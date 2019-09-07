‘Helikopter az önce havalandı, kıyıların gözcüsü devam ediyor’

Çevre Bakanlığı’nın genel müdürü, Bakan Murat Kurum’un danışmanıyla konuşurken şöyle diyor:
“Şu anda helikoptere bindik, Bodrum üzerine doğru havalanıyoruz. Ardından Marmaris ve çevresi...”
Neredeyse her gün, kıyılarımız üzerinde bir “kartal göz” dolaşıyor.
Ve elbette denizden kontrol...
Niye mi?
Çünkü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimat çok kesin...
Ve süresiz uygulanıyor.
KAÇAK YAPILAR İÇİN SON 10 GÜN
Yani...
Bodrum’da 611 konut, 4 büyük otel inşaatı durduruldu ya...
Birileri tarafından o mühürler “unutulur” zannedilmesin.
Bakan Murat Kurum’un verdiği 1 ay sürenin dolmasına neredeyse 10 gün kaldı.
Sonra...
Devlet gelip imara uygun hale getirene kadar kaçakları yıkacak. Ve parasını da o şirketlerden alacak.
Özetle...
Son 10 gün...
Peki bir gelişme var mı?
Ne olacak?
“Araya adam koyabilir miyiz” zihniyeti yine devrede.
Ama olmuyor işte...
Bu defa bölge idare mahkemesinin yıkımları durdurma kararı da işlemiyor.
Neden bölge idare mahkemesi diyorum?
Çünkü...
Yalnızca Marmaris Belediyesi’nden aldığım bilgi şuydu:
“Muğla kıyılarında 3 bin 200 civarında kaçak yapı var. Bunlar mühürlenmiş, tespit edilmiş. Ancak adam gidiyor, bölge idare mahkemesinden yıkımı durdurma kararı alıyor. Elimiz kolumuz bağlanıyor.”
Arkadaşlar...
Bu sözler bu kaçak yapıyla mücadele edecek birinci derecedeki kişinin ağzından...
YALNIZCA BODRUM MU?
Bu noktada iki soru var:
1) Bodrum’da bu kaçak yapılara nasıl izin verilmiş. Onlarca villa, beton o kıyılara nasıl dökülmüş. Yapılırken görülmemiş mi?
Çağrıda bulunuyorum: İşte bu soru için çağrıda bulunuyorum. Bu sorunun cevabı için mutlak bir soruşturma açılmalı. Milyonlarca dolarlık bu rant üçgeninde neler olduysa ortaya çıkarılmalı.
2) Bodrum dışında Hisarönü, Yeşilova, Bozburun, Göcek’e de bakılmalı.
Akdeniz’de kıyısı olan birçok ülkede kıyı güvencesi var.
Yunanistan’da tarihi değerleri nedeniyle “milli park” ilan edilip parayla girebildiğiniz koylar var.
Adriyatik’te öyle... Karayipler’de öyle...
Gidin Rodos’a...
Kale içinden, Rodino Park’tan St. Paul Koyu’na kadar muazzam bir koruma var.
İçeri girerken küçük de olsa bir ücret ödüyorsunuz. İşte bu parayla da oraların bakımı sağlanıyor.
Bizim de Antalya’dan Bodrum’a kadar onlarca körfezimizde, koyumuzda, Akdeniz tarihinin en değerli hazineleri var. Ama adam geliyor, oraya temeli atıyor. Sonra lokanta, iskele, ardından otel...
Ne arıtma ne kontrol...
Arkadaşlar, ben bu duruma inanamıyorum.
Likya tarihinin en değerli koyları... Yat turizminin cennet kıyıları... Kekova’dan Göcek’e kadar, oradan Hisarönü Bodrum’a kadar bir denetlense...
Adam arkeolojik değeri ölçülemeyen bir tarihi kapıya domates biber ekmiş. Krallar kapısının kemerine park yeri yapmış...
Bunun gibi onlarca örnek...
CUMHURBAŞKANI GİZLİCE GEZMİŞ
Şimdi şu vereceğim bilgi biraz kulaktan dolma.
Ama olsun...
Eğer doğruysa bu bile yeterli.
Çünkü iddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan başta Bodrum olmak üzere bu kıyılarda sessizce dolaşmaya başlamış. Gördükleri üzerine talimatı vermiş.
Gelen bilgiye göre de dolaşmaya devam edecekmiş.
Doğrusu bu bilgi bile rahatlatıyor.
Çünkü şimdi 10 kez denetlenen kıyılar belki 100 kez denetleniyor.
Sonuç da alınıyor.
Yazının başlığına dönersek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Çevre Bakanı Murat Kurum kolları sıvamış.
Çok kararlılar...
Havadan, denizden ciddi bir denetim var.
Umarım bu kararlılık “beton kafalı tüccarlığa karşı” kıyılarımız için bir kurtuluş miladı olur...
‘Helikopter az önce havalandı, kıyıların gözcüsü devam ediyor’
Perşembe, saat 12.30...
Çevre Bakanlığı’nın genel müdürü, Bakan Murat Kurum’un danışmanıyla konuşurken şöyle diyor:
“Şu anda helikoptere bindik, Bodrum üzerine doğru havalanıyoruz. Ardından Marmaris ve çevresi...”
Neredeyse her gün, kıyılarımız üzerinde bir “kartal göz” dolaşıyor.
Ve elbette denizden kontrol...
Niye mi?
Çünkü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimat çok kesin...
Ve süresiz uygulanıyor.
KAÇAK YAPILAR İÇİN SON 10 GÜN
Yani...
Bodrum’da 611 konut, 4 büyük otel inşaatı durduruldu ya...
Birileri tarafından o mühürler “unutulur” zannedilmesin.
Bakan Murat Kurum’un verdiği 1 ay sürenin dolmasına neredeyse 10 gün kaldı.
Sonra...
Devlet gelip imara uygun hale getirene kadar kaçakları yıkacak. Ve parasını da o şirketlerden alacak.
Özetle...
Son 10 gün...
Peki bir gelişme var mı?
Ne olacak?
“Araya adam koyabilir miyiz” zihniyeti yine devrede.
Ama olmuyor işte...
Bu defa bölge idare mahkemesinin yıkımları durdurma kararı da işlemiyor.
Neden bölge idare mahkemesi diyorum?
Çünkü...
Yalnızca Marmaris Belediyesi’nden aldığım bilgi şuydu:
“Muğla kıyılarında 3 bin 200 civarında kaçak yapı var. Bunlar mühürlenmiş, tespit edilmiş. Ancak adam gidiyor, bölge idare mahkemesinden yıkımı durdurma kararı alıyor. Elimiz kolumuz bağlanıyor.”
Arkadaşlar...
Bu sözler bu kaçak yapıyla mücadele edecek birinci derecedeki kişinin ağzından...
YALNIZCA BODRUM MU?
Bu noktada iki soru var:
1) Bodrum’da bu kaçak yapılara nasıl izin verilmiş. Onlarca villa, beton o kıyılara nasıl dökülmüş. Yapılırken görülmemiş mi?
Çağrıda bulunuyorum: İşte bu soru için çağrıda bulunuyorum. Bu sorunun cevabı için mutlak bir soruşturma açılmalı. Milyonlarca dolarlık bu rant üçgeninde neler olduysa ortaya çıkarılmalı.
2) Bodrum dışında Hisarönü, Yeşilova, Bozburun, Göcek’e de bakılmalı.
Akdeniz’de kıyısı olan birçok ülkede kıyı güvencesi var.
Yunanistan’da tarihi değerleri nedeniyle “milli park” ilan edilip parayla girebildiğiniz koylar var.
Adriyatik’te öyle... Karayipler’de öyle...
Gidin Rodos’a...
Kale içinden, Rodino Park’tan St. Paul Koyu’na kadar muazzam bir koruma var.
İçeri girerken küçük de olsa bir ücret ödüyorsunuz. İşte bu parayla da oraların bakımı sağlanıyor.
Bizim de Antalya’dan Bodrum’a kadar onlarca körfezimizde, koyumuzda, Akdeniz tarihinin en değerli hazineleri var. Ama adam geliyor, oraya temeli atıyor. Sonra lokanta, iskele, ardından otel...
Ne arıtma ne kontrol...
Arkadaşlar, ben bu duruma inanamıyorum.
Likya tarihinin en değerli koyları... Yat turizminin cennet kıyıları... Kekova’dan Göcek’e kadar, oradan Hisarönü Bodrum’a kadar bir denetlense...
Adam arkeolojik değeri ölçülemeyen bir tarihi kapıya domates biber ekmiş. Krallar kapısının kemerine park yeri yapmış...
Bunun gibi onlarca örnek...
CUMHURBAŞKANI GİZLİCE GEZMİŞ
Şimdi şu vereceğim bilgi biraz kulaktan dolma.
Ama olsun...
Eğer doğruysa bu bile yeterli.
Çünkü iddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan başta Bodrum olmak üzere bu kıyılarda sessizce dolaşmaya başlamış. Gördükleri üzerine talimatı vermiş.
Gelen bilgiye göre de dolaşmaya devam edecekmiş.
Doğrusu bu bilgi bile rahatlatıyor.
Çünkü şimdi 10 kez denetlenen kıyılar belki 100 kez denetleniyor.
Sonuç da alınıyor.
Yazının başlığına dönersek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Çevre Bakanı Murat Kurum kolları sıvamış.
Çok kararlılar...
Havadan, denizden ciddi bir denetim var.
Umarım bu kararlılık “beton kafalı tüccarlığa karşı” kıyılarımız için bir kurtuluş miladı olur...