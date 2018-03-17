Fısıltı bombası ellerinde patladı

TÜRKİYE’yi Afrin yolunda durdurmak için her türlü yolu denediler.

Tehdit ettiler. Elçilerimizi uyardılar. Bin türlü ayak oyunu, diplomatik baskı...

Baktılar olmadı...

Devlet kararlı.

Millet kararlı.

En son bir fısıltı bombası attılar:

“Türk ordusu Afrin’de sivilleri katledecek...”

Bir başkası:

“Türkiye işgale geliyor...”

Oysa bilmiyorlardı ki...

Türk askeri, özel kuvvetleri, polisi, yıllardır ‘şehir terörü’ne karşı başarıyla mücadele etmişti.

Diyarbakır sokaklarına hendek kazanları, o hendeklere gömmüştü. Sivilleri, çocukları kalkan yapanları, teker teker ayıklamıştı.

Üstelik hiçbir sivile zarar vermeden.

Bilmiyorlardı ki...

Bu milletin tarihinde katliam değil, tevazu vardır...

İşte o nedenle bir süre önce polisin tecrübeli özel harekât timleri bölgeye gönderildi...

Ve şimdi sivilleri kalkan yapan teröristlerin neler yaptığını görüyoruz. Teröristlerin elinden kurtulan siviller kaçıyor.

TSK insansız hava araçlarıyla çekilen bu görüntüleri yayınlayınca...

O fısıltı bombası da ellerinde patlamış oldu.

CETVELCİLER VE ÖZGÜR RUHLAR

Bu ‘fısıltı bombası’na güvenenleri anlamak da mümkün değil.

Yahu arkadaş siz hiç tarih okumaz mısınız?

Bakın işte...

Türkiye bir NATO ülkesi olarak en yetkili ağızdan çağrı yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “NATO buraya gelsin” diyor...

Terörle mücadele için işbirliği istiyor.

Ses çıkmayınca Türkiye kendisi gereğini yapıyor.

Ama bakın şu işe ki...

Terörle mücadele eden bir NATO ülkesine diğer ülkelerden (AP), “Çabuk çık” mesajı gönderiliyor.

Aslında bu bile her şeyi anlamaya yetmez mi?

Sen ülkenden binlerce kilometre uzaktaki Irak’ta, Kuveyt’te, Angola’da, Nikaragua’da terörle mücadele diye yıllarca kalacaksın.

Yönetimleri belirleyeceksin. Otonom bölgeler yaratacaksın. Peşmerge’den ordu kuracaksın.

Türkiye’ye gelince...

900 kilometrelik sınırında oluşan terör devletine karşı sessiz kalacak.

Hiçbir şey yapmayacak. Seyredecek. İzin isteyecek. Öyle mi?

Hala anlamadın mı?

Kaç gündür yazıyorum. Acaba başka hangi dilden yazsam...

O Türkiye yok artık arkadaş!

Ve asıl soruya gelince...

Doğrusu çok merak ediyorum...

Dünya tarihi acaba bu durumu nasıl yazacak?

Adım gibi eminim ki...

O tarih, dünya coğrafyasını cetvelle çizmek isteyenlerle...

Bağımsızlığı kanıyla ödeyenler arasındaki mücadeleden ibaret olacak...

Yani:

Cetvelciler ve özgür ruhlar...

İşte o nedenle...

Bu bölgedeki tarih, şehitlerimizin kanı ve bu milletin bağımsızlığıyla yazılacak...

Kurtuluş Savaşı böyle değil miydi? Sınırlarımızı cetvelle çizmek isteyenler, 100 yılda bir bu gerçeği test ediyorlar.

Sonuç değişmez.

Sonuç ay-yıldızlı al bayrağımızdır.

DÜNYA BİLİYOR Kİ...

DÜNYA biliyor ki... Türkiye Afrin’de, kendi geleceğiyle birlikte bölgenin huzur ve güvenliği için bir büyük mücadele veriyor.

Dünya biliyor ki...

Orada bir ‘terör devleti’ hazırlığı var ve bu Türkiye için bir tehdittir...

Dünya biliyor ki...

Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle yenemezsiniz. Olsa olsa yeni bir terör örgütü yaratırsınız...

Ve dünya biliyor ki...

Son 40 yılımız bu şekilde beslenen terör örgütleriyle mücadele etmekle geçti...

Ermeni terörü dediler... ASALA dediler... PKK dediler...

Canımız gitti. Evlatlarımız gitti. Diplomatlarımız gitti.

Milyarlarca dolar alın terimiz gitti. Yeter artık arkadaş...

Bak hâlâ ARKADAŞ diyorum...