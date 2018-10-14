Eda ve Zeynep’in gözlerimi yaşartan mucizesi

İLK sözüm Van’ın Muradiye İlçesi Kaymakamı Harun Yücel’e:
“Sayın Yücel...
Sizin bu yaptığınız muazzam bir harekettir. Anadolu’da kızların kaderini değiştirecek, ufuklarını açacak öncü bir harekettir. Kızlarını okula göndermeyen, çocuk gelinlere dönüştüren aileleri eğitmek, ikna etmek büyük bir başarıdır. Bin kere bravo... Sizi bütün kalbimle alkışlıyorum...”
Şimdi hikâyemizi aktarabilirim.
Arda’nın bar kavgası haberleri... Ruhsatsız silahla hastane baskınları arasında...
Dün bir başka haber geçiyor DHA...
Van Muradiye’den iki kızımız...
17 yaşındaki Eda Solmaz...
15 yaşındaki Zeynep Bayçınar...
Kaymakam Yücel, kayyım olarak belediye başkanvekili olunca...
İlçeye Atletizm İhtisas Kulübü açıyor...
Bırakın atletizmi, kız çocuklarının okula bile gönderilmediği bölgede, bu çok önemli bir girişimdi...
Kayıtlar, falan derken, ilk yarışlarda Eda ve Zeynep dikkat çekiyor.
Antrenör Enes Kaplan (kendisini yürekten kutluyorum) kızlarla ilgileniyor...
Antrenmanlar, çalışmalar... Ve nihayet iki kızımız da milli takıma seçiliyor...
Ve yakında Fransa’da Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası var.
Amaaaa..
Aileler, kızlarını bir türlü göndermek istemiyor. Eda ve Zeynep sporu bırakma noktasına geliyor...
İşte o an Kaymakam Yücel devreye giriyor. Ailelerin kapılarını çalıyor... Ziyaretler yapıyor. Anlatıyor, ikna etmeye çalışıyor...
Kızlarının büyük başarılar kazanabileceğini söylüyor.
Doğrusu kızlar tam bir kader çizgisindeydi.
Çizginin bir tarafında belki de tarlada çalışmak... Erkenden evlenmek...
Diğer tarafında ise dünya çapında bir sporcu olma umudu, hayali, ihtimali vardı...
Kaymakam Yücel yılmadı...
Defalarca anlattı...
Ve arkadaşlar...
Sonunda ikna etmeyi başardı...
Şimdi sıkı durun...
Zeynep Paris’te yapılan ve 33 ülkenin katıldığı Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası’na katıldı.
Veeeee...
Kendi yaş kategorisinde dünya birincisi oldu...
Evet dünya birincisi...
Eda’ya gelince...
O da İspanya’da yapılan uluslararası 5’li turnuvaya katıldı.
Veeeee...
Avrupa birincisi oldu.
İşte arkadaşlar...
Van’ın Muradiye ilçesinden iki kızımız çıktı... Kaymakam Yücel’in aileleri ikna etmesiyle...
Birisi dünya birincisi, diğeri Avrupa birincisi oldu...
Kim bilir Anadolu’da daha ne yetenekler var...
Dünya birincisi olacağına “çocuk gelin” olanlar...
Altın madalya alacağına, başlık parasına kurban gidenler...
Eda ve Zeynep’in ailelerini de tebrik ediyorum.
Dahası var...
Sözü antrenör Enes Kaplan’a bırakıyorum:
“Bu iki kızımızın şampiyon olmasından sonra kulübümüze 35 kız sporcu daha aldık. Bu başarılar diğer ailelere de örnek oldu. Umarız bundan sonraki yıllarda kız çocuklarımızın önündeki bu engeller kalkar. Hedefimiz, 2024 olimpiyatlarında ülkemize madalya kazandırmak”...
İşte böyle arkadaşlar...
Bazen bir kişi, bir hareket, onlarcasının kaderini değiştirir.
İşte Kaymakam Yücel bunu yaptı...
Şimdi 35 kız çocuk daha katıldı...
Mucize dediğim işte budur...
Muradiye’deki bu olay...
Umarım bütün benzeri durumlar için Anadolu’ya bir örnek olur...
Eda ve Zeynep’in gözlerimi yaşartan mucizesi
İLK sözüm Van’ın Muradiye İlçesi Kaymakamı Harun Yücel’e:
“Sayın Yücel...
Sizin bu yaptığınız muazzam bir harekettir. Anadolu’da kızların kaderini değiştirecek, ufuklarını açacak öncü bir harekettir. Kızlarını okula göndermeyen, çocuk gelinlere dönüştüren aileleri eğitmek, ikna etmek büyük bir başarıdır. Bin kere bravo... Sizi bütün kalbimle alkışlıyorum...”
Şimdi hikâyemizi aktarabilirim.
Arda’nın bar kavgası haberleri... Ruhsatsız silahla hastane baskınları arasında...
Dün bir başka haber geçiyor DHA...
Van Muradiye’den iki kızımız...
17 yaşındaki Eda Solmaz...
15 yaşındaki Zeynep Bayçınar...
Kaymakam Yücel, kayyım olarak belediye başkanvekili olunca...
İlçeye Atletizm İhtisas Kulübü açıyor...
Bırakın atletizmi, kız çocuklarının okula bile gönderilmediği bölgede, bu çok önemli bir girişimdi...
Kayıtlar, falan derken, ilk yarışlarda Eda ve Zeynep dikkat çekiyor.
Antrenör Enes Kaplan (kendisini yürekten kutluyorum) kızlarla ilgileniyor...
Antrenmanlar, çalışmalar... Ve nihayet iki kızımız da milli takıma seçiliyor...
Ve yakında Fransa’da Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası var.
Amaaaa..
Aileler, kızlarını bir türlü göndermek istemiyor. Eda ve Zeynep sporu bırakma noktasına geliyor...
İşte o an Kaymakam Yücel devreye giriyor. Ailelerin kapılarını çalıyor... Ziyaretler yapıyor. Anlatıyor, ikna etmeye çalışıyor...
Kızlarının büyük başarılar kazanabileceğini söylüyor.
Doğrusu kızlar tam bir kader çizgisindeydi.
Çizginin bir tarafında belki de tarlada çalışmak... Erkenden evlenmek...
Diğer tarafında ise dünya çapında bir sporcu olma umudu, hayali, ihtimali vardı...
Kaymakam Yücel yılmadı...
Defalarca anlattı...
Ve arkadaşlar...
Sonunda ikna etmeyi başardı...
Şimdi sıkı durun...
Zeynep Paris’te yapılan ve 33 ülkenin katıldığı Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası’na katıldı.
Veeeee...
Kendi yaş kategorisinde dünya birincisi oldu...
Evet dünya birincisi...
Eda’ya gelince...
O da İspanya’da yapılan uluslararası 5’li turnuvaya katıldı.
Veeeee...
Avrupa birincisi oldu.
İşte arkadaşlar...
Van’ın Muradiye ilçesinden iki kızımız çıktı... Kaymakam Yücel’in aileleri ikna etmesiyle...
Birisi dünya birincisi, diğeri Avrupa birincisi oldu...
Kim bilir Anadolu’da daha ne yetenekler var...
Dünya birincisi olacağına “çocuk gelin” olanlar...
Altın madalya alacağına, başlık parasına kurban gidenler...
Eda ve Zeynep’in ailelerini de tebrik ediyorum.
Dahası var...
Sözü antrenör Enes Kaplan’a bırakıyorum:
“Bu iki kızımızın şampiyon olmasından sonra kulübümüze 35 kız sporcu daha aldık. Bu başarılar diğer ailelere de örnek oldu. Umarız bundan sonraki yıllarda kız çocuklarımızın önündeki bu engeller kalkar. Hedefimiz, 2024 olimpiyatlarında ülkemize madalya kazandırmak”...
İşte böyle arkadaşlar...
Bazen bir kişi, bir hareket, onlarcasının kaderini değiştirir.
İşte Kaymakam Yücel bunu yaptı...
Şimdi 35 kız çocuk daha katıldı...
Mucize dediğim işte budur...
Muradiye’deki bu olay...
Umarım bütün benzeri durumlar için Anadolu’ya bir örnek olur...