Erbil mesajlarının yorumu ve Çavuşoğlu’nun üslubu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Irak gezisi zamanlama açısından çok önemlidir.

Bir tarafta 24 Eylül’de “bağımsızlık referandumu” yapacağını ilan eden Barzani...

Öteki tarafta Bağdat yönetimi.

Ve bölgede “Kürt kozu”nu oynamak için uğraşan ABD, Rusya ve İsrail.

Ve asıl önemlisi, bölgenin iki güçlü ülkesi, Türkiye ve İran’ın durumu.

Barzani referandumu ertelemek için Bağdat yönetimine bazı şartlar koşmuştu.

Çavuşoğlu işte bu şartların bir orta noktasını bulma çabasıyla Bağdat’taydı.

Çavuşoğlu’nun gezi sırasında verdiği mesajlar değişen üslubu da anlatıyor.

Ki çok doğru bir politikadır.

Sertleşmek yerine arayı bulmak.

Çözüm önermek gibi.

Yeni üslup işte burada ortaya çıkıyor.

Bölgede karşınızda artık bir tek devlet yok.

“Suriye” diyorsunuz Rusya çıkıyor.

“Irak” diyorsunuz. ABD çıkıyor.

‘KÜRT KARDEŞLERİMİZLE MESELEMİZ YOK’

Basın toplantısında gazetecilerin en merak ettiği soru şuydu:

“Bağımsızlık referandumu konusunda ne düşünüyorsunuz?”

Çavuşoğlu’ndan bu soruya sert bir cevap vermesini beklediler.

Tam tersine kucaklayıcı bir üslup kullandı.

Belki 10 kez “Kürt kardeşlerimiz” dedi.

“Bizim meselemiz Kürt kardeşlerimizle değil terörle” sözünü değişik cümlelerle akıllara kazıdı.

Meselenin bölgede yaratacağı istikrarsızlık olacağını vurguladı.

İşte yazının başında söylediğim üslup değişimi budur.

Bu aynı zamanda bir strateji değişikliğidir.

Bölge ülkelerinde değişik etnik yapılar ve inançlar birlikte yaşıyor.

Önemli olan ortak değerin demokrasi ve insan haklarına oturması.

Türkiye bu açıdan modeldir.

Sanıyorum Çavuşoğlu’nun ciddi bir üslupla ve kardeşçe söylemek istediği buydu.

Irak ve Suriye’de bütünlüğün bozulması çok keskin krizlere neden olacaktır.

Bölgenin büyük ülkesi olarak Türkiye’nin kardeşlik hukukunda yapıcı ve ciddi bir üslupla Bağdat’ta çaba sarf etmesi etkili olacaktır.

Benzeri bir gelişmeyi demokrasi arayışı içinde Suriye’de de görebiliriz.