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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

fcekirge@hurriyet.com.tr

İstanbul üzerindeki bu jet basit bir gösteri değildir

16 Eylül 2019

RUS uçağı SU-35 bugüne kadar acaba hangi NATO üyesinin fuarında uçuş yapmıştır?

Bunu bilemiyorum...

Ama önceki gün Rusya’nın en gelişmiş savaş uçağı İstanbul üzerinde 15 dakikalık bir antrenman uçuşu yaptı ya...

İşte bunun anlamını biliyorum.

SU-35 savaş uçağı gökyüzünde hünerlerini sergilerken ona bu izni veren Türkiye, aslında  ABD’ye açıktan şöyle demiştir:

Bir NATO üyesi olarak ülkemi savunmak için senden hava  savunma füzesi istedim. “Kongre” dedin, vermedin. 

İnsansız hava uçağı istedim. “Kongre” dedin, vermedin. 

Sonra F-35 savaş uçağının ortak üretimi için milyarlarca dolar verdim. 

Şimdi Rusya’dan senin vermediğin savunma füzelerini aldım diye beni F-35 uçaklarını vermemekle tehdit ediyorsun. E o zaman kusura bakma... 

Ben de F-35’in karşılığı olan SU-35’i teknoloji fuarına davet edip izlerim. 

Gerekirse ortak üretim için konuşurum.

İşte İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapan Rus savaş uçağının mesajı budur.

Ve daha da önemlisi...

Türkiye artık hibeyle, yardımla geçiştirilecek bir ülke değildir. 

Arkadaşlar...

ABD yönetimi mi dersiniz, Pentagon mu dersiniz, ne derseniz deyin ama... 

Benim bütün anlamak istediğim şey şu:

ABD neden Türkiye’nin bu gerçeğini görmek istemez?

Neden Türkiye’ye Irak, Suriye muamelesi yapmak ister?

Aslında bugün bu tavrıyla Türkiye...

Kendisini ve tarihini hatırlatmaktadır.

İstanbul üzerinde 15 dakika gösteri yapan Rus SU-35 uçağının anlamı işte budur.

Tıpkı...

Türkiye’nin sınırlarında tehdit olarak gördüğü teröristlere karşı gösterdiği kararlı duruş ve oluşturacağı “güvenli bölge” gibi...

Tıpkı...

Verilmeyen insansız hava aracını, insansız silahlı aracı kendisinin yaptığı gibi...

Bakalım SU-35’in İstanbul gösterisinin anlamı yeterince fark edilecek mi?

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