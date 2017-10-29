İzmir’in 105 yıllık çınarı kuruyor... Bakan yok mu?

Zeytin ağacının altında 4 genç yemin ediyor... O dönem Panyanios, Apollon gibi kulüplere karşı kurulan ilk Türk takımının yeminidir bu.

Kadızade Zühtü Bey ve arkadaşları... Aralarında para toplayıp bir top alıyorlar.

Karşıyaka Spor Kulübü’nün 105 yıllık tarihi böyle başlamıştı.

Peki şimdi? KSK futbolcu borçları nedeniyle çökme noktasında.

Borçlar nedeniyle 6 puanı düşürüldü.

9 puanı daha düşürülecekti ki Karşıyaka taraftarları aralarında para topladı. Tıpkı Kadızade Zühtü Bey ve arkadaşlarının kendi aralarında para toplaması gibi...

Bu şekilde 9 puanın silinmesini önlediler.

Şimdi Kaf Kaf’ı kurtarmak için para toplamaya devam ediyorlar.

Ne yazık ki belediyelerden ses yok. CHP’nin en çok oy aldığı Karşıyaka’nın takımına sahip çıkmaması da çok eleştiriliyor.

İş dünyasından zaten yardım yok.

O nedenle bana bir mektup gönderdiler:

“Sevgili Fatih, sen de Yamanlar suyunu içtin. Gençliğin buralarda geçti. KSK’nın kurtuluşu için bu duyuruyu yapar mısın?”

Yapıyorum arkadaşlar.

Duyduk duymadık demeyin. İzmir’in 105 yıllık çınarı KSK’yı kurutmayalım.

Açılan hesaba biz de katkıda bulunalım...

ANKARA’DAN KISA KISA...

1) Erken seçim gündemde yok.

2) CHP’de küskünleri kazanmak için yeni bir hazırlık var.

3) İYİ Parti transfer partisi görüntüsü vermekten çekiniyor.

4) MHP mümkün olduğu kadar Akşener’le polemik yapmama kararında.

5) AK Parti, 2018’i Türkiye çapında saha çalışmasına ayırmış görünüyor. Bu kapsamda 2018’de Türkiye genelinde yatırım rüzgârı esecek. Şehir hastanelerinden organize sanayi bölgelerine kadar her ilde yatırım.

6) Deniz Baykal’ı ziyarete gittim. Elbette görüştürmediler. Ama İbni Sina Hastanesi çok güzel bir jest yapmış. Hastanenin idari girişini Deniz Bey’e ziyarete gelenlere ayırmış. Yılmaz Ateş, İsmail Ünal gibi Deniz Bey’in en yakın dava arkadaşları Olcay Hanım’ı hiç yalnız bırakmıyorlar.

7) Ekonomi yönetimi, dış etkiler ötesinde dolarda spekülatif hareketler olduğuna inanıyor.

8) ABD ve Avrupa ile bir yumuşama beklentisi var. Özellikle diplomatlar bunun için yoğun çaba harcıyor. Yakında çok üst düzey görüşmelerle normalleşmenin adımları atılacak gibi.

9) BALIKESİR’DE DE İSTİFA VAR: Direnmesi beklenen Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur da pazartesi günü istifa ediyor.

GÖKÇEK KESTİRİP ATTI

ONLARCA laf edildi..

“Direnecek... Tartışma yaratacak... Polemik çıkaracak...”

Tahmin ettiğim gibi...

Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kesin liderliğini defalarca söyledi.

Böylece bütün dedikoduları kestirip attı.

TURİZM POLİSİ

DÜN gazetelerde soruldu:

- Bodrum Gümbet’te plajda kadınları taciz eden magandalar neden engellenmiyor?

Bu soru üzerine şöyle yazmıştım:

- Turizm polisi artık en kapsamlı şekilde organize olmalı.

Sonradan anlaşıldı ki, Gümbet polis kapsamında. Ayrıca jandarma artık turizm bölgelerine rütbeli ve dil bilen personel gönderiyor.

Polis de öyle... Ama yine de yeterli olamıyor. Çünkü polis ve jandarma daha çok kriminal olaylara bakıyor. Turizm konusunda eğitim almış elemanlara ihtiyaç var.

O nedenle hem denizde hem sahilde bir turizm polisi gerekiyor.

CUMHURİYET ÖZGÜRLÜKTÜR

HERKESİN Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Bu ülkeyi kurup Cumhuriyet’i ilan eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları önünde saygıyla eğiliyor, Allah’tan rahmet diliyorum...

YARIN: KÜLLİYEDEKİ 29 EKİM RESEPSİYONU’NDAN İZLENİMLER