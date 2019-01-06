Holding marketlerine bir halk sorusu:  Poşet mi, file mi?

ESENLER Belediye Başkanı Tevfik Göksu önemli bir iş yaptı.
Biliyorsunuz... Büyük marketler artık naylon poşet vermiyor...
Buna tamam. Karar güzel...
Çünkü naylon doğada tüketilemez. Naylon bir kirliliktir... Doğa kanseridir...
Peki buna karşılık holding marketleri ne yaptılar. O kocaman ve süper marketler...
Poşetler hazırlayıp 1 liradan, 2 liradan satmaya başladılar.
İşte bunun için soruyorum bu soruyu:
“Zaten her yıl kârın en güzelini açıklıyorsunuz. Hiçbirinizin aklına gelmedi mi? Bulunduğunuz şehirlerde, ilçelerde o mahallenin kadınlarına el işi file yaptırmak...”
İş sahası yani...
Yapmadılar... Her şeye olduğu gibi buna da ‘kâr’ deyip satmaya başladılar.
Ey muhteremler...
Madem satıyorsunuz. Bari bulunduğunuz yerdeki insanlara bir hayrınız olsun.
Yok olmadı...
Ama işte Esenler Belediye Başkanı Göksu... Bunu gösterdi... “El emeği file” dedi... İlçesindeki kadınlara el emeği file ürettirdi ve dağıtmaya başladı.
Böylece o ilçenin kadınları kazandı...
Sayın büyük market sahibi holdinglerin CEO’ları...
Her yıl imaj için ajanslara yüz binlerce dolar döküyorsunuz...
Gerek yok...
Bir kere de tüketiciyi düşünün...
Madem mahalle pazarlarını teslim aldınız.
Bari çevreci olduğunuzda pazar filesini hatırlayın. Ve “kadın hakları için” lüks kokteyller yerine...
Marketlerinizin bulunduğu şehirlerde Anadolu’da kadınlara el emeği fileler ürettirin.
Başkan Tevfik Göksu’yu bir süre önce tanımıştım. Şimdi daha iyi görüyorum...
Eli vatandaşın kalbinde olan bir başkan.
Umarım en azından bunu onun ilçesindeki marketler anlar.
KÖPEKLERİN PARÇALADIĞI GENÇ İÇİN MÜFTÜNÜN VERDİĞİ VAAZ SİZCE YANLIŞ MI?
KAYSERİ’nin Hacılar İlçesi Müftüsü önceki günkü vaazında şöyle dedi:
“Hayvanlara şefkat önemlidir. Onlara şefkatle yaklaşın.”
Bundan daha güzel bir cümle olabilir mi?
Ama bu vaazı verdiği camide üzerine yürüdüler. Çünkü o camide sokak köpeklerinin parçaladığı 14 yaşındaki Mehmet Özer’in cenazesi kılınıyordu.
Vatandaş: “Bizim canımız yanıyor sen neden bahsediyorsun” diye öfke kustu.
Polis zor engelledi. Şimdi soru şu:
- Müftünün söylediği doğru mu
değil mi?
- Elbette doğru.
Çünkü müftü biliyordu ki...
Biraz gaz verse... O ilçenin öfkeli vatandaşları sokak köpeği avına çıkacak.
Katliam olacak... Müftü bunu engellemek istedi. Ve bana göre doğru yaptı.
Ama burada daha önemli bir soru var:
“Ey Kayseri’nin Hacılar İlçesi Belediye Başkanı...
Ey Kayseri Belediye Başkanı...
Karda kışta bu hayvanları neden aç biilaç sokaklarda bırakıyorsunuz...”
Lütfen gidiniz ve o müftü beyin vaazını defalarca dinleyiniz.
Çünkü... Müftü doğru vaaz verdi.
Ama siz farkında değilsiniz.
Holding marketlerine bir halk sorusu: Poşet mi, file mi?
ESENLER Belediye Başkanı Tevfik Göksu önemli bir iş yaptı.
Biliyorsunuz... Büyük marketler artık naylon poşet vermiyor...
Buna tamam. Karar güzel...
Çünkü naylon doğada tüketilemez. Naylon bir kirliliktir... Doğa kanseridir...
Peki buna karşılık holding marketleri ne yaptılar. O kocaman ve süper marketler...
Poşetler hazırlayıp 1 liradan, 2 liradan satmaya başladılar.
İşte bunun için soruyorum bu soruyu:
“Zaten her yıl kârın en güzelini açıklıyorsunuz. Hiçbirinizin aklına gelmedi mi? Bulunduğunuz şehirlerde, ilçelerde o mahallenin kadınlarına el işi file yaptırmak...”
İş sahası yani...
Yapmadılar... Her şeye olduğu gibi buna da ‘kâr’ deyip satmaya başladılar.
Ey muhteremler...
Madem satıyorsunuz. Bari bulunduğunuz yerdeki insanlara bir hayrınız olsun.
Yok olmadı...
Ama işte Esenler Belediye Başkanı Göksu... Bunu gösterdi... “El emeği file” dedi... İlçesindeki kadınlara el emeği file ürettirdi ve dağıtmaya başladı.
Böylece o ilçenin kadınları kazandı...
Sayın büyük market sahibi holdinglerin CEO’ları...
Her yıl imaj için ajanslara yüz binlerce dolar döküyorsunuz...
Gerek yok...
Bir kere de tüketiciyi düşünün...
Madem mahalle pazarlarını teslim aldınız.
Bari çevreci olduğunuzda pazar filesini hatırlayın. Ve “kadın hakları için” lüks kokteyller yerine...
Marketlerinizin bulunduğu şehirlerde Anadolu’da kadınlara el emeği fileler ürettirin.
Başkan Tevfik Göksu’yu bir süre önce tanımıştım. Şimdi daha iyi görüyorum...
Eli vatandaşın kalbinde olan bir başkan.
Umarım en azından bunu onun ilçesindeki marketler anlar.
KÖPEKLERİN PARÇALADIĞI GENÇ İÇİN MÜFTÜNÜN VERDİĞİ VAAZ SİZCE YANLIŞ MI?
KAYSERİ’nin Hacılar İlçesi Müftüsü önceki günkü vaazında şöyle dedi:
“Hayvanlara şefkat önemlidir. Onlara şefkatle yaklaşın.”
Bundan daha güzel bir cümle olabilir mi?
Ama bu vaazı verdiği camide üzerine yürüdüler. Çünkü o camide sokak köpeklerinin parçaladığı 14 yaşındaki Mehmet Özer’in cenazesi kılınıyordu.
Vatandaş: “Bizim canımız yanıyor sen neden bahsediyorsun” diye öfke kustu.
Polis zor engelledi. Şimdi soru şu:
- Müftünün söylediği doğru mu
değil mi?
- Elbette doğru.
Çünkü müftü biliyordu ki...
Biraz gaz verse... O ilçenin öfkeli vatandaşları sokak köpeği avına çıkacak.
Katliam olacak... Müftü bunu engellemek istedi. Ve bana göre doğru yaptı.
Ama burada daha önemli bir soru var:
“Ey Kayseri’nin Hacılar İlçesi Belediye Başkanı...
Ey Kayseri Belediye Başkanı...
Karda kışta bu hayvanları neden aç biilaç sokaklarda bırakıyorsunuz...”
Lütfen gidiniz ve o müftü beyin vaazını defalarca dinleyiniz.
Çünkü... Müftü doğru vaaz verdi.
Ama siz farkında değilsiniz.