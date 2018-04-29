Gül ya da Kesici için İzmir’de taban ne diyor

Çevresinden... İlçelerinden. Yani Ege’den.

Bu defa tanınmış, yaşını başını almış siyasetçilerle değil.

Gençlerle konuştum.

Bu seçimlerde toplam seçmenin yüzde 7’sini genç oylar oluşturuyor.

Yani neredeyse sonucu belirleyecekler.

İşte bu kadar önemli.

Önce CHP gençliğine baktım.

CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan.

Ozan 16 yaşında CHP’ye gelmiş. Şimdi Hukuk fakültesini bitirmiş.

Ozan’la her şeyi açık açık konuştuk.

Kısa bir soru cevap yaptık.

- Kim aday olmalı?

- Elbette genel başkanımız.

- Ama olmuyorsa.

- O zaman içimizden, partimizden birisi olmalı.

- Dışarıdan isimler var.

- Onlara bakıyoruz. Siz söyleyin ben cevabını vereyim.

ERDOĞAN MI GÜL MÜ DERSENİZ BİZİM OYUMUZ ERDOĞAN’A DİYENLER OLDU

- Abdullah Gül ismi vardı.

- Yaaa Fatih Bey Allah aşkına, Gül ismini, arkadaşlarımı bırak ben kendime nasıl anlatırım. Kim çalışır. Hangi inanç ve ruhla çalışır. Bakın inanın, Gül’ün adaylık ihtimali duyulduğunda birçok kişi gelip bize söyledi. (Gül mü Erdoğan mı derseniz, oyumu Erdoğan’a veririm.) Hiç tereddüt etmeden. Bunu açıktan söylediler. Neyse ki Özgür Özel bey bir açıklama yaptı da rahatladık.

(Çok önemli bir tespit. CHP tabanı sağ seçmenden oy alacağım düşüncesinden bunalmış. Gül dersen ben Erdoğan’a veririm. Çünkü Erdoğan’ı biliyorum) diyor.

- Ama Ekmeleddin Bey oldu.

- Oldu da ne oldu? Bizim arkadaşlar burada Ekmeleddin Bey için stand açtı. Laik teyzeler gelip stand’ları parçaladı. Yani kimse çalışmadı.

- Peki Muharrem İnce.

- Muharrem bey tabanda olan bir isim ama seçmen sormaz mı?

- Neyi sormaz mı?

- Kongrede senin delegen partiyi yönetmesi için genel başkanlığına ikna olmadı. Türkiye’yi yönetmesi için milleti nasıl ikna edeceksin?

- Peki İlhan Kesici.

- Doğruları konuşacaksak. Kesici de iyidir hoştur. Ama bizim tabandan gelen bir isim değildir. Sağ tabandan gelir. Aytun Çıray ne oldu. İyi insandı. Ama şimdi nerede. Bak biz buradayız.

- Çok iyi biliyorum ki. Yılmaz Büyükerşen için de yaşını söyleyeceksin. O zaman. Kimse kalmadı..

- Kalmaz olur mu? Biz niye içimizden birisini çıkartamıyoruz. Çünkü tabandan yukarı akış yeterince yok. Eğer milletvekili ve belediye başkanı il başkanından daha önde olursa o teşkilat yürür mü? içimizden olsun. Kazanalım ya da kaybedelim ama özgüvenimiz olsun.

Sohbet buraya kadar.

Ozan’la konuşurken bu “sağ seçmenden oy olma” arayışı konusundaki uyarısı dikkatimi çekti.

Ozan ısrarla bunun yanlış olduğunu, teşkilatı tükettiğini söyledi.

Gerçekten de bir siyasi parti;

Kendini anlatmak için kendisinden uzakta olan kişilerin peşine niye düşer ki..

DEMİRTAŞ VE İZMİR

HDP teşkilatı Demirtaş’ın adaylığına hazırlanıyor.

Hatta Demirtaş’ın hapisteyken seçimde olması isteniyor. HDP gençliğiyle de bir sohbet hazırlıyorum.

AKŞENER VE CHP

Açık olan bir şey var. O da Meral Akşener daha çok CHP’den oy alıyor. Bu gerçek İzmir’de açıkça görülüyor. Özellikle Karşıyaka’da..

Hatta Alsancak’ın en sevilen mutfağı olan Girit Mutfağı’nın sahibesi Huriye Hanım da Akşener’in İzmir’deki yardımcısı olmuş.

İZMİR VE AK PARTİ KONGRESİ

Hiç tartışmayın.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir’e gelişi müthiş bir ilgi yarattı.

Milletin merakı...

Kim ne derse desin...

Lider olma ve karizma her zaman etki yaratıyor.

Erdoğan’ın karizması İzmir’e yine böyle yansıdı..

Ve İzmir’de verdiği mesajlar.

Ardından Ticaret Odası’na yaptığı ziyaret ve mesajlar..

Bütün bunlara bir de yıllardır İzmir’e hizmet eden gönül veren Başbakan Binali Yıldırım eklenince.

AK Parti İzmir’de hareketleniyor.

AK Parti gençliği İzmir’de ne düşünüyor.

O da yarın...