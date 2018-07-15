İnsanlığın en büyük sırrından haber var

DÜN insanlık tarihi için çok önemli bir haber geldi.
Binlerce yıl uzaktan.
Değişmeyen sorumuz şuydu:
Milyarlarca yıllık bir gezegende...
İnsanlığın tarihi nereye kadar geri gidebilir?
Bilinen en eski inanç coğrafyası bu topraklarda çıktığına göre.
Şanlıurfa...
Ağrı Dağı... Nuh Peygamber’in gemisi...
Peki bilimsel tarih ne diyor?
Dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe.
Ancak 11 bin yıl geri gidiyor.
Peki daha öncesinde insanlık neredeydi?
Milyarlarca yıldan söz ediyoruz. Ama geriye doğru izini sürebildiğimiz tarih yalnızca 11 bin yıl.
Kim bilir o 4 milyar yılda nasıl bir tarih vardı?
Bilinmezlerin tarihi.
Kim bilir kaç uygarlık yok oldu.
Milyarlarca yıllık dünya serüveninin ne kadarında insan vardı?
Dün Göbeklitepe’den gelen bir haber bu soruların yanıtları için tarihi önemdeydi.
Göbeklitepe tarihin başlangıç noktası olabilir mi?
Harran Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Önal açıklıyor;
“Göbeklitepe’de bulunan tapınaktan başka, en az 15 tapınak ve 200 civarında dikilitaş bulduk...”
Bu da şu demek...
İnsanlık tarihinin sırlarla dolu hikâyesine birkaç adım daha yaklaşabileceğiz.
Kim bilir o dikilitaşlardan ne semboller çıkacak.
Nasıl belirtiler, şekiller. Belki de hiç bilmediğimiz bir iletişim ya da dil formatı...
Bu gelişme Göbeklitepe’de en az 150 yıl sürecek bir kazı daha demektir...
Arkadaşlar, dünyanın bilinen en eski tapınağının bulunduğu bir coğrafyada yaşıyoruz.
Peygamberler şehri Şanlıurfa...
Ağrı Dağı efsanesi... Nuh...
Ve inanç tarihinin gizemli toprakları.
Arkadaşlar...
Göbeklitepe’ye yalnızca “turistik bir yapı” gibi bakmak yerine, bir “devlet projesi” başlatılmalı.
Bir insanlık projesi.
Başta UNESCO olmak üzere bu gelişme dünya bilimine açılmalı.
Türkiye bunu yapabilecek büyüklükte bir devlettir.
Bakanlıktan gitme psikolojisi
TÜRKİYE’nin yeni sisteminde birçok bakan veda etti.
Hem bakanlık sayısı azaldı. Hem yeni bakanlar geldi.
Giden bakanlarla konuştum.
Hiçbirinde kırıklık yok.
Tam tersine Mehmet Özhaseki’nin dediği gibi “Alnımızın akıyla hizmet ettik. Şerefimizle devrettik...”
Numan Kurtulmuş Bey, her zamanki olgunluğuyla “Makam için değil, hizmet için buradayız. Her zaman da öyle olacak” diyordu.
Mehmet Şimşek Bey yine öyle.
Bu sözleri duyunca... 30 yıl geriye gittim.
O tarihlerde siyasette küskünlük diye bir şey vardı.
Yıllarca Ankara’da gazetecilik yapmış bir kardeşiniz olarak, bakanlık koltuğu gittikten sonra karşı kamplara geçen, istifa eden, pusuya yatan o kadar çok olayla karşılaştım ki...
Geçmişte nice bakanlar görevden alınınca isyan etmiştir.
Milletvekilleri bile istifa etmiştir.
Ama dikkat ettim.
AK Parti’de böyle bir şey yok.
Giden bakanların ortak sözü şuydu:
“AK Parti millete hizmet etmenin adresidir”.
Demek ki yeni Türkiye’de yalnızca sistem değil, “siyaset ahlakı” ve zihniyeti de değişiyor..
O nedenle gelenlerin demeçlerinden çok gidenlerin olgunluğu ve saygısı dikkatimi çekti..
Siyasete bu lazım...
İnsanlığın en büyük sırrından haber var
DÜN insanlık tarihi için çok önemli bir haber geldi.
Binlerce yıl uzaktan.
Değişmeyen sorumuz şuydu:
Milyarlarca yıllık bir gezegende...
İnsanlığın tarihi nereye kadar geri gidebilir?
Bilinen en eski inanç coğrafyası bu topraklarda çıktığına göre.
Şanlıurfa...
Ağrı Dağı... Nuh Peygamber’in gemisi...
Peki bilimsel tarih ne diyor?
Dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi Göbeklitepe.
Ancak 11 bin yıl geri gidiyor.
Peki daha öncesinde insanlık neredeydi?
Milyarlarca yıldan söz ediyoruz. Ama geriye doğru izini sürebildiğimiz tarih yalnızca 11 bin yıl.
Kim bilir o 4 milyar yılda nasıl bir tarih vardı?
Bilinmezlerin tarihi.
Kim bilir kaç uygarlık yok oldu.
Milyarlarca yıllık dünya serüveninin ne kadarında insan vardı?
Dün Göbeklitepe’den gelen bir haber bu soruların yanıtları için tarihi önemdeydi.
Göbeklitepe tarihin başlangıç noktası olabilir mi?
Harran Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Önal açıklıyor;
“Göbeklitepe’de bulunan tapınaktan başka, en az 15 tapınak ve 200 civarında dikilitaş bulduk...”
Bu da şu demek...
İnsanlık tarihinin sırlarla dolu hikâyesine birkaç adım daha yaklaşabileceğiz.
Kim bilir o dikilitaşlardan ne semboller çıkacak.
Nasıl belirtiler, şekiller. Belki de hiç bilmediğimiz bir iletişim ya da dil formatı...
Bu gelişme Göbeklitepe’de en az 150 yıl sürecek bir kazı daha demektir...
Arkadaşlar, dünyanın bilinen en eski tapınağının bulunduğu bir coğrafyada yaşıyoruz.
Peygamberler şehri Şanlıurfa...
Ağrı Dağı efsanesi... Nuh...
Ve inanç tarihinin gizemli toprakları.
Arkadaşlar...
Göbeklitepe’ye yalnızca “turistik bir yapı” gibi bakmak yerine, bir “devlet projesi” başlatılmalı.
Bir insanlık projesi.
Başta UNESCO olmak üzere bu gelişme dünya bilimine açılmalı.
Türkiye bunu yapabilecek büyüklükte bir devlettir.
Bakanlıktan gitme psikolojisi
TÜRKİYE’nin yeni sisteminde birçok bakan veda etti.
Hem bakanlık sayısı azaldı. Hem yeni bakanlar geldi.
Giden bakanlarla konuştum.
Hiçbirinde kırıklık yok.
Tam tersine Mehmet Özhaseki’nin dediği gibi “Alnımızın akıyla hizmet ettik. Şerefimizle devrettik...”
Numan Kurtulmuş Bey, her zamanki olgunluğuyla “Makam için değil, hizmet için buradayız. Her zaman da öyle olacak” diyordu.
Mehmet Şimşek Bey yine öyle.
Bu sözleri duyunca... 30 yıl geriye gittim.
O tarihlerde siyasette küskünlük diye bir şey vardı.
Yıllarca Ankara’da gazetecilik yapmış bir kardeşiniz olarak, bakanlık koltuğu gittikten sonra karşı kamplara geçen, istifa eden, pusuya yatan o kadar çok olayla karşılaştım ki...
Geçmişte nice bakanlar görevden alınınca isyan etmiştir.
Milletvekilleri bile istifa etmiştir.
Ama dikkat ettim.
AK Parti’de böyle bir şey yok.
Giden bakanların ortak sözü şuydu:
“AK Parti millete hizmet etmenin adresidir”.
Demek ki yeni Türkiye’de yalnızca sistem değil, “siyaset ahlakı” ve zihniyeti de değişiyor..
O nedenle gelenlerin demeçlerinden çok gidenlerin olgunluğu ve saygısı dikkatimi çekti..
Siyasete bu lazım...