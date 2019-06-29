İki utanmaz adam

Bugün sizle iki fotoğraf paylaşıyorum. İki utanmaz adamın fotoğraflarını...
Hani şu çevremizde sık sık gördüklerimizden... Sıraya girmeyen, yaya geçidi dinlemeyen, aniden şerit değiştirip araçların önünü kesen, durduk yere korna çalan, sigara izmaritiyle yaşayan, düğünlerde havaya ateş açan... Yani her an burun buruna geldiğimiz o utanmaz adamlardan...
UTANMAZ ADAM 1
İlk fotoğraf, medeniyetler şehri Mardin’den...
Güvenlik kamerası çekmiş görüntüleri.
Kaldırımda yürüyen bir mahluk, aniden yanındaki ağaca saldırıyor. Dalından tutup asılıyor. Sarsıyor. Köküne tekmeler atıyor.
Öylesine saldırıyor ki... Ağaç direniyor. O kudurmuşçasına asılıyor. Sonunda ağaç kırılıyor. Birkaç kez baktım görüntülere. Bir insan bunu niye yapar?
Belediye o ağaçları kaldırımlara özenle dikmiş. Esnaf su veriyor, bakıyor.
Ertesi sabah bütün esnaf şikâyetçi olmuş. Bu utanmaz adamın bulunması için dilekçe vermiş. Haydi Mardin Valisi! Haydi polis kardeşim! İbret için bul şu utanmazı...
Ben bu satırları yazdıktan sonra polis utanmazı yakaladı.
Cezası da 100 ağaç dikme oldu.
İbret oldu. Yakalayana da cezayı verene de helal olsun...
UTANMAZ ADAM 2
Şu fotoğrafa bakar mısınız? İnsanın içi acıyor. Bir masum can... Kıymışlar.
Antalya’nın İbradi ilçesinden geliyor bu fotoğraf. Bir kaçak avcı, 2 yaşındaki yavru yabangeyiğini vurmuş, götürüyor. Civardaki köy muhtarı kaçak avcıları fark edince jandarmaya ihbar ediyor. Jandarma geliyor. Utanmaz adamlar jandarmayı görünce ormana saklanıyor. Ama jandarma peşlerini bırakmıyor. Sonunda yakalanıyorlar.
O muhtarı da utanmazların peşini bırakmayan jandarmayı da kutluyorum.
Utanmaz adamlara kesilen ceza 27 bin lira...
Biliyorum, şimdi bu fotoğrafa bakanlar kim bilir içinden ne cezalar geçirecek...
SİZE DE BAVO DOLUSU PARKI!
BURASI Antalya...
Ama Antalya’nın aydınlık yüzü.
Çünkü muhteşem bir karar almışlar.
Bugüne kadar yunus gösterileriyle bilinen Dolusu Parkı, çok önemli bir değişiklik yaptı.
Parkın genel müdürü İlyas Mehmet Ekizoğlu, bu kararı şöyle açıklıyor:
“2013’te bir su parkının yunussuz ya da hayvanla ilgili tematik gösteri olmadan işlemeyeceği düşünülüyordu. Ama ciddi bir hazırlık yaptık. Şimdi yunuslar yerine denizkızlarının gösterileri var.”
Dünyanın her yerinde bu tür gösteriler hayvan hakları savunucuları tarafından protesto edilir.
Türkiye’de de öyle.
Düşünsenize; denizlerin, okyanusların, enginlerin bu özgür hayvanları...
Dalgalarla, yelkenlilerle yarışıp oynaşan sevimli yunuslar, bir havuzun içinde hapisler..
İnsanın içi almıyor elbette.
DoluSu Parkı yönetimi yunusları özgür bırakmış. Ya da en azından yunusları bu şekilde pazarlayanlara “Yeter bu işkence” demiş.
Yürekten kutluyorum.
Ve aynı özeni, başta Marmaris olmak üzere tüm benzeri organizasyonlardan bekliyorum.
Marmaris’te bir çevre ve doğa dostu olan Ahmet Kutengin bu konuyla uğraşıyor.
Umarım kazanır...
TBMM BAŞKANI ŞENTOP’A İKİ ÖNEMLİ HATIRLATMA
Sayın Başkanım... Önünüzde yoğun bir çalışma dönemi var.
Onlarca yasa, komisyon hazırlıkları...
Ama iki tanesi var ki...
Her gecikmede içimize kan akıtıyor.
Birincisi “çocuk istismarı”...
Diğeri “hayvan hakları”...
Lütfen başkan...
Yine içimiz acımadan bu yasaları caydırıcı olması açısından bir an önce devreye alırsanız... Hepimize bir nefes aldırırsınız.
İki utanmaz adam
Bugün sizle iki fotoğraf paylaşıyorum. İki utanmaz adamın fotoğraflarını...
Hani şu çevremizde sık sık gördüklerimizden... Sıraya girmeyen, yaya geçidi dinlemeyen, aniden şerit değiştirip araçların önünü kesen, durduk yere korna çalan, sigara izmaritiyle yaşayan, düğünlerde havaya ateş açan... Yani her an burun buruna geldiğimiz o utanmaz adamlardan...
UTANMAZ ADAM 1
İlk fotoğraf, medeniyetler şehri Mardin’den...
Güvenlik kamerası çekmiş görüntüleri.
Kaldırımda yürüyen bir mahluk, aniden yanındaki ağaca saldırıyor. Dalından tutup asılıyor. Sarsıyor. Köküne tekmeler atıyor.
Öylesine saldırıyor ki... Ağaç direniyor. O kudurmuşçasına asılıyor. Sonunda ağaç kırılıyor. Birkaç kez baktım görüntülere. Bir insan bunu niye yapar?
Belediye o ağaçları kaldırımlara özenle dikmiş. Esnaf su veriyor, bakıyor.
Ertesi sabah bütün esnaf şikâyetçi olmuş. Bu utanmaz adamın bulunması için dilekçe vermiş. Haydi Mardin Valisi! Haydi polis kardeşim! İbret için bul şu utanmazı...
Ben bu satırları yazdıktan sonra polis utanmazı yakaladı.
Cezası da 100 ağaç dikme oldu.
İbret oldu. Yakalayana da cezayı verene de helal olsun...
UTANMAZ ADAM 2
Şu fotoğrafa bakar mısınız? İnsanın içi acıyor. Bir masum can... Kıymışlar.
Antalya’nın İbradi ilçesinden geliyor bu fotoğraf. Bir kaçak avcı, 2 yaşındaki yavru yabangeyiğini vurmuş, götürüyor. Civardaki köy muhtarı kaçak avcıları fark edince jandarmaya ihbar ediyor. Jandarma geliyor. Utanmaz adamlar jandarmayı görünce ormana saklanıyor. Ama jandarma peşlerini bırakmıyor. Sonunda yakalanıyorlar.
O muhtarı da utanmazların peşini bırakmayan jandarmayı da kutluyorum.
Utanmaz adamlara kesilen ceza 27 bin lira...
Biliyorum, şimdi bu fotoğrafa bakanlar kim bilir içinden ne cezalar geçirecek...
SİZE DE BAVO DOLUSU PARKI!
BURASI Antalya...
Ama Antalya’nın aydınlık yüzü.
Çünkü muhteşem bir karar almışlar.
Bugüne kadar yunus gösterileriyle bilinen Dolusu Parkı, çok önemli bir değişiklik yaptı.
Parkın genel müdürü İlyas Mehmet Ekizoğlu, bu kararı şöyle açıklıyor:
“2013’te bir su parkının yunussuz ya da hayvanla ilgili tematik gösteri olmadan işlemeyeceği düşünülüyordu. Ama ciddi bir hazırlık yaptık. Şimdi yunuslar yerine denizkızlarının gösterileri var.”
Dünyanın her yerinde bu tür gösteriler hayvan hakları savunucuları tarafından protesto edilir.
Türkiye’de de öyle.
Düşünsenize; denizlerin, okyanusların, enginlerin bu özgür hayvanları...
Dalgalarla, yelkenlilerle yarışıp oynaşan sevimli yunuslar, bir havuzun içinde hapisler..
İnsanın içi almıyor elbette.
DoluSu Parkı yönetimi yunusları özgür bırakmış. Ya da en azından yunusları bu şekilde pazarlayanlara “Yeter bu işkence” demiş.
Yürekten kutluyorum.
Ve aynı özeni, başta Marmaris olmak üzere tüm benzeri organizasyonlardan bekliyorum.
Marmaris’te bir çevre ve doğa dostu olan Ahmet Kutengin bu konuyla uğraşıyor.
Umarım kazanır...
TBMM BAŞKANI ŞENTOP’A İKİ ÖNEMLİ HATIRLATMA
Sayın Başkanım... Önünüzde yoğun bir çalışma dönemi var.
Onlarca yasa, komisyon hazırlıkları...
Ama iki tanesi var ki...
Her gecikmede içimize kan akıtıyor.
Birincisi “çocuk istismarı”...
Diğeri “hayvan hakları”...
Lütfen başkan...
Yine içimiz acımadan bu yasaları caydırıcı olması açısından bir an önce devreye alırsanız... Hepimize bir nefes aldırırsınız.