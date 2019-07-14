İşte hayalimdeki meclis toplantısı

“2019 yılı yatırım programı için yapılan çalışmalar nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim.”
Ardından AK Parti Grup Başkanvekili söz aldı:
“Bundan sonraki süreçte yatırımların en hızlı şekilde tamamlanmasını diliyoruz ve bu sürecin takipçisi olacağız. Sizden ricamız, bu ve buna benzer konuların diyalog kapılarının açılarak yine bakanlık nezdinde onay bekleyen süreçlerin hızlanması adına kamuoyundan değil gerekirse meclis heyetiyle bilgilendirilerek yapılmasıdır. Hayırlı olsun.”
CHP Grup Başkanvekili:
“2019 bütçesindeki yatırımlar nedeniyle biz de kutluyoruz.”
İYİ Parti Grup Başkanvekili:
“Bu yatırımların milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.”
MHP Grup Başkanvekili:
“Milletimiz için yapılan bu yatırımları elbette destekliyoruz. Bundan sonra hep böyle olsun. Yarış seçim zamanıdır, şimdi yarış bitti, hizmet zamanıdır.”
Meclis genel kurulundaki bu konuşmalardan sonra sıra 15 Temmuz hain darbe girişimi konusuna geliyor.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle meydanlarda düzenlenecek programlara katılacak olan vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanması için karar alınıyor...
DHA’nın geçtiği bu haber bir meclis toplantısının detaylarıydı.
Konuşmalara bakarsanız...
Millete yapılan bir hizmet için iktidar ve muhalefet birleşmiş...
Vekiller temsil ettiği millet için “iktidarın doğru yaptığı”nı destekliyor.
İktidar da icraatlarını muhalefetin denetimiyle yapacağını söylüyor.
Hatta birbiriyle kanlı bıçaklı gibi görünen partilerin sözcüleri birbirlerine demokratik bir saygıyla hitap ediyor.
“Hain... Düşman... Zavallı.” gibi hakaretler yok..
“Kürsüde konuşana, tekme, yumruk, ağız dolusu küfür yok.”
Demokratik ahlak var.
Peki arkadaşlar bu meclis nerede?
Hayal değil. Gerçek.
Bu meclis, medeniyet şehri İzmir’de..
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’dir burası.
Ajanslar da bu konuşmaları aynen böyle geçti. Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca metrosu 2019 bütçesini onaylayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkürle başladı konuşmasına.
Ve ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal’a dönerek şöyle dedi:
“Özgür Bey, ağustos ayının başında 2-3 gün ayırırsanız bir randevu alacağız. Programı yapalım, hep beraber gidip kamp kuracağız.”
Sonra bütün parti sözcüleri destek mesajı verdi.
YEREL OLDUĞU İÇİN Mİ
İzmir meclisindeki bu konuşmaları şunun için aktarıyorum.
“İktidar var” tamam.
“Muhalefet var” tamam.
Ama aynı zamanda...
“Millete hizmet için saygı var. Demokratik kültür var. Anlayış var.”
Bu meclis toplantısı...
Muhalefetin yalnızca, “istemezük ve hayır” diyen bir anlayış olmadığını göstermesi açısından... İktidarın da denetimden uzak, “Ben yaptım oldu” demeyeceğini gösteren bir demokrasi örneğidir. Tabii şunu sorabilirsiniz:
“Yerel siyasetle genel siyasetin farkı bu değil midir?”
Olur mu arkadaşlar. Birbirlerine giren, tekme-tokat kavga eden, gece silahların konuştuğu ne yerel meclisler gördük. İzmir meclisindeki bu demokratik kültür alkışlanmalıdır.
İşte o nedenle yazıyorum. Önce, “İzmir belediye başkanı muhalefet partisinden” diye yatırım ayrımı yapmayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu tavrını hatırlatıyorum.
Sonra Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Cumhurbaşkanı’na teşekkür edişinin altını çiziyorum. Ardından tüm parti temsilcilerini gösterdikleri bu demokratik ahlak nedeniyle kutluyorum. Ayrıca...
Sunay Akın gibi bir kültür insanının İzmir’e danışman olarak atanması da İzmir’in bir kültür ve sanat şehri olarak yükselişi açısından sevindirici bir adımdır.
Özetle... Bu meclis toplantısıyla demokratik hayatımıza böyle bir diyaloğu hediye eden İzmir’i seviyorum...
DEMİŞTİM... ALPEREN İŞTE BUDUR
Alperen Acet, yüksek atlamada dünya çapında bir atlayış yapmıştı.
2 metre 30 santimetre. Fenerbahçe’nin atletiydi. Sarı-lacivert yönetimiyle arasında bazı sıkıntılar olmuştu. O zaman yazmıştım:
“Bu çocuğa destek olmak gerekir”.
Fenerbahçe yönetiminden Mustafa Kemal Danabaş yazı üzerine aramış, Alperen’e desteğe devam edeceklerini açıklamıştı.
İşte dün Alperen’den bir haber daha geldi.
Napoli’de yapılan 2019 Universiade oyunlarında Alperen Acet dünya ikincisi oldu.
Alperen öyle Afrika’dan ya da başka ülkelerden devşirme bir atlet değildir.
Anadolu doğumludur. Bravo sana oğlum...
Fenerbahçe’yi bir kez daha kutluyor...
Senin de alnından öpüyorum.
İşte hayalimdeki meclis toplantısı
İlk sözü meclis başkanı aldı:
“2019 yılı yatırım programı için yapılan çalışmalar nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim.”
Ardından AK Parti Grup Başkanvekili söz aldı:
“Bundan sonraki süreçte yatırımların en hızlı şekilde tamamlanmasını diliyoruz ve bu sürecin takipçisi olacağız. Sizden ricamız, bu ve buna benzer konuların diyalog kapılarının açılarak yine bakanlık nezdinde onay bekleyen süreçlerin hızlanması adına kamuoyundan değil gerekirse meclis heyetiyle bilgilendirilerek yapılmasıdır. Hayırlı olsun.”
CHP Grup Başkanvekili:
“2019 bütçesindeki yatırımlar nedeniyle biz de kutluyoruz.”
İYİ Parti Grup Başkanvekili:
“Bu yatırımların milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.”
MHP Grup Başkanvekili:
“Milletimiz için yapılan bu yatırımları elbette destekliyoruz. Bundan sonra hep böyle olsun. Yarış seçim zamanıdır, şimdi yarış bitti, hizmet zamanıdır.”
Meclis genel kurulundaki bu konuşmalardan sonra sıra 15 Temmuz hain darbe girişimi konusuna geliyor.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle meydanlarda düzenlenecek programlara katılacak olan vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanması için karar alınıyor...
DHA’nın geçtiği bu haber bir meclis toplantısının detaylarıydı.
Konuşmalara bakarsanız...
Millete yapılan bir hizmet için iktidar ve muhalefet birleşmiş...
Vekiller temsil ettiği millet için “iktidarın doğru yaptığı”nı destekliyor.
İktidar da icraatlarını muhalefetin denetimiyle yapacağını söylüyor.
Hatta birbiriyle kanlı bıçaklı gibi görünen partilerin sözcüleri birbirlerine demokratik bir saygıyla hitap ediyor.
“Hain... Düşman... Zavallı.” gibi hakaretler yok..
“Kürsüde konuşana, tekme, yumruk, ağız dolusu küfür yok.”
Demokratik ahlak var.
Peki arkadaşlar bu meclis nerede?
Hayal değil. Gerçek.
Bu meclis, medeniyet şehri İzmir’de..
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’dir burası.
Ajanslar da bu konuşmaları aynen böyle geçti. Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca metrosu 2019 bütçesini onaylayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkürle başladı konuşmasına.
Ve ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal’a dönerek şöyle dedi:
“Özgür Bey, ağustos ayının başında 2-3 gün ayırırsanız bir randevu alacağız. Programı yapalım, hep beraber gidip kamp kuracağız.”
Sonra bütün parti sözcüleri destek mesajı verdi.
YEREL OLDUĞU İÇİN Mİ
İzmir meclisindeki bu konuşmaları şunun için aktarıyorum.
“İktidar var” tamam.
“Muhalefet var” tamam.
Ama aynı zamanda...
“Millete hizmet için saygı var. Demokratik kültür var. Anlayış var.”
Bu meclis toplantısı...
Muhalefetin yalnızca, “istemezük ve hayır” diyen bir anlayış olmadığını göstermesi açısından... İktidarın da denetimden uzak, “Ben yaptım oldu” demeyeceğini gösteren bir demokrasi örneğidir. Tabii şunu sorabilirsiniz:
“Yerel siyasetle genel siyasetin farkı bu değil midir?”
Olur mu arkadaşlar. Birbirlerine giren, tekme-tokat kavga eden, gece silahların konuştuğu ne yerel meclisler gördük. İzmir meclisindeki bu demokratik kültür alkışlanmalıdır.
İşte o nedenle yazıyorum. Önce, “İzmir belediye başkanı muhalefet partisinden” diye yatırım ayrımı yapmayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu tavrını hatırlatıyorum.
Sonra Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Cumhurbaşkanı’na teşekkür edişinin altını çiziyorum. Ardından tüm parti temsilcilerini gösterdikleri bu demokratik ahlak nedeniyle kutluyorum. Ayrıca...
Sunay Akın gibi bir kültür insanının İzmir’e danışman olarak atanması da İzmir’in bir kültür ve sanat şehri olarak yükselişi açısından sevindirici bir adımdır.
Özetle... Bu meclis toplantısıyla demokratik hayatımıza böyle bir diyaloğu hediye eden İzmir’i seviyorum...
DEMİŞTİM... ALPEREN İŞTE BUDUR
Alperen Acet, yüksek atlamada dünya çapında bir atlayış yapmıştı.
2 metre 30 santimetre. Fenerbahçe’nin atletiydi. Sarı-lacivert yönetimiyle arasında bazı sıkıntılar olmuştu. O zaman yazmıştım:
“Bu çocuğa destek olmak gerekir”.
Fenerbahçe yönetiminden Mustafa Kemal Danabaş yazı üzerine aramış, Alperen’e desteğe devam edeceklerini açıklamıştı.
İşte dün Alperen’den bir haber daha geldi.
Napoli’de yapılan 2019 Universiade oyunlarında Alperen Acet dünya ikincisi oldu.
Alperen öyle Afrika’dan ya da başka ülkelerden devşirme bir atlet değildir.
Anadolu doğumludur. Bravo sana oğlum...
Fenerbahçe’yi bir kez daha kutluyor...
Senin de alnından öpüyorum.