İbret olsun diye el kondu bakalım hastane ne yapacak?

DEMİŞTİM Kİ... O vali Van’dan, “Kuşların, balıkların, çiçeklerin valisi” diye uğurlanmıştı.

Şimdiki Antalya Valisi Münir Karaloğlu...

Sokakta bir köpeği göstere göstere ezen o sürücüye ne yapılacaktı?

O vahşi görüntü hayvanseverleri ayağa kaldırmıştı.

Hepimiz ayağa kalktık.

Önceki gün Vali Karaloğlu ile konuştum.

Yapılabilecek en keskin şeyi yaptı.

İbret oldu.

Polis o sürücünün ehliyetine el koydu.

Vali Münir Bey şöyle özetledi:

“Tabii kanunen yapılabilecek şeyler sınırlı. Burada sürücünün sağlık bakımından bir engeli söz konusu olabilir. Bunun için ehliyetine el konulup hastaneye sevk edildi...”

Sağ olun Sayın Vali... Siz gereğini yaptınız.

Yasalara göre sürücülerin sağlıklarında sürücü olmasını engelleyen bir durum doğarsa ehliyeti iptal edilir.

Burada söz konusu olan ‘akıl sağlığı’dır.

Başka türlü nasıl açıklanabilir?

Sokakta bir köpeği göstere göstere ezmenin başka nasıl bir açıklaması olabilir?

Peki şimdi doktorlar ne yapacak?

Tam teşekküllü bir hastaneden sağlam rapor alırsa, ehliyetini geri alabilecek.

Bakalım hastane bu vahşi görüntüler için ‘akıl sağlığı’ olarak nasıl bir rapor yazacak...

Hepimiz merak ediyoruz.

GÖBEKLİTEPE MUAMMASI

12 bin yıl önce 40 tonluk kayaları nasıl belli bir dizi halinde yerleştirdiler?

Bu soruyla başlamıştım insanlık tarihinin en eski ‘inanç yapısı’na.

Zaman kavramı insanla başladığına göre...

Tarih insanla başladığına göre...

Muazzam sırlarla dolu bir gezegende yaşıyoruz.

İnsanlık tarihinin bilinen en eski tapınağı Göbeklitepe, işte sırlar için çok önemlidir.

Önceki gün birçok okurdan soru geldi.

Örneğin Turhan Eren Bey sordu:

“Göbeklitepe’ye ne oldu? Neden ziyarete kapalı aylardır. Kamuoyuna hiçbir açıklama yok. Böyle olunca da bir sürü gerçek veya doğru olmayan bilgiler dolaşıyor piyasada. Bizi bilgilendirirseniz mutlu oluruz. Umarım kamu olarak yanıt alırız. Doğru neyse açıklansın ve kamu bilgilensin.”

Doğru bilgi için hem Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin hem de Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile konuştum.

Bir süredir ziyarete kapatılan Göbeklitepe kazısı için cevap özetle şöyle:

“Avrupa Birliği projesi kapsamında kazı alanının üstü özel bir teknikle örtülüyor. AB projesi belediye ve valilikle ortak olarak sürdürülüyor. Bu şekilde 12 bin yıl sonra toprak altından gün ışığına çıkarılacak olan kalıntılar dış hava şartlarından korunmuş olacak. 2 ya da 3 ay sürmesi beklenen bu üst örtme inşaatından sonra Göbeklitepe ziyarete açılacak. Halen kazı çalışmaları sürüyor...”

Göbeklitepe’ye ilgi gösteren tüm okurlara teşekkür ediyorum.

Çünkü bu kazı insanlık ve inanç tarihi açısından ülkemiz için bulunmaz bir hazinedir. Dedim ya...

“Türkiye turizmini, her şey dahil deniz turizmi olarak görmek büyük bir hatadır. Umarım ulaşım açısından bu tarihi zenginlikler için özel turlar oluşur.”