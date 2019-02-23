‘İki çocuk annesiyim ve istifa ediyorum!’

‘Yüreğimizi ortaya koyduk. Yeri geldi zeytin ekmek yedik. Para ile değil, gönül ile yola çıktık. İki çocuk annesiyim. Çocuklarımı göremiyordum ama bu haksızlık yüzünden istifa ediyorum.’
Arkadaşlar...
Kadın isyanı başka şeye benzemez...
Hele anne istifası hiçbir şeye benzemez.
Etkisi kalbe vurur. Depremi bitmez...
O nedenle Fatoş Hanım’ın bu sözleri beni çok etkiledi.
Peki Fatoş Hanım nerede söylüyor bu sözleri?
Ve niye söylüyor?
İşte devamı:
“İki saat içerisinde onurlu bir aday, onursuz bir şekilde çekildi. Bunu kabul etmiyoruz. Annesini ve çocuğunu ağlatanları, ilahi adalete havale ediyorum.”
Fatoş Hanım, CHP İzmir Buca Kadın Kolları yönetiminde bir anne...
Ve önceki gün işte böyle isyan etti.
Hatta partinin üç önemli ismini de açıktan protesto etti.
Olay da şu:
İzmir’de önseçim olmadı.
Parti meclisinden Buca belediye başkanı adaylığı için Suat Nezir ismi çıktı.
İsim açıklandı. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu İzmir’e adaylar toplantısına geldi. Nezir’i yanına aldı. Elini havaya kaldırıp “Adayımız” dedi.
Suat Nezir o günden itibaren kolları sıvadı. Eşi ve çocuklarıyla Buca sokaklarına daldı. Esnafa sarıldı. Evlere konuk oldu. Millete sözler verdi.
Ama o da ne... 20 gün sonra Ankara’dan bir haber: “Buca adayı değişti. Suat Nezir değil”
Vay be... Şu Ankara’ya bak... Tam bir şok. Nezir, eşine ve çocuklarına ne diyeceğini bilemedi. Yakınlarının yüzüne nasıl bakacaktı... Bu karara bir türlü inanamadı. Kalktı, Ankara’ya, genel merkeze gitti. Genel başkanla görüşmek istedi.
“Bu kararın bir nedeni, bir açıklaması olmalı” diye düşünüyordu.
Ama Kılıçdaroğlu’yla görüşemeden döndü. En tabii hakkı olan cevabı da alamamıştı.
İşte Fatoş Hanım’ın “Onuruyla geldi. Onursuzca alındı” dediği olay buydu...
MİLLETVEKİLİNDEN AĞIR SUÇLAMALAR
Buca olayı bir yangın gibi yayıldı.
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır şöyle özetledi:
“Kariyer hırsı ve bir daha seçilme garantisi yüzünden birileri kibriti çaktı. Buca yanıyor şu anda, onu nasıl söndüreceğiz?”
BİR İL BAŞKANININ EN ZOR ANI
Dahası var... Bu olay öylesine keskin bir şekilde yayıldı ki...
İzmir İl Başkanı Deniz Yücel basın toplantısındaki sorular karşısında zor durumda kaldı.
Meclis üyeliklerine yazılan isimler için ne diyeceğini bilemedi.
Yücel’in basın toplantısını izledim.
Durumu gerçekten zordu...
Keşke Buca’da Suat Bey’in adaylığını ilan ettikten 20 gün sonra neden iptal ettiklerini açıklayabilseydi.
Fatoş Hanım’ın isyanını anlatan cümle işte budur...
“Onuruyla aday oldu. Onursuzca aldılar” diyor ya...
MECLİS ÜYELİKLERİ
Aslında bu olayların daha derinlerinde, meclis üyeliklerine kadar giden bir sancı var.
Kırklareli’nden gelen, İstanbul üzerinden bütün sahilleri dolaşıp Fethiye’ye kadar inen bir sancı...
O kadar çok mesaj ve şikâyet alıyorum ki... Şunu soruyorlar:
“CHP neden başta İzmir olmak üzere kuvvetli olduğu yerlerde bu tartışmaları yaşıyor?”
Bu sorunun bir cevabı var. O da yarın...
Fatoş Hanım’a gelince...
Hanımefendi... Lütfen gidip iki çocuğunuza da sıkı sıkı sarılın.
Ama hangi siyasi tercihte olursanız olun, çocuklarımızın geleceği için, bütün anneler adına demokratik taleplerinizin ve özgür iradenizin peşini sakın bırakmayın...
‘İki çocuk annesiyim ve istifa ediyorum!’
‘Yüreğimizi ortaya koyduk. Yeri geldi zeytin ekmek yedik. Para ile değil, gönül ile yola çıktık. İki çocuk annesiyim. Çocuklarımı göremiyordum ama bu haksızlık yüzünden istifa ediyorum.’
Arkadaşlar...
Kadın isyanı başka şeye benzemez...
Hele anne istifası hiçbir şeye benzemez.
Etkisi kalbe vurur. Depremi bitmez...
O nedenle Fatoş Hanım’ın bu sözleri beni çok etkiledi.
Peki Fatoş Hanım nerede söylüyor bu sözleri?
Ve niye söylüyor?
İşte devamı:
“İki saat içerisinde onurlu bir aday, onursuz bir şekilde çekildi. Bunu kabul etmiyoruz. Annesini ve çocuğunu ağlatanları, ilahi adalete havale ediyorum.”
Fatoş Hanım, CHP İzmir Buca Kadın Kolları yönetiminde bir anne...
Ve önceki gün işte böyle isyan etti.
Hatta partinin üç önemli ismini de açıktan protesto etti.
Olay da şu:
İzmir’de önseçim olmadı.
Parti meclisinden Buca belediye başkanı adaylığı için Suat Nezir ismi çıktı.
İsim açıklandı. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu İzmir’e adaylar toplantısına geldi. Nezir’i yanına aldı. Elini havaya kaldırıp “Adayımız” dedi.
Suat Nezir o günden itibaren kolları sıvadı. Eşi ve çocuklarıyla Buca sokaklarına daldı. Esnafa sarıldı. Evlere konuk oldu. Millete sözler verdi.
Ama o da ne... 20 gün sonra Ankara’dan bir haber: “Buca adayı değişti. Suat Nezir değil”
Vay be... Şu Ankara’ya bak... Tam bir şok. Nezir, eşine ve çocuklarına ne diyeceğini bilemedi. Yakınlarının yüzüne nasıl bakacaktı... Bu karara bir türlü inanamadı. Kalktı, Ankara’ya, genel merkeze gitti. Genel başkanla görüşmek istedi.
“Bu kararın bir nedeni, bir açıklaması olmalı” diye düşünüyordu.
Ama Kılıçdaroğlu’yla görüşemeden döndü. En tabii hakkı olan cevabı da alamamıştı.
İşte Fatoş Hanım’ın “Onuruyla geldi. Onursuzca alındı” dediği olay buydu...
MİLLETVEKİLİNDEN AĞIR SUÇLAMALAR
Buca olayı bir yangın gibi yayıldı.
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır şöyle özetledi:
“Kariyer hırsı ve bir daha seçilme garantisi yüzünden birileri kibriti çaktı. Buca yanıyor şu anda, onu nasıl söndüreceğiz?”
BİR İL BAŞKANININ EN ZOR ANI
Dahası var... Bu olay öylesine keskin bir şekilde yayıldı ki...
İzmir İl Başkanı Deniz Yücel basın toplantısındaki sorular karşısında zor durumda kaldı.
Meclis üyeliklerine yazılan isimler için ne diyeceğini bilemedi.
Yücel’in basın toplantısını izledim.
Durumu gerçekten zordu...
Keşke Buca’da Suat Bey’in adaylığını ilan ettikten 20 gün sonra neden iptal ettiklerini açıklayabilseydi.
Fatoş Hanım’ın isyanını anlatan cümle işte budur...
“Onuruyla aday oldu. Onursuzca aldılar” diyor ya...
MECLİS ÜYELİKLERİ
Aslında bu olayların daha derinlerinde, meclis üyeliklerine kadar giden bir sancı var.
Kırklareli’nden gelen, İstanbul üzerinden bütün sahilleri dolaşıp Fethiye’ye kadar inen bir sancı...
O kadar çok mesaj ve şikâyet alıyorum ki... Şunu soruyorlar:
“CHP neden başta İzmir olmak üzere kuvvetli olduğu yerlerde bu tartışmaları yaşıyor?”
Bu sorunun bir cevabı var. O da yarın...
Fatoş Hanım’a gelince...
Hanımefendi... Lütfen gidip iki çocuğunuza da sıkı sıkı sarılın.
Ama hangi siyasi tercihte olursanız olun, çocuklarımızın geleceği için, bütün anneler adına demokratik taleplerinizin ve özgür iradenizin peşini sakın bırakmayın...