Eğer yanlışlıkla bunu Türkiye yapsaydı...

Arkadaşlar, aynı gün ajanslardan iki fotoğraf geldi.
Bakın ne anlatıyorlar...
İlk fotoğraf:
Bu bebek fotoğrafı iki gün önce İdlib’den geldi...
Yani...
Rus ve rejim uçaklarının güneyde bombaladığı köylerden...
Enkaz altından çıktı bu bebek...
Daha gördüğüm an, içimden bir çığlık koptu.
Ve işte tam o an sordum:
Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde 3 büyük askeri harekât yaptı.
Şehirlerde, köylerde sivillere zarar gelmesin diye...
Mehmetçik keskin nişancılara karşı...
Bombalı tuzaklara karşı...
İstese havadan karadan şehirlere bomba yağdırırdı. Ama yapmadı.
Göğüs göğüse, sabırla mücadele etti.
Peki...
Eğer yanlışlıkla Türkiye böyle bir fotoğrafa neden olsaydı... Acaba neler olurdu?
Adım gibi biliyorum...
- Dünya ayağa kalkardı.
- Avustralya’da kanguruları koruma derneklerinden tutun, dünya terziler odasına kadar herkes bizi kınardı.
- BM’ye gündem maddesi verirlerdi.
- AB insan hakları konseyleri, komisyonları, parlamentosu özel gündemle toplanırdı.
- ABD kongresi toplanır, “ambargo” diye başlarlardı. Ne kadar siyasetçi, başkan, başbakan varsa açıklama yapar; Türkiye’yi kınama yarışına girerlerdi.
İşte bu yüzden DEAŞ ve PKK/YPG’ye karşı, dağlardan şehirlerin ara sokaklarına kadar...
Göğüs göğüse mücadele edip sivillere zarar gelmesin diye hayatını riske atan kahramanlarımıza bir kez daha “Helal olsun” diyorum. Alınlarından öpüyorum.
Soruya dönersem...
Önceki gün gelen bu fotoğraflar, yabancı ajanslarda doğru dürüst görünmedi bile...
Televizyon haberleri boş geçti. İnsan hakları yazarları suskun; CNN, BBC sessiz...
Kısacası arkadaşlar...
Rejim uçaklarının bombaladığı köylerde 9’u çocuk, 5’i kadın olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetti.
Bir de bu bebek fotoğrafı geldi. Şimdi yaşıyor mu bilmiyorum. Ama görünce ben öldüm...
Peki dünyadan bir ses var mı?
Yok...
Esad’a bir şey diyen var mı?
Yok...
Rusya’ya her konuda saldıranlar, Esad’ın yanında diye şimdi bir tepki veriyor mu?
Yok...
Varsa yoksa petrol... Askeri üs...
İşte bu yüzden insanlık, fotoğraftaki bu enkazın altında kalıyor.
BU FOTOĞRAF DA BİZDEN OLSUN
İdlib’in güneyinden gelen enkaz altındaki bebek fotoğrafına baktıktan sonra...
Bir de Türkiye’nin harekât yaptığı Tel Abyad’dan gelen bu çocuk fotoğrafına bakın...
Oynuyorlar...
Arkadaşlar, ne acı ve ne müthiş bir tesadüftür ki...
İki fotoğraf da aynı gün geldi.
Ben artık bir şey demiyorum.
Bırakın fotoğraflar anlatsın...
Eğer yanlışlıkla bunu Türkiye yapsaydı...
Arkadaşlar, aynı gün ajanslardan iki fotoğraf geldi.
Bakın ne anlatıyorlar...
İlk fotoğraf:
Bu bebek fotoğrafı iki gün önce İdlib’den geldi...
Yani...
Rus ve rejim uçaklarının güneyde bombaladığı köylerden...
Enkaz altından çıktı bu bebek...
Daha gördüğüm an, içimden bir çığlık koptu.
Ve işte tam o an sordum:
Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde 3 büyük askeri harekât yaptı.
Şehirlerde, köylerde sivillere zarar gelmesin diye...
Mehmetçik keskin nişancılara karşı...
Bombalı tuzaklara karşı...
İstese havadan karadan şehirlere bomba yağdırırdı. Ama yapmadı.
Göğüs göğüse, sabırla mücadele etti.
Peki...
Eğer yanlışlıkla Türkiye böyle bir fotoğrafa neden olsaydı... Acaba neler olurdu?
Adım gibi biliyorum...
- Dünya ayağa kalkardı.
- Avustralya’da kanguruları koruma derneklerinden tutun, dünya terziler odasına kadar herkes bizi kınardı.
- BM’ye gündem maddesi verirlerdi.
- AB insan hakları konseyleri, komisyonları, parlamentosu özel gündemle toplanırdı.
- ABD kongresi toplanır, “ambargo” diye başlarlardı. Ne kadar siyasetçi, başkan, başbakan varsa açıklama yapar; Türkiye’yi kınama yarışına girerlerdi.
İşte bu yüzden DEAŞ ve PKK/YPG’ye karşı, dağlardan şehirlerin ara sokaklarına kadar...
Göğüs göğüse mücadele edip sivillere zarar gelmesin diye hayatını riske atan kahramanlarımıza bir kez daha “Helal olsun” diyorum. Alınlarından öpüyorum.
Soruya dönersem...
Önceki gün gelen bu fotoğraflar, yabancı ajanslarda doğru dürüst görünmedi bile...
Televizyon haberleri boş geçti. İnsan hakları yazarları suskun; CNN, BBC sessiz...
Kısacası arkadaşlar...
Rejim uçaklarının bombaladığı köylerde 9’u çocuk, 5’i kadın olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetti.
Bir de bu bebek fotoğrafı geldi. Şimdi yaşıyor mu bilmiyorum. Ama görünce ben öldüm...
Peki dünyadan bir ses var mı?
Yok...
Esad’a bir şey diyen var mı?
Yok...
Rusya’ya her konuda saldıranlar, Esad’ın yanında diye şimdi bir tepki veriyor mu?
Yok...
Varsa yoksa petrol... Askeri üs...
İşte bu yüzden insanlık, fotoğraftaki bu enkazın altında kalıyor.
BU FOTOĞRAF DA BİZDEN OLSUN
İdlib’in güneyinden gelen enkaz altındaki bebek fotoğrafına baktıktan sonra...
Bir de Türkiye’nin harekât yaptığı Tel Abyad’dan gelen bu çocuk fotoğrafına bakın...
Oynuyorlar...
Arkadaşlar, ne acı ve ne müthiş bir tesadüftür ki...
İki fotoğraf da aynı gün geldi.
Ben artık bir şey demiyorum.
Bırakın fotoğraflar anlatsın...