Erdoğan: Türkiye enerjide kendi kendine yetme dönemine giriyor

Yusufeli Barajı’nın 450 metresinden Kaçkar Dağları’na doğru bakıyoruz... Dünyanın en yüksek üçüncü barajının inşaatındayız...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la 450 metre aşağıdaki muazzam inşaatı izliyoruz.
Erdoğan iki sarp dağ arasına gerilmiş olan ve yüzlerce metre yüksekten tonlarca çimentoyu indiren hareketli vinçleri göstererek şöyle diyor:
“İşte asıl mesele burada...”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la dünyanın en yüksek üçüncü barajından bakarken...
Ve devam ediyor:
“Bu barajlar devreye girdikçe, Türkiye enerjide kendi kendine yetme dönemine giriyor. Öyle dışarıdan verdin vermedin diye bir bağımlılık kalmayacak.”
Erdoğan baraj inşaatıyla ilgili neredeyse her detayı soruyor. O kadar ilgili ki...
Limak İnşaat Genel Müdürü Mustafa Baştürk “Efendim, burada çok özel bir baraj mühendisliği uyguluyoruz” diyerek anlatmaya başlıyor.
Gerçekten de inşaata bakarken görüyoruz.
Müthiş bir manzara. 24 saat durmadan beton dökülüyor.
İnsan Türk mühendisliğinin bu mucizesi karşısında gurur duyuyor...
Öyle bir sistem var ki...
İnsan hayretle soruyor:
- Bu sarp dağlara o iş makineleri, çimentolar, kamyonlar, tonlarca silo, baraj türbinleri nasıl geldi.
Kilometrece tüneller nasıl açıldı.
Cumhurbaşkanı iki kez barajın bitiş tarihini soruyor.
Önce Ebru Özdemir “2021” diyor...
Sonra Nihat Özdemir “2021 Eylül” diye netleştiriyor..
Cumhurbaşkanı “Bu bir eserdir. Ve bu eserin yüklenicisi Limak’a, Nihat Özdemir Bey’e teşekkür ediyorum. Kendilerinin Doğu, Güneydoğu’da başka barajları da var” diyor.
Ve devam ediyor:
“Bu eserleri görmek lazım. Çünkü eser kendisi konuşuyor. Anlamak lazım... Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı böyle biter. Şimdi bu Yusufeli Barajı yüzlerce milyon dolar tasarruf demektir. Kendi kendine yetmek demektir... Bu bölgede 7 baraj daha var.”
Baraj inşaatında bazı teknikler dünyada belki de ilk kez kullanılıyor.
Günde ortalama 7 bin metreküp beton dökerek dünya rekoru kırılmış.
O sarp dağlara tonlarca vinç yerleştirilmiş. Raylı sistemler kurulmuş.
Baraj bittiğinde Türkiye’nin yurtdışına ödediği yılda 250 milyon dolar, artık Merkez Bankası’ndan çıkmayacak.
Aslında yazarak anlatmak mümkün değil.
Bu ürpertici yükseklikten bakınca, devasa abide gerçekten etkiliyor.
Ve insanın zor doğa şartlarına rağmen neler yapabileceğini göstermesi açısından nasıl bir örnek olduğu daha iyi anlaşılıyor.
Bu dünya çapında projeler Türkiye’nin geleceğine yerleştirilen birer anıttır.
GENEL MÜDÜR UYARDI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın incelemeler yaptığı barajda DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın Bey’le de sohbet imkânı bulduk.
Birkaç istatistik bilgi ve faydalı bir iki uyarı da aldık...
Türkiye’de yıllık toplam kullanılabilir su miktarı 112 milyar metreküp...
Kişi başına düşen yıllık su miktarı ise 1366 metreküp...
Bu anlamda su kullanımında belediyelerin kayıp ve kaçakları yüzde 20 standardına indirgemesi gerekiyor.
80 BARAJ DAHA GELİYOR
Genel müdür Aydın, 80 baraj inşaatının daha sürdüğünü söylüyor.
Dev baraj inşaatına baktıkça ve Aydın’ın anlattıklarını dinledikçe moral buluyoruz...
Erdoğan: Türkiye enerjide kendi kendine yetme dönemine giriyor
Yusufeli Barajı’nın 450 metresinden Kaçkar Dağları’na doğru bakıyoruz... Dünyanın en yüksek üçüncü barajının inşaatındayız...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la 450 metre aşağıdaki muazzam inşaatı izliyoruz.
Erdoğan iki sarp dağ arasına gerilmiş olan ve yüzlerce metre yüksekten tonlarca çimentoyu indiren hareketli vinçleri göstererek şöyle diyor:
“İşte asıl mesele burada...”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la dünyanın en yüksek üçüncü barajından bakarken...
Ve devam ediyor:
“Bu barajlar devreye girdikçe, Türkiye enerjide kendi kendine yetme dönemine giriyor. Öyle dışarıdan verdin vermedin diye bir bağımlılık kalmayacak.”
Erdoğan baraj inşaatıyla ilgili neredeyse her detayı soruyor. O kadar ilgili ki...
Limak İnşaat Genel Müdürü Mustafa Baştürk “Efendim, burada çok özel bir baraj mühendisliği uyguluyoruz” diyerek anlatmaya başlıyor.
Gerçekten de inşaata bakarken görüyoruz.
Müthiş bir manzara. 24 saat durmadan beton dökülüyor.
İnsan Türk mühendisliğinin bu mucizesi karşısında gurur duyuyor...
Öyle bir sistem var ki...
İnsan hayretle soruyor:
- Bu sarp dağlara o iş makineleri, çimentolar, kamyonlar, tonlarca silo, baraj türbinleri nasıl geldi.
Kilometrece tüneller nasıl açıldı.
Cumhurbaşkanı iki kez barajın bitiş tarihini soruyor.
Önce Ebru Özdemir “2021” diyor...
Sonra Nihat Özdemir “2021 Eylül” diye netleştiriyor..
Cumhurbaşkanı “Bu bir eserdir. Ve bu eserin yüklenicisi Limak’a, Nihat Özdemir Bey’e teşekkür ediyorum. Kendilerinin Doğu, Güneydoğu’da başka barajları da var” diyor.
Ve devam ediyor:
“Bu eserleri görmek lazım. Çünkü eser kendisi konuşuyor. Anlamak lazım... Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı böyle biter. Şimdi bu Yusufeli Barajı yüzlerce milyon dolar tasarruf demektir. Kendi kendine yetmek demektir... Bu bölgede 7 baraj daha var.”
Baraj inşaatında bazı teknikler dünyada belki de ilk kez kullanılıyor.
Günde ortalama 7 bin metreküp beton dökerek dünya rekoru kırılmış.
O sarp dağlara tonlarca vinç yerleştirilmiş. Raylı sistemler kurulmuş.
Baraj bittiğinde Türkiye’nin yurtdışına ödediği yılda 250 milyon dolar, artık Merkez Bankası’ndan çıkmayacak.
Aslında yazarak anlatmak mümkün değil.
Bu ürpertici yükseklikten bakınca, devasa abide gerçekten etkiliyor.
Ve insanın zor doğa şartlarına rağmen neler yapabileceğini göstermesi açısından nasıl bir örnek olduğu daha iyi anlaşılıyor.
Bu dünya çapında projeler Türkiye’nin geleceğine yerleştirilen birer anıttır.
GENEL MÜDÜR UYARDI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın incelemeler yaptığı barajda DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın Bey’le de sohbet imkânı bulduk.
Birkaç istatistik bilgi ve faydalı bir iki uyarı da aldık...
Türkiye’de yıllık toplam kullanılabilir su miktarı 112 milyar metreküp...
Kişi başına düşen yıllık su miktarı ise 1366 metreküp...
Bu anlamda su kullanımında belediyelerin kayıp ve kaçakları yüzde 20 standardına indirgemesi gerekiyor.
80 BARAJ DAHA GELİYOR
Genel müdür Aydın, 80 baraj inşaatının daha sürdüğünü söylüyor.
Dev baraj inşaatına baktıkça ve Aydın’ın anlattıklarını dinledikçe moral buluyoruz...