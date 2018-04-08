Hülya Koçyiğit’i aradım dedim ki...

'HÜLYA Hanım nasıl güzel bir açıklama yapmışsınız. Nezaket içinde, polemikten uzak ama insanlık ve vicdan dersi gibi bir açıklama olmuş...’

Bir cevabı var ki...

Kısa ama vicdani metrajı çok derin ve uzun bir cevap.

Hülya Hanım, şöhretin başını döndürmediği, tam tersine insani değerlerini yükselttiği bir sanatçıdır.

Dosttur. İnsandır. Duyarlıdır. Vicdan sahibidir.

Afrin’de görev yapan Mehmetçiklere moral vermek için sanatçılarla birlikte sınır boyuna gitmiştir. Ama katıldığı geziye karşı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “rezil” tanımı kalpleri kırmış, vicdanları parçalamıştır.

Hülya Hanım, “Nerelere geldik” dedi. “Artık birbirimizi anlamadan saldıracak hale geldik. Yazık değil mi?” dedi.

Gerçekten yazık.

Umarım Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklama üzerine polemiği sürdürmez.

Umarım Hülya Hanım’ı arar, kırılan kalpleri onarmak ister.

Aslında...

Bir açıklama yaparak bütün kırılan kalpleri onarmak ister.

Sonuç olarak Hülya Koçyiğit, yalnızca beyazperdede değil, bizim gönüllerimizdeki en büyük perdelerde büyümüş bir sanatçıdır.

Dün konuşurken dikkat ettim.

Sesinin tonundaki hoşgörü bile yeter onun büyüklüğünü anlamak için...

MİT’İN HAYALET OPERASYONLARI

MİT’in Kosova’da yaptığı operasyonu biliyoruz.

Yabancı bir ülke toprağında, zanlıların yakalanıp ülkeye getirilmesidir bu.

Kolay değil.

Yabancı bir ülkede yapılıyor.

Yani öyle gidip karakoldan bilgi alamazsın.

Hayati olmadıkça silah da kullanamazsın.

Yakalansan...

Kim bilir hangi kimliği kullanacaksın.

Böylesi operasyonları biz genellikle fimlerde görürüz.

Tabii bir de ABD, Rusya gibi ülkelerin başka ülke topraklarında gerçekleştirdikleri operasyonlar var.

Yani bu işler büyük devletlerin işidir...

Apo’nun bize verilmesini düşünürseniz..

Mesele daha iyi anlaşılır.

İşte MİT’in Kosova’da yaptığı böylesine önemli bir “dünya devleti” operasyonudur.

Peki bizim bildiğimiz bu kadar mı?

Yani MİT, benzeri başka operasyonlar da yapıyor mu?

Yazının başlığını işte bu nedenle “hayalet operasyon” koydum.

Yani...

Var ama yok...

Oldu ama olmadı...

Önceki gün Türkiye gazetesinden Batuhan Yaşar’ın yazısının son bölümünde şöyle bir cümle vardı:

“MİT benzer operasyonları Pakistan, Sudan ve Gabon’da da gerçekleştirdi.

Elebaşlarını aldı Türkiye’ye getirdi.”

Batuhan emin olmadan böylesine hassas bir konuyu yazacak bir kişi değildir.

Aradım. Konuştuk...

Dahası da var. Ama o yazmadan benim yazmam olmaz...

Zaten meselem de bu değil.

Yani MİT’in yaptığı operasyonların listesini yapmak gibi bir niyetim de yok, öyle bir istihbarat bağım da yok.

Ama çok iyi biliyorum ki...

Zaten MİT de “Evet ben bunları yapıyorum” diyecek bir kurum değildir.

Doğasına aykırı.

O nedenle, “hayalet operasyonlar” dedim.

Sonuç olarak Kosova göstermiştir ki...

Türkiye büyük devlet olarak bu tür operasyonları yapmaktadır.

Yalnız bu mu?

Daha önemlisi...

Geçen defa yazdığım gibi...

Teröristlerin üs haline getirdiği Afrin’de öyle kuyumcu işi bir istihbarat çalışması olmuş ki...

Bizim askerler kente girdiğinde neredeyse herkesin nüfus kaydı, kimin kim olduğu, kimin külahlı kimin silahlı olduğu belirlenmişti.

O nedenle Afrin’de kan akmadı. Siviller zarar görmedi.

Bu operasyonlar “hayalet” olsa da sonuçları çok gerçektir.