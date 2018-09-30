Fırtına toto

Üç gün önceye kadar Yunan hava tahmin siteleri Ege kıyıları için alarm veriyordu...
O sırada bizim Meteoroloji henüz alarm safhasında değildi.
Önceki gün Yunan orijinli hava tahmin sitesi Poseidon, bugün için verdiği alarmı normale çevirdi...
Bu defa bizim meteoroloji “kasırga alarmı” verdi.
Dün akşam saatlerine kadar durum şuydu:
Bizim Meteoroloji kasırgayı “kuvvetli rüzgâr”a çevirdi.
Yani...
Daha önce “11-12” şiddetinde kasırga uyarısı yaparken kasırganın rota değiştirmesi üzerine rüzgârın şiddetini 8’e düşürdü.
Yunan hava tahmin sitesi Poseidon ise “pazar günü için” hiç rüzgâr vermiyor..
Böylece denizciler ikiye bölündü.
Kimisi “Poseidon haklı” diyor.
Kimisi “Bizim Meteroloji’ye güvenin pazar günü şiddetli rüzgâr ve yağış var” diyor.
Şimdi soru şu:
“Bugün bizim Meteoroloji’nin dediği gibi şiddetli rüzgâr ve yağış mı olacak?”
Yoksa...
“Poseidon’un dediği gibi hiç rüzgâr olmayacak mı?”
Ben bizim meteorolojiye güveniyorum.
Bir de hava tahminine güvendiğim bir denizciye sordum.
Osman Atasoy.
Yelkenli teknesiyle dünyayı gezmiş.
Antarktika’ya çıkmış bir denizci.
O da bizim Meteoroloji ile aynı şeyi söyledi:
“Bunlar 12 kuvvet esen tropik kasırgalardır. Tamamıyla denizden beslenirler. Ancak karaya gelince yüklerini boşaltırlar. Bu da böyle olur. Bizim kıyılara kasırga vurmaz. En fazla 8 şiddet bir hava göreceğiz. Ama tabii tedbiri elden bırakmamak lazım.”
Sonuçta dönüp dolaşıp yine denizci büyüğümüz Sadun Boro’nun sözüne geliyoruz:
“Tecrübeli kaptan gemisini fırtınadan kurtaran değil, fırtınayı önceden görüp limandan çıkmayan kaptandır.”
Ve son söz olarak teknesinin başında fırtınayı bekleyen büyüğümüz Necati Zincirkıran’dan bir uyarı:
“Arkadaş... Kim ne derse desin. Tedbirde fayda var. Sen önlemini al. Limana bağlan.”
BİLİN BAKALIM AVRUPA’NIN EN BÜYÜK TELESKOPU NEREYE
3 BİN 170 rakımlı Karakaya Tepesi’ne yapılıyor.
4 metrelik yarıçapıyla...
Avrupa’nın en büyük gözlemevi.
Erzurum’da...
2013 yılında yapımına başlandı.
2020 yılında ilk ışığı alacak.
İlk ışık ne demek?
Avrupa’dan uzaya açılan en gelişmiş göz Erzurum’dan bakacak.
Arkadaşlar...
Bu Türkiye’nin uzay ve uzaybilim açısından çağ atladığı bir projedir..
- İnsan gelişmeye hayal kurmakla başlar.
- Sonra hayalleri için uzaklara bakmaya başlar.
- Sonra baktığı uzaklarda yeni keşiflerle başlar.
Medeniyet tarihinin özeti budur.
Erzurum’daki bu teleskop milli mücadelenin “Erzurum Kongresi” kadar önemlidir.
Hayırlı olsun.
Çalışanlara, özveriyle uğraşanlara, hayal kuranlara, uzaklara bakmak isteyenlere...
Helal olsun...
Fırtına toto
Üç gün önceye kadar Yunan hava tahmin siteleri Ege kıyıları için alarm veriyordu...
O sırada bizim Meteoroloji henüz alarm safhasında değildi.
Önceki gün Yunan orijinli hava tahmin sitesi Poseidon, bugün için verdiği alarmı normale çevirdi...
Bu defa bizim meteoroloji “kasırga alarmı” verdi.
Dün akşam saatlerine kadar durum şuydu:
Bizim Meteoroloji kasırgayı “kuvvetli rüzgâr”a çevirdi.
Yani...
Daha önce “11-12” şiddetinde kasırga uyarısı yaparken kasırganın rota değiştirmesi üzerine rüzgârın şiddetini 8’e düşürdü.
Yunan hava tahmin sitesi Poseidon ise “pazar günü için” hiç rüzgâr vermiyor..
Böylece denizciler ikiye bölündü.
Kimisi “Poseidon haklı” diyor.
Kimisi “Bizim Meteroloji’ye güvenin pazar günü şiddetli rüzgâr ve yağış var” diyor.
Şimdi soru şu:
“Bugün bizim Meteoroloji’nin dediği gibi şiddetli rüzgâr ve yağış mı olacak?”
Yoksa...
“Poseidon’un dediği gibi hiç rüzgâr olmayacak mı?”
Ben bizim meteorolojiye güveniyorum.
Bir de hava tahminine güvendiğim bir denizciye sordum.
Osman Atasoy.
Yelkenli teknesiyle dünyayı gezmiş.
Antarktika’ya çıkmış bir denizci.
O da bizim Meteoroloji ile aynı şeyi söyledi:
“Bunlar 12 kuvvet esen tropik kasırgalardır. Tamamıyla denizden beslenirler. Ancak karaya gelince yüklerini boşaltırlar. Bu da böyle olur. Bizim kıyılara kasırga vurmaz. En fazla 8 şiddet bir hava göreceğiz. Ama tabii tedbiri elden bırakmamak lazım.”
Sonuçta dönüp dolaşıp yine denizci büyüğümüz Sadun Boro’nun sözüne geliyoruz:
“Tecrübeli kaptan gemisini fırtınadan kurtaran değil, fırtınayı önceden görüp limandan çıkmayan kaptandır.”
Ve son söz olarak teknesinin başında fırtınayı bekleyen büyüğümüz Necati Zincirkıran’dan bir uyarı:
“Arkadaş... Kim ne derse desin. Tedbirde fayda var. Sen önlemini al. Limana bağlan.”
BİLİN BAKALIM AVRUPA’NIN EN BÜYÜK TELESKOPU NEREYE
3 BİN 170 rakımlı Karakaya Tepesi’ne yapılıyor.
4 metrelik yarıçapıyla...
Avrupa’nın en büyük gözlemevi.
Erzurum’da...
2013 yılında yapımına başlandı.
2020 yılında ilk ışığı alacak.
İlk ışık ne demek?
Avrupa’dan uzaya açılan en gelişmiş göz Erzurum’dan bakacak.
Arkadaşlar...
Bu Türkiye’nin uzay ve uzaybilim açısından çağ atladığı bir projedir..
- İnsan gelişmeye hayal kurmakla başlar.
- Sonra hayalleri için uzaklara bakmaya başlar.
- Sonra baktığı uzaklarda yeni keşiflerle başlar.
Medeniyet tarihinin özeti budur.
Erzurum’daki bu teleskop milli mücadelenin “Erzurum Kongresi” kadar önemlidir.
Hayırlı olsun.
Çalışanlara, özveriyle uğraşanlara, hayal kuranlara, uzaklara bakmak isteyenlere...
Helal olsun...