
O KADININ ‘ŞEREFSİZLER’ DEDİĞİ KİŞİYE ŞİMDİ NE OLDU
Son haftada yaşadığımız iki olay var ki sonuçlarını merak ediyorum.
1- Bolu Cumhuriyet İlkokulu’nda bir öğrenciyi tahtada tokatlayan, kulağını çeken öğretmen ne oldu?
2- Adana’da belediye otobüsünde bir kadını taciz eden kişi ne oldu?
O kadının çığlıkları üzerine o kişi halk tarafından otobüste yakalanmıştı.
Tacize uğrayan kadının videodaki şu sözleri hiç aklımdan çıkmıyor:
“Şerefsizler!
Sizin yüzünüzden çoluğumuzu çocuğumuzu sokağa gönderemiyoruz.”
Evet son dönemde peş peşe gelen taciz olaylarını alt alta yazarsak bu hanımefendinin çığlığının sonucunu merak etmemek elde değil.