İnsan kaçakçılarının şeytanca yöntemi

Şimdi aktacaklarım Bodrum’da tecrübeli bir denizcimizin başına geliyor.
Sahil Güvenlik’in uyarılarına neden olacak bir olaydır bu...
Yelkenli tekne sahibi E.T....
Erzan Kaptan’ın teknesi tonoza kıçtankara bağlıydı.
Gemicisi saat 23.30 uykuya çekiliyor.
01.00 de uyandığında bakıyor tekne yok.
Hemen jandarma ve Sahil Güvenlik’e haber veriliyor.
Yapılan incelemeler sonrasında şeytanca yöntem ortaya çıkıyor.
Tekne sahibinin olmadığı birkaç gün tekne izleniyor.
Ardından gece bir dalgıçla 15 metre derindeki tonoz halatı kesiliyor.
Böylece tekne boşa çıkıyor. Halatları da çözdükten sonra.
Motoru çalıştırmadan kürekli bir botla tekneyi oradan uzaklaştırıyorlar.
Tekneyi hemen yakındaki “cennet koyu”na kadar botla çekiyorlar.
Oradan tekne sahibinin şahsi eşyaları, elektronik aletleri ve mutfak malzemeleri, yani değerli olan ne varsa çalıyorlar.
Yine jandarma ve Sahil Güvenlik’in tespitlerine göre aletleri çaldıktan sonra tekneyi Gündoğan’da Kızılburun’a götürüyorlar.
Bu sırada jandarmaya bir balıkçının ihbarı geliyor:
“Kızılburun tarafında toprak yoldan inen 30-40 kişi gördüm.”
CEP TELEFONUNDAN KOORDİNAT
Kızılburun’un olduğu yere toprak bir yoldan kıvrıla kıvrıla iniliyor.
Orada yıkıntı bir iskele var.
Tekneyi çalan hırsızlar, göçmen grubunu getiren kaçakçıya cep telefonundan çalınan teknenin bulunduğu konumu atıyor.
Ve göçmenler oraya indiriliyor.
40 civarında göçmen tekneye tıkış tıkış bindiriliyor.
Fakat bulunduğu yer kayalık olduğu için teknenin salması ve karinası dipteki taşlara oturuyor.
Teknede oluşan hasardan bir süre tekneyi yüzdürmek için uğraştıkları anlaşılıyor.
Sonunda tekneyi üzerinde Yunan bayrağı çekilmiş ve seyir ışıkları yanar bir şekilde bırakıp kaçıyorlar.
Tekne balıkçının ihbar yaptığı yerde bulunuyor.
Evet arkadaşlar Sahil Güvenlik ve jandarmanın verdiği bilgilere göre son dönemde
insan kaçakçıları bu tür yöntemlerle deniz altından tonoz keserek özellikle yelkenli tekneleri çalıyorlar.
Nedeni de şu:
Türk ve Yunan sahil güvenlik, yelkenli tekneleri daha az kontrol ediyor.
Yelkenli tekneler amatör denizciler tarafından gezi amaçlı kullanıldığı için dikkat çekmiyor.
Son dönemde bu tür hırsızlıklar arttığı için Sahil Güvenlik de uyarıda bulunuyor.
İNSANLIK VİCDANI KARAYA VURUYOR
Denize girenlerin sahilde gördüğü o ceset.
Plastik botlarla denize açılıp boğulan çocukların son çırpınışları.
Akdeniz’de boğulan insanlık vicdanının son örnekleridir.
Ve işte dün. Yine o “insan kaçakçıları”nın yarattığı katliam...
Ayvalık’tan geldi haber...
3’ü çocuk 9 kişi boğuldu.
İnsanlar gözlerimizin önünde ölüme açıldılar ve boğuldular.
Bu insan kaçakçıları nasıl durdurulacak.
Her geçen gün artan tekne hırsızlıklarına şeytani yöntemlerle yenileri ekleniyor.
Dünya bu insanlık suçunu ne zaman görecek...
İnsan kaçakçılarının şeytanca yöntemi
Şimdi aktacaklarım Bodrum’da tecrübeli bir denizcimizin başına geliyor.
Sahil Güvenlik’in uyarılarına neden olacak bir olaydır bu...
Yelkenli tekne sahibi E.T....
Erzan Kaptan’ın teknesi tonoza kıçtankara bağlıydı.
Gemicisi saat 23.30 uykuya çekiliyor.
01.00 de uyandığında bakıyor tekne yok.
Hemen jandarma ve Sahil Güvenlik’e haber veriliyor.
Yapılan incelemeler sonrasında şeytanca yöntem ortaya çıkıyor.
Tekne sahibinin olmadığı birkaç gün tekne izleniyor.
Ardından gece bir dalgıçla 15 metre derindeki tonoz halatı kesiliyor.
Böylece tekne boşa çıkıyor. Halatları da çözdükten sonra.
Motoru çalıştırmadan kürekli bir botla tekneyi oradan uzaklaştırıyorlar.
Tekneyi hemen yakındaki “cennet koyu”na kadar botla çekiyorlar.
Oradan tekne sahibinin şahsi eşyaları, elektronik aletleri ve mutfak malzemeleri, yani değerli olan ne varsa çalıyorlar.
Yine jandarma ve Sahil Güvenlik’in tespitlerine göre aletleri çaldıktan sonra tekneyi Gündoğan’da Kızılburun’a götürüyorlar.
Bu sırada jandarmaya bir balıkçının ihbarı geliyor:
“Kızılburun tarafında toprak yoldan inen 30-40 kişi gördüm.”
CEP TELEFONUNDAN KOORDİNAT
Kızılburun’un olduğu yere toprak bir yoldan kıvrıla kıvrıla iniliyor.
Orada yıkıntı bir iskele var.
Tekneyi çalan hırsızlar, göçmen grubunu getiren kaçakçıya cep telefonundan çalınan teknenin bulunduğu konumu atıyor.
Ve göçmenler oraya indiriliyor.
40 civarında göçmen tekneye tıkış tıkış bindiriliyor.
Fakat bulunduğu yer kayalık olduğu için teknenin salması ve karinası dipteki taşlara oturuyor.
Teknede oluşan hasardan bir süre tekneyi yüzdürmek için uğraştıkları anlaşılıyor.
Sonunda tekneyi üzerinde Yunan bayrağı çekilmiş ve seyir ışıkları yanar bir şekilde bırakıp kaçıyorlar.
Tekne balıkçının ihbar yaptığı yerde bulunuyor.
Evet arkadaşlar Sahil Güvenlik ve jandarmanın verdiği bilgilere göre son dönemde
insan kaçakçıları bu tür yöntemlerle deniz altından tonoz keserek özellikle yelkenli tekneleri çalıyorlar.
Nedeni de şu:
Türk ve Yunan sahil güvenlik, yelkenli tekneleri daha az kontrol ediyor.
Yelkenli tekneler amatör denizciler tarafından gezi amaçlı kullanıldığı için dikkat çekmiyor.
Son dönemde bu tür hırsızlıklar arttığı için Sahil Güvenlik de uyarıda bulunuyor.
İNSANLIK VİCDANI KARAYA VURUYOR
Denize girenlerin sahilde gördüğü o ceset.
Plastik botlarla denize açılıp boğulan çocukların son çırpınışları.
Akdeniz’de boğulan insanlık vicdanının son örnekleridir.
Ve işte dün. Yine o “insan kaçakçıları”nın yarattığı katliam...
Ayvalık’tan geldi haber...
3’ü çocuk 9 kişi boğuldu.
İnsanlar gözlerimizin önünde ölüme açıldılar ve boğuldular.
Bu insan kaçakçıları nasıl durdurulacak.
Her geçen gün artan tekne hırsızlıklarına şeytani yöntemlerle yenileri ekleniyor.
Dünya bu insanlık suçunu ne zaman görecek...