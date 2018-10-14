Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Eda ve Zeynep’in gözlerimi yaşartan mucizesi
"Fatih Çekirge" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Fatih Çekirge" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

fcekirge@hurriyet.com.tr

Eda ve Zeynep’in gözlerimi yaşartan mucizesi

14 Ekim 2018

İLK sözüm Van’ın Muradiye İlçesi Kaymakamı Harun Yücel’e:

Sayın Yücel...

Sizin bu yaptığınız muazzam bir harekettir. Anadolu’da kızların kaderini değiştirecek, ufuklarını açacak öncü bir harekettir. Kızlarını okula göndermeyen, çocuk gelinlere dönüştüren aileleri eğitmek, ikna etmek büyük bir başarıdır. Bin kere bravo... Sizi bütün kalbimle alkışlıyorum...”

Şimdi hikâyemizi aktarabilirim.

Arda’nın bar kavgası haberleri... Ruhsatsız silahla hastane baskınları arasında...

Dün bir başka haber geçiyor DHA...

Van Muradiye’den iki kızımız...

17 yaşındaki Eda Solmaz...

15 yaşındaki Zeynep Bayçınar...

Kaymakam Yücel, kayyım olarak belediye başkanvekili olunca... 

İlçeye Atletizm İhtisas Kulübü açıyor...

Bırakın atletizmi, kız çocuklarının okula bile gönderilmediği bölgede, bu çok önemli bir girişimdi...

Kayıtlar, falan derken, ilk yarışlarda Eda ve Zeynep dikkat çekiyor.

Antrenör Enes Kaplan (kendisini yürekten kutluyorum) kızlarla ilgileniyor...

Antrenmanlar, çalışmalar... Ve nihayet iki kızımız da milli takıma seçiliyor...

Ve yakında Fransa’da Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası var.

Amaaaa..

Aileler, kızlarını bir türlü göndermek istemiyor. Eda ve Zeynep sporu bırakma noktasına geliyor...

İşte o an Kaymakam Yücel devreye giriyor. Ailelerin kapılarını çalıyor... Ziyaretler yapıyor. Anlatıyor, ikna etmeye çalışıyor... 

Kızlarının büyük başarılar kazanabileceğini söylüyor.

Doğrusu kızlar tam bir kader çizgisindeydi.

Çizginin bir tarafında belki de tarlada çalışmak... Erkenden evlenmek... 

Diğer tarafında ise dünya çapında bir sporcu olma umudu, hayali, ihtimali vardı...

Kaymakam Yücel yılmadı...

Defalarca anlattı...

Ve arkadaşlar...

Sonunda ikna etmeyi başardı...

Şimdi sıkı durun...

Zeynep Paris’te yapılan ve 33 ülkenin katıldığı Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası’na katıldı.

Veeeee...

Kendi yaş kategorisinde dünya birincisi oldu...

Evet dünya birincisi...

Eda’ya gelince...

O da İspanya’da yapılan uluslararası 5’li turnuvaya katıldı.

Veeeee...

Avrupa birincisi oldu.

İşte arkadaşlar...

Van’ın Muradiye ilçesinden iki kızımız çıktı... Kaymakam Yücel’in aileleri ikna etmesiyle...

Birisi dünya birincisi, diğeri Avrupa birincisi oldu...

Kim bilir Anadolu’da daha ne yetenekler var...

Dünya birincisi olacağına “çocuk gelin” olanlar...

Altın madalya alacağına, başlık parasına kurban gidenler...

Eda ve Zeynep’in ailelerini de tebrik ediyorum.

Dahası var...

Sözü antrenör Enes Kaplan’a bırakıyorum:

“Bu iki kızımızın şampiyon olmasından sonra kulübümüze 35 kız sporcu daha aldık. Bu başarılar diğer ailelere de örnek oldu. Umarız bundan sonraki yıllarda kız çocuklarımızın önündeki bu engeller kalkar. Hedefimiz, 2024 olimpiyatlarında ülkemize madalya kazandırmak”...

İşte böyle arkadaşlar...

Bazen bir kişi, bir hareket, onlarcasının kaderini değiştirir.

İşte Kaymakam Yücel bunu yaptı...

Şimdi 35 kız çocuk daha katıldı...

Mucize dediğim işte budur...

Muradiye’deki bu olay...

Umarım bütün benzeri durumlar için Anadolu’ya bir örnek olur...

 

X
﻿
Fatih ÇEKİRGE Fatih ÇEKİRGETüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri