İşte Yunan adalarına ticari yat yasağının sebebi

“Türkiye Yunanistan’a giden ticari yatlara yasak koydu. Özellikle turist taşıyan guletler bundan çok ciddi etkileniyor”

Denizcilik dünyasıyla ilgili sık sık yazdığım için sabah saatlerinden itibaren telefonlarım susmadı.

Sosyal medya üzerinden sorular..

Denizci dostların endişeleri.

Ve elbette “dedikodu bombaları..”

Arkadaşlar, az önce Ulaştırma Bakanlığı’ndan olayın aslını öğrendim:

Şöyle açıkladılar:

“Yunanistan son zamanlarda hiç hakkı olmamasına rağmen 24 metre altı Türk bayraklı ticari yatlara denetim uygulamaya başladı. Ve elbette bazı eksikler çıktı. Her denetleme sonucu uluslararası mercilere kayıt olarak düşmeye başladı.”

Peki bu ne anlama geliyor?

“Şu anlama geliyor. Belirli bir sayının üzerinde Türk bayraklı ticari yat bu şekilde kayıtlara geçerse, Türk denizciliği uluslararası alanda “Kara liste”ye girer. Bu da Türk denizciliğinin ve taşımacılığının çok büyük yara alması demek. Bu nedenle geçici olarak bu tür yatların çıkışı durduruldu. Yunan makamlarına bu denetimlerin 24 metre altında haksız olduğunu ilettik.”

SONUÇ:

Önümüzdeki hafta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yunan Ulaştırma Bakanı ile görüşecek.

Bu görüşmede krizin aşılması bekleniyor..