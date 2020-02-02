Türkiye turizminin merkezi Fethiye... Marmaris... Bodrum... Kaş... Kekova...
Bırakın denetleme yetkisini, kilometrelerce körfezlere, kıyılara sahip bu belediyelerin, adalara, koylara denizden gidecekleri bir kayıkları bile yok.
Ve daha neleri yok neleri. Ben bu yokları duyunca inanamadım...
İşte Fethiye...
Türkiye’nin katıldığı bütün turizm fuarlarında şu tanıtım afişi vardır...
Bir önceki Londra Fuarı’nda görmüşüm. Türk standında devasa bir Ölüdeniz afişi...
Ardından Pekin’deki Türk standında insana “Hemen mayonu giy ve gel” dedirten lacivert bir parıltıydı. İnsanlar önünde fotoğraf çektiriyordu.
Neresi burası?
Türkiye’nin Fethiye’si.
Sahilleri en uzun turizm kentimiz.
Ama ne sahil...
Akdeniz ve Güney Ege’nin en güzel sahilleri...
Körfezlerden koylara doğru lacivert, turkuvaz bir dantel...
Akdeniz yat turizminin vazgeçilmez cenneti Göcek...
Türkiye ve mavi yolculuk dendiğinde dünyanın her yerinde bu tanıtım fotoğrafını görüyoruz.
Neresi burası?
Türkiye’nin Fethiye’si... Göcek koyları...
Kayaköy, Faralya, Kelebekler Vadisi... Kilometrelerce sahil ve bir o kadar tarih. Likya... Roma...
Yılda 1 milyon 200 bin turist... 500 milyon dolara yakın gelir.
5 bin yat kapasiteli marinalar...
Bir süredir denizcilerden ve esnaftan gelen mesajlar üzerine aradım Fethiye’nin yeni seçilen Belediye Başkanı Alim Karaca’yı.
Hem kenti gezdik, hem sohbet ettik...
Ocak sonu, güneşli bir sabah... Sırtımızı Fethiye Körfezi’ne verip başladık sohbete...
Sayın Başkan, yeni seçildiniz, hayırlı olsun. Yıllardır herkesin dilinde... Ne olacak bu Fethiye Körfezi’nin hali? Limanda sığlık 1 metreye kadar düşmüş...
Sağ olun... Evet ne yazık ki Fethiye Körfezi elden gidiyor. Her yıl sığlık artıyor. Sonunda girilmez olacak. Ve üzülerek söylüyorum, bizim gücümüzle çözülecek bir sorun değil bu.
Neden, Türkiye’nin en önemli turizm merkezi burası... Yüzlerce milyon dolar geliri var? Kendine yetemiyor mu?
(Başkan Karaca burada gülümsüyor)
Bakın ne güzel söylediniz. Evet, turizm geliri yüksek. Yat turizmi geliri yine öyle. Konaklamalardan yılda 500 milyon dolar... Ama sorun bakalım, bu gelirlerden Fethiye Belediyesi’ne 1 kuruş düşüyor mu?
Soruyorum...
BİZ ÇÖP TOPLARIZ O KADAR
Hayır efendim. Bu gelirlerden bir kuruş bize düşmez. Biz yalnızca çöp toplarız, kanalizasyona bakarız. Ulaşım ve altyapı bizde. Temizlik ve zabıta görevi var. Barcelona’ya gitseniz, bir şehir vergisi var. Bizde o da yok. Alınan da Ankara’ya gidiyor. Diyoruz ki, şu otellerin gelirlerinden belirli bir oran belediyeye kesilsin. Biz de onların altyapı işlerini rahatlıkla yapalım. Yazın nüfus 1 milyonu aşıyor. Biz yine o kadar insana hizmet veriyoruz. Peki neyle... Yarın bu körfez tükense, tıkansa, ne olacak bu oteller. Hangi turist gelecek de buranın esnafı kazanacak. Ama bunu da kabul etmiyorlar...
Tamam da mesela Göcek size bağlı değil mi? Orada birçok marina var. Dünyanın en güzel koylarında lokantalar, iskeleler var. Siz buraları denetlemiyor musunuz? Size bağlı değil mi?
MARİNAMIZ DA ALINDI
Hayır, sözde bağlı ama hiçbir yetkimiz yok. Göcek’te 40 personel var. Zabıta, altyapı işçisi falan. Bırakın denizi, sahile bile karışamıyoruz. Peyzajını bile yaptırmıyorlar. Bize bağlı marina da elimizden alındı? Bırakın Göcek’i Fethiye içinde ihaleyle aldığımız ve halka bedava açacağımız plaja da bir türlü izin çıkmıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı cevap vermiyor.
Yani siz bütün bu sahillerin, koyların, körfezlerin belediye başkanısınız, deniz koruması temizliği var. Size bağlı olan Göcek’e denizden gidip bakamıyorsunuz öyle mi?
(Başkan yine gülümsüyor)
Neyle gideceğiz. Bir deniz taşıtımız bile yok ki... Karayı jandarma, denizi Sahil Güvenlik denetliyor. Ama denizde çöp toplama yani temizlik işi bizde. Ancak zabıta karışamıyor...
Anlamadım. Bir tekne, bot falan yok mu? Yani karayolu olmayan birçok turizm alanı var...
Evet yok... Acı bir durum bu ama böyle.
Doğrusu şaşırıyorum. Türkiye turizminin merkezi... Dünyanın en güzel kıyılarının bağlı olduğu belediyenin kendi koylarına gidecek bir deniz taşıtı yok.
(Acaba belediyenin hatası mı, yoksa Ankara’nın hatası mı... Bu da ayrı soru.)
Merak ettim. Sordum... Marmaris Belediyesi’nde deniz taşıtı var mı.
Orada da yok.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR
Başkana bu noktada Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni hatırlatıyorum...
Şöyle diyor:
Büyükşehir belediye başkanımız elinden geleni yapıyor. Valimiz yine öyle... Bakın Ölüdeniz’de, Hisar’da arıtma yoktu. Çok şükür yapıldı. Fethiye’de arıtma iki katına çıkarıldı. Ama körfeze yetişmek mümkün değil.
KRUVAZİYER LİMANI
Alim Karaca’nın bir önerisi de şu:
Fethiye kruvaziyer turizm için ideal bir yer. Hayfa’dan çıkan gemiler doğrudan Yunanistan’a geçiyorlar. Oysa Fethiye’ye de uğramak istiyorlar. Liman yerimiz sıkıntılı.
Bakın Yunanistan’ın burnumuzun dibindeki küçücük adası olan Simi, her gün kruvaziyer turizmden binlerce turist ağırlıyor. Bu hafta Simi’ye gidip incelemelerde bulunacağız. Bizde inanılmaz bir tarih ve doğa var. Neden o gemileri burada ağırlamayalım.
ÇEVRE VE TURİZM BAKANLARINA ÇAĞRI
Biliyorum...
Yüzlerce bürokratik neden var.
Ama Türkiye’nin en büyük turizm gelir kaynağı sahillerinden gelen bu sesleri ciddiye alın.
Seçilmiş belediye yönetimlerine destek olun.
Biliyorum ve ikisini de iyi tanıyorum.
Ne Çevre Bakanı Murat Kurum, ne de Turizm Bakanı Mehmet Ersoy siyasi tercihlere göre hareket etmez.
Ama bu sorular da bir cevap bulmalı... Yerel yönetimlerin önemi hissedilmeli...
Yoksa gizliden gizliye, “Biz iktidar partisinden değiliz diye destek olmuyorlar” propagandası işleyecek.
Tembellikle çalışkanlık bu propaganda arasında sıkışıp kalacak...
MASKE SEFERBERLİĞİ
SAĞLIK Bakanı Faruk Koca, Ahmet Hakan’a “Teyakkuzdayız” dedi ya...
O zaman bu teyakkuzu toplu taşıma alanlarında görmeliyiz...
Dün Dalaman Havaalanı’nda bir yabancı “maske aradı” bulamadı.
Sayın Bakan havaalanlarına maske seferberliği başlatın.
İsteyen maske bulabilsin...
THY yönetimi gerekirse bedava, sandviç, fındık ya da battaniye yerine maske dağıtabilsin..
DOĞUŞ AKDENİZ’DEN ÇEKİLİYOR MU
D MARİN, Türkiye’nin marina işletmeciliğini yükseltmiştir.
Sonra Akdeniz ve Adriyatik’e açıldı... Yunanistan’da marinalar aldı...
Duydum ki şimdi tümünden çekiliyor.
Barcelona’dan Bodrum’a kadar tüm marinalar bir yabancı fona devrediliyor.
Bana bilgi verenler böyle diyor. Resmi açıklamayı alamadım henüz...
Duyunca inanamadım
Son sözü baştan yazıyorum...
Türkiye turizminin merkezi Fethiye... Marmaris... Bodrum... Kaş... Kekova...
Bırakın denetleme yetkisini, kilometrelerce körfezlere, kıyılara sahip bu belediyelerin, adalara, koylara denizden gidecekleri bir kayıkları bile yok.
Ve daha neleri yok neleri. Ben bu yokları duyunca inanamadım...
İşte Fethiye...
Türkiye’nin katıldığı bütün turizm fuarlarında şu tanıtım afişi vardır...
Bir önceki Londra Fuarı’nda görmüşüm. Türk standında devasa bir Ölüdeniz afişi...
Ardından Pekin’deki Türk standında insana “Hemen mayonu giy ve gel” dedirten lacivert bir parıltıydı. İnsanlar önünde fotoğraf çektiriyordu.
Neresi burası?
Türkiye’nin Fethiye’si.
Sahilleri en uzun turizm kentimiz.
Ama ne sahil...
Akdeniz ve Güney Ege’nin en güzel sahilleri...
Körfezlerden koylara doğru lacivert, turkuvaz bir dantel...
Akdeniz yat turizminin vazgeçilmez cenneti Göcek...
Türkiye ve mavi yolculuk dendiğinde dünyanın her yerinde bu tanıtım fotoğrafını görüyoruz.
Neresi burası?
Türkiye’nin Fethiye’si... Göcek koyları...
Kayaköy, Faralya, Kelebekler Vadisi... Kilometrelerce sahil ve bir o kadar tarih. Likya... Roma...
Yılda 1 milyon 200 bin turist... 500 milyon dolara yakın gelir.
5 bin yat kapasiteli marinalar...
Bir süredir denizcilerden ve esnaftan gelen mesajlar üzerine aradım Fethiye’nin yeni seçilen Belediye Başkanı Alim Karaca’yı.
Hem kenti gezdik, hem sohbet ettik...
Ocak sonu, güneşli bir sabah... Sırtımızı Fethiye Körfezi’ne verip başladık sohbete...
Sayın Başkan, yeni seçildiniz, hayırlı olsun. Yıllardır herkesin dilinde... Ne olacak bu Fethiye Körfezi’nin hali? Limanda sığlık 1 metreye kadar düşmüş...
Sağ olun... Evet ne yazık ki Fethiye Körfezi elden gidiyor. Her yıl sığlık artıyor. Sonunda girilmez olacak. Ve üzülerek söylüyorum, bizim gücümüzle çözülecek bir sorun değil bu.
Neden, Türkiye’nin en önemli turizm merkezi burası... Yüzlerce milyon dolar geliri var? Kendine yetemiyor mu?
(Başkan Karaca burada gülümsüyor)
Bakın ne güzel söylediniz. Evet, turizm geliri yüksek. Yat turizmi geliri yine öyle. Konaklamalardan yılda 500 milyon dolar... Ama sorun bakalım, bu gelirlerden Fethiye Belediyesi’ne 1 kuruş düşüyor mu?
Soruyorum...
BİZ ÇÖP TOPLARIZ O KADAR
Hayır efendim. Bu gelirlerden bir kuruş bize düşmez. Biz yalnızca çöp toplarız, kanalizasyona bakarız. Ulaşım ve altyapı bizde. Temizlik ve zabıta görevi var. Barcelona’ya gitseniz, bir şehir vergisi var. Bizde o da yok. Alınan da Ankara’ya gidiyor. Diyoruz ki, şu otellerin gelirlerinden belirli bir oran belediyeye kesilsin. Biz de onların altyapı işlerini rahatlıkla yapalım. Yazın nüfus 1 milyonu aşıyor. Biz yine o kadar insana hizmet veriyoruz. Peki neyle... Yarın bu körfez tükense, tıkansa, ne olacak bu oteller. Hangi turist gelecek de buranın esnafı kazanacak. Ama bunu da kabul etmiyorlar...
Tamam da mesela Göcek size bağlı değil mi? Orada birçok marina var. Dünyanın en güzel koylarında lokantalar, iskeleler var. Siz buraları denetlemiyor musunuz? Size bağlı değil mi?
MARİNAMIZ DA ALINDI
Hayır, sözde bağlı ama hiçbir yetkimiz yok. Göcek’te 40 personel var. Zabıta, altyapı işçisi falan. Bırakın denizi, sahile bile karışamıyoruz. Peyzajını bile yaptırmıyorlar. Bize bağlı marina da elimizden alındı? Bırakın Göcek’i Fethiye içinde ihaleyle aldığımız ve halka bedava açacağımız plaja da bir türlü izin çıkmıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı cevap vermiyor.
Yani siz bütün bu sahillerin, koyların, körfezlerin belediye başkanısınız, deniz koruması temizliği var. Size bağlı olan Göcek’e denizden gidip bakamıyorsunuz öyle mi?
(Başkan yine gülümsüyor)
Neyle gideceğiz. Bir deniz taşıtımız bile yok ki... Karayı jandarma, denizi Sahil Güvenlik denetliyor. Ama denizde çöp toplama yani temizlik işi bizde. Ancak zabıta karışamıyor...
Anlamadım. Bir tekne, bot falan yok mu? Yani karayolu olmayan birçok turizm alanı var...
Evet yok... Acı bir durum bu ama böyle.
Doğrusu şaşırıyorum. Türkiye turizminin merkezi... Dünyanın en güzel kıyılarının bağlı olduğu belediyenin kendi koylarına gidecek bir deniz taşıtı yok.
(Acaba belediyenin hatası mı, yoksa Ankara’nın hatası mı... Bu da ayrı soru.)
Merak ettim. Sordum... Marmaris Belediyesi’nde deniz taşıtı var mı.
Orada da yok.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR
Başkana bu noktada Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni hatırlatıyorum...
Şöyle diyor:
Büyükşehir belediye başkanımız elinden geleni yapıyor. Valimiz yine öyle... Bakın Ölüdeniz’de, Hisar’da arıtma yoktu. Çok şükür yapıldı. Fethiye’de arıtma iki katına çıkarıldı. Ama körfeze yetişmek mümkün değil.
KRUVAZİYER LİMANI
Alim Karaca’nın bir önerisi de şu:
Fethiye kruvaziyer turizm için ideal bir yer. Hayfa’dan çıkan gemiler doğrudan Yunanistan’a geçiyorlar. Oysa Fethiye’ye de uğramak istiyorlar. Liman yerimiz sıkıntılı.
Bakın Yunanistan’ın burnumuzun dibindeki küçücük adası olan Simi, her gün kruvaziyer turizmden binlerce turist ağırlıyor. Bu hafta Simi’ye gidip incelemelerde bulunacağız. Bizde inanılmaz bir tarih ve doğa var. Neden o gemileri burada ağırlamayalım.
ÇEVRE VE TURİZM BAKANLARINA ÇAĞRI
Biliyorum...
Yüzlerce bürokratik neden var.
Ama Türkiye’nin en büyük turizm gelir kaynağı sahillerinden gelen bu sesleri ciddiye alın.
Seçilmiş belediye yönetimlerine destek olun.
Biliyorum ve ikisini de iyi tanıyorum.
Ne Çevre Bakanı Murat Kurum, ne de Turizm Bakanı Mehmet Ersoy siyasi tercihlere göre hareket etmez.
Ama bu sorular da bir cevap bulmalı... Yerel yönetimlerin önemi hissedilmeli...
Yoksa gizliden gizliye, “Biz iktidar partisinden değiliz diye destek olmuyorlar” propagandası işleyecek.
Tembellikle çalışkanlık bu propaganda arasında sıkışıp kalacak...
MASKE SEFERBERLİĞİ
SAĞLIK Bakanı Faruk Koca, Ahmet Hakan’a “Teyakkuzdayız” dedi ya...
O zaman bu teyakkuzu toplu taşıma alanlarında görmeliyiz...
Dün Dalaman Havaalanı’nda bir yabancı “maske aradı” bulamadı.
Sayın Bakan havaalanlarına maske seferberliği başlatın.
İsteyen maske bulabilsin...
THY yönetimi gerekirse bedava, sandviç, fındık ya da battaniye yerine maske dağıtabilsin..
DOĞUŞ AKDENİZ’DEN ÇEKİLİYOR MU
D MARİN, Türkiye’nin marina işletmeciliğini yükseltmiştir.
Sonra Akdeniz ve Adriyatik’e açıldı... Yunanistan’da marinalar aldı...
Duydum ki şimdi tümünden çekiliyor.
Barcelona’dan Bodrum’a kadar tüm marinalar bir yabancı fona devrediliyor.
Bana bilgi verenler böyle diyor. Resmi açıklamayı alamadım henüz...