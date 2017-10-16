İri, kara gözleriyle öyle bir baktı ki...

GECE yarısı sahil güvenlik botu teknenin önünü kestiğinde uyuyordu.Annesi sarıldı. Hıçkırıkla karışık bir sesler duydu. Uyandı ki...

Üniformalı adamlar annesini ve diğerlerini başka büyük bir gemiye çıkarıyordu.

Sonra üniformalı amca bir battaniye verdi.

Öylece bakıyordu ona.

İri, kara gözleriyle öyle bir bakıyordu ki...

Fotoğraf karesinden çıkıp, gırtlaklarımıza sarılır gibi bakıyordu:

Gözleriyle bağırıyordu:

“Ne yapıyorsunuz siz!? Öldürüyorsunuz bizi... Delirdiniz mi?”

Saatli bomba haline gelen Kerkük’ten İdlib’e kadar uzanan bu ‘çile coğrafyası’nın...

Kara gözlü çocukları bize bakıyor beyler.

Ölümüne bakıyorlar.

Kimin umurunda? Sen Kerkük’ü aldın, öteki Kürt koridoru peşinde, diğeri Akdeniz’de bir deniz üssü kapma derdinde.

Bakın işte bu fotoğrafa.

O iri, parlak ve masum kara gözler kimin umurunda?

Birleşemeyen Milletler Teşkilatı (BM) açısından son durum işte budur.

KERKÜK’Ü YAKACAKLAR

HAZIRLIKLAR tamam. Saddam geleneğine göre bu coğrafyada adam gibi savaşmak yerine...

Kaçarken şehri yakmak var. Petrol kuyularını ateşe vermek...

Evleri talan edip yıkmak var.

Ben işte bundan korkarım.

Kerkük’ü yakacaklar.

‘SENİ BEN YARATTIM’ HİKÂYESİ GERÇEKMİŞ

HOLLYWOOD filmleri yapımcısı Harvey Weinstein’ın ‘taciz skandalı’, bir dönem Türk sinemasının kötü karakteri gazino patronunu hatırlattı.

Sevdiği şarkıcıya güller gönderip yatağına atamayınca söylediği o meşhur replik:

“Seni ben yarattım... Yine ben yok ederim.”

O zaman film diye salonda kızıp dışarıda unutuyorduk.

Ama bu defa iğrençlik diz boyu.

Adam resmen dünya starlarını otel odasında tehditle taciz etmiş. Tecavüze yeltenmiş.

Yüz bulamayınca yıldızı söndürmüş.

‘İğrençlik Oscar’ına aday bile olabilir.

NİHAYET GÜZEL BİR HABER

SINIRLARIMIZDA savaş rüzgârları eserken...

Sinir uçlarımızda her türlü tezgâh kurulurken...

Güneyde altımıza bir ‘terör çukuru’ kazılması için her türlü oyun oynanırken...

Ege’den barış dolu bir rüzgâr esti.

İzmir’de ‘Ege Ekonomik Forumu’.

Türk ve Yunan dostluğu için, ‘iki yaka bir deniz’ diyen bir forum bu.

Türk ve Yunan başbakanları konuşacak.

Ege’nin iki yakasından Egeliler barış için bir araya gelecek.

Bunca kara haberin içinde “Oh beeeee” dedirtti bana..