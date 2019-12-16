Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Dünyanın merkezi Kıbrıs oldu
"Fatih Çekirge" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Fatih Çekirge" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

fcekirge@hurriyet.com.tr

Dünyanın merkezi Kıbrıs oldu

16 Aralık 2019

Türkiye dün Kıbrıs’ta çok önemli bir adım attı.

KKTC’de silahlı ve silahsız insansız hava araçlarına (SİHA-İHA) hava üssü kurma kararı aldı.

Peki bu ne anlama geliyor?

En açık cevap.

Dolmabahçe’deki o görüşme.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşüyordu.

Bu öyle sıradan bir görüşme değildi.

Daha keskin bir soruyla devam edersek;

Ortadoğu’daki diplomatik misyonların gözü dün tek bir merkezdeydi.

Bizim deyişimizle.

 “Casuslar dünyası” bir tek olayın peşindeydi.

Doğu Akdeniz’deki enerji savaşlarının en kritik görüşmesinde.

Türkiye ile Libya’nın görüşmesinde...

Arkadaşlar.

Belki farkındasınız. Ya da değilsiniz.

Ama bilin ki.

Şu anda dünyanın gözü Kıbrıs’tadır.

Çünkü Doğu Akdeniz’e. Ve Doğu Akdeniz’deki enerji hatlarına hakim olmak isteyen kim varsa.

Yolu Kıbrıs’a çıkıyor.

İşte o nedenle tarihimizde biraz geriye gidersek.

Kıbrıs Barış Harekatı öyle boşuna bir harekat değildi.

Şimdi daha iyi anlıyoruz.

İşte.

Doğalgaz için Kıbrıs’a çökenler.

Fransa, İtalya, ABD.

Onların dünya çapındaki dev petrol şirketleri...

Yetmedi.

Daha geçenlerde ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti.

Sonra.

İtalya ve Fransa, Kıbrıs Rum kesiminden askeri üs aldı..

Ne karşılığında?

Elbette ki doğalgaz arama izni için.

Sonra.

Mısır ve İsrail bir araya geldiler.

Düşünebiliyor musunuz?

Yaser Arafat’ın kemiklerini sızlatan bir durumdur bu.

Mısır ve İsrail bir arada.

Ne için?

Akdeniz’de doğal gaz için.

Özetle Doğu Akdeniz bugün dünyanın stratejik enerji merkezi haline gelmiştir.

Ve işte arkadaşlar.

 Türkiye böylesine hayati bir dönemde boş durmuyor.

Kıbrıs’ta çok önemli bir üs kuruyor.

Evet Türkiye.

Doğu Akdeniz’de yeni bir stratejik adım atıyor.

Kıbrıs’ta silahlı-silahsız insansız hava araçlarına (SİHA-İHA) hava üssü kurma kararı alıyor.

Arkadaşlar.

Bunun anlamı nedir biliyor musunuz?

Barış Pınarı Harekâtı’ndan sonra.

Bütün dünyaya “Biz de varız. Hem de sonuna kadar biz de varız’ demektir.

Ve anında o araçlar TIR’larla KKTC’ye gidiyor.

Ve bütün bunların arasında benim en çok hoşuma giden nedir biliyor musunuz?

O silahlı-silahsız teknolojileri geliştiren gencecik çocuklardır.

İyi ki varsınız evlatlar...

 

X
Fatih ÇEKİRGE Fatih ÇEKİRGETüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Galip sayılır...Rauf TAMERGalip sayılır...16.12.2019
Çaba var üretim yokGÜNTEKİN ONAYÇaba var üretim yok16.12.2019
İş yaptırmıyorlar algısına oynuyor belediye başkanlığını beceremiyorDeniz Gürelİş yaptırmıyorlar algısına oynuyor belediye başkanlığını beceremiyor16.12.2019
Kanal İstanbul’un fikir babası Ecevit’tirAhmet HAKANKanal İstanbul’un fikir babası Ecevit’tir16.12.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.