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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

fcekirge@hurriyet.com.tr

‘İşte böyle yıkıyoruz’

11 Aralık 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la dünya iklim zirvesi için Madrid’e uçuyoruz.

İklim değişikliği önemli, ancak aklımızda onlarca Türkiye sorusu var. 

Zirveyi dönüş yoluna bırakıp sormaya başlıyoruz.

GİZLİ GİZLİ KIYILARI GEZİYOR 

Tabii ilk konu, Bodrum’daki kaçak rant yıkımları ve kıyılardaki kaçak yapılaşma. 

Bakan Kurum, Bodrum’la ilgili fotoğrafları tek tek gösteriyor. “İşte böyle yıkıyoruz” der gibi yüz milyonlarca Euro’luk kaçak yapıların nasıl yıkıldığını anlatıyor. Öncesi ve sonrası fotoğrafları gösteriyor.

İlk sözü de şu: “Bodrum’da aldığımız yıkım kararlarının peşindeyiz. Kimse unuttuk sanmasın. Hatta gizli gizli kıyıları geziyorum. Körfezleri, koyları havadan, denizden izliyoruz.”

Ne tesadüf, bizim koylardaki kaçak yapılaşmayı, plaj mafyasını konuşurken Fransa sahillerinden Barcelona’ya doğru süzülüyoruz. Kıyıda tek bir çarpık yapı yok. Plajlar bedava ve halka açık...

Umarım bu ekip hedefine ulaşır. Çünkü çok güzel projeler var. En önemlisi çevre, kıyılar, denizler ve şehirler için samimiler...

ÇAYA DAVET EDEN OTELCİYE MÜHÜR

Bakan Kurum sahillerde yaptığı bu gizli denetimleri anlatırken bir ara gülmeye başlıyor:

Tabii birileri yine uyanıklıkla kaçak yapısını kurtaracağını zannediyor. Bakın size bir olay anlatayım da gülün. Yine bir gün gizlice Bodrum’a gittik. Geziyoruz. Tespit ettiğimiz kaçak yapıları belirli bir listeye göre mühürlüyoruz. Nasıl olduysa oradaki otel sahiplerinden birileri bizim orada olduğumuzu öğrenmiş. Oradan buradan özel kalemin numarasına ulaşmışlar. Arıyorlar: ‘Sayın Bakanımızın geldiğini duyduk. Ne olur bir çayımızı içsinler. Bekliyoruz.’ Tabii yapılmış tespitler var. Biz o listeye göre gidip kaçak ve ruhsatsız yapıları mühürlüyoruz. Sonuna doğru bir baktık ki bizi çaya davet eden otel de kaçak listesinde. Çok da önemli bir otel. Tabii gittik. Onlar çaya geldiğimizi zannederlerken oteli mühürledik. Şok oldu tabii. Özetle kimseye ayrıcalık yok.”

BİR VİLLA 7 MİLYON EURO

Bakan Kurum, Bodrum ve çevresinde muazzam bir rant oluştuğunu söylüyor ve ekliyor: “Şimdi yıktığımız villalara bakıyoruz. Her biri 5-7 milyon Euro’ya satışa çıkmış. Milyar Euro’lar dönüyor.”

‘İşte böyle yıkıyoruz’

YENİ YASAYLA TAPUYA ŞERH GELİYOR

Yeni yılla birlikte devrim niteliğinde bir değişiklik geliyor. Yeni bir yasa, Meclis’ten çıkmak üzere... Bundan sonra kaçak ya da ruhsatsız yapıların tapusuna ‘satılamaz/kiralanamaz’ şerhi konulacak. İpotek de olmayacak. Yani kaçak yapı böylece kilitlenmiş olacak. Sahibine de çok ağır cezalar geliyor.

BODRUM KÜDÜR KOYU

Bodrum’un en güzel plajlarının olduğu Küdür Koyu, yarımadasıyla birlikte “en hassas yer” oluyor. Böylece ne bir iskele yapılabilecek ne de yapı. Tamamıyla yapılaşmaya kapanacak.

ÇEŞME’YE ÖZEL İLGİ

Her yıl kiralanan plajlarda astronomik rakamlara satışlar yapılıyor. Plaj mafyası oluşmuş. Kavgalar çıkıyor. Silahlar atılıyor. Bakanlık Çeşme’yi tam anlamıyla incelemeye almış. Plajlardaki bu fahiş rant sistemine bir son verilmesi için önlemler düşünülüyor.

YAT TURİZMİNİN OLDUĞU KOYLAR

Yıllardır kaçak yapılarla mücadele
edilen Gökova, Hisarönü, Selimiye, Orhaniye, Kocabahçe, Bozburun gibi koylarda binlerce kaçak iskele yapı tespiti yapılmış. Belediye ile yazışmalar yapılmış. Yıkımlar geliyor. Yeşilova, Marmaris, Fethiye-Göcek, Kaş-Kekova hattında kıyılar havadan incelenmiş; tespitler yapılmış.

TERMİK SANTRALLAR

Görünen o ki filtresi olmayan termik santrallar ocak ayı itibarıyla kapanacak. Filtresi olanlar ise emisyon kapasitesine göre 24 saat kontrol edilecek. Eğer filtre üretim kapasitesine yetmiyorsa, üretimleri düşürülecek. Ve buradan geri dönüş yok. Erteleme yok.

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Benim aldığım izlenime göre kamu malı olan Şehir Üniversitesi arsası yine kamuya geçecek. Doğrusu da budur zaten. Kimin malını kime devredip kimin parasından yüzlerce milyon liralık kredi kullanıp batırıyorsun. 

BAKANA DAİR İZLENİMLER

Murat Kurum klasik siyasetin ötesinde. Çok samimi konuşuyor. Bakan diye “ağır abi” olmaya çalışmıyor. Sahici. Rol yapmıyor. 

Ciddi olmayı asık yüzlü olmaktan ayıran bir kişi.

Espriler yapıyor. Gülüyoruz.

Öyle gereksiz makam, sandalye hırsı yok. İşine odaklanmış. Çok da uyumlu genç bir ekip olmuşlar. 

Evet, Türkiye kıyılarından bu kadar.

Cumartesi: Dünya futbolunda eşi benzeri olmayan bir odadayım...

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