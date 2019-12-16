Dünyanın merkezi Kıbrıs oldu

Türkiye dün Kıbrıs’ta çok önemli bir adım attı.
KKTC’de silahlı ve silahsız insansız hava araçlarına (SİHA-İHA) hava üssü kurma kararı aldı.
Peki bu ne anlama geliyor?
En açık cevap.
Dolmabahçe’deki o görüşme.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşüyordu.
Bu öyle sıradan bir görüşme değildi.
Daha keskin bir soruyla devam edersek;
Ortadoğu’daki diplomatik misyonların gözü dün tek bir merkezdeydi.
Bizim deyişimizle.
“Casuslar dünyası” bir tek olayın peşindeydi.
Doğu Akdeniz’deki enerji savaşlarının en kritik görüşmesinde.
Türkiye ile Libya’nın görüşmesinde...
Arkadaşlar.
Belki farkındasınız. Ya da değilsiniz.
Ama bilin ki.
Şu anda dünyanın gözü Kıbrıs’tadır.
Çünkü Doğu Akdeniz’e. Ve Doğu Akdeniz’deki enerji hatlarına hakim olmak isteyen kim varsa.
Yolu Kıbrıs’a çıkıyor.
İşte o nedenle tarihimizde biraz geriye gidersek.
Kıbrıs Barış Harekatı öyle boşuna bir harekat değildi.
Şimdi daha iyi anlıyoruz.
İşte.
Doğalgaz için Kıbrıs’a çökenler.
Fransa, İtalya, ABD.
Onların dünya çapındaki dev petrol şirketleri...
Yetmedi.
Daha geçenlerde ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti.
Sonra.
İtalya ve Fransa, Kıbrıs Rum kesiminden askeri üs aldı..
Ne karşılığında?
Elbette ki doğalgaz arama izni için.
Sonra.
Mısır ve İsrail bir araya geldiler.
Düşünebiliyor musunuz?
Yaser Arafat’ın kemiklerini sızlatan bir durumdur bu.
Mısır ve İsrail bir arada.
Ne için?
Akdeniz’de doğal gaz için.
Özetle Doğu Akdeniz bugün dünyanın stratejik enerji merkezi haline gelmiştir.
Ve işte arkadaşlar.
Türkiye böylesine hayati bir dönemde boş durmuyor.
Kıbrıs’ta çok önemli bir üs kuruyor.
Evet Türkiye.
Doğu Akdeniz’de yeni bir stratejik adım atıyor.
Kıbrıs’ta silahlı-silahsız insansız hava araçlarına (SİHA-İHA) hava üssü kurma kararı alıyor.
Arkadaşlar.
Bunun anlamı nedir biliyor musunuz?
Barış Pınarı Harekâtı’ndan sonra.
Bütün dünyaya “Biz de varız. Hem de sonuna kadar biz de varız’ demektir.
Ve anında o araçlar TIR’larla KKTC’ye gidiyor.
Ve bütün bunların arasında benim en çok hoşuma giden nedir biliyor musunuz?
O silahlı-silahsız teknolojileri geliştiren gencecik çocuklardır.
İyi ki varsınız evlatlar...
Dünyanın merkezi Kıbrıs oldu
Türkiye dün Kıbrıs’ta çok önemli bir adım attı.
KKTC’de silahlı ve silahsız insansız hava araçlarına (SİHA-İHA) hava üssü kurma kararı aldı.
Peki bu ne anlama geliyor?
En açık cevap.
Dolmabahçe’deki o görüşme.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşüyordu.
Bu öyle sıradan bir görüşme değildi.
Daha keskin bir soruyla devam edersek;
Ortadoğu’daki diplomatik misyonların gözü dün tek bir merkezdeydi.
Bizim deyişimizle.
“Casuslar dünyası” bir tek olayın peşindeydi.
Doğu Akdeniz’deki enerji savaşlarının en kritik görüşmesinde.
Türkiye ile Libya’nın görüşmesinde...
Arkadaşlar.
Belki farkındasınız. Ya da değilsiniz.
Ama bilin ki.
Şu anda dünyanın gözü Kıbrıs’tadır.
Çünkü Doğu Akdeniz’e. Ve Doğu Akdeniz’deki enerji hatlarına hakim olmak isteyen kim varsa.
Yolu Kıbrıs’a çıkıyor.
İşte o nedenle tarihimizde biraz geriye gidersek.
Kıbrıs Barış Harekatı öyle boşuna bir harekat değildi.
Şimdi daha iyi anlıyoruz.
İşte.
Doğalgaz için Kıbrıs’a çökenler.
Fransa, İtalya, ABD.
Onların dünya çapındaki dev petrol şirketleri...
Yetmedi.
Daha geçenlerde ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti.
Sonra.
İtalya ve Fransa, Kıbrıs Rum kesiminden askeri üs aldı..
Ne karşılığında?
Elbette ki doğalgaz arama izni için.
Sonra.
Mısır ve İsrail bir araya geldiler.
Düşünebiliyor musunuz?
Yaser Arafat’ın kemiklerini sızlatan bir durumdur bu.
Mısır ve İsrail bir arada.
Ne için?
Akdeniz’de doğal gaz için.
Özetle Doğu Akdeniz bugün dünyanın stratejik enerji merkezi haline gelmiştir.
Ve işte arkadaşlar.
Türkiye böylesine hayati bir dönemde boş durmuyor.
Kıbrıs’ta çok önemli bir üs kuruyor.
Evet Türkiye.
Doğu Akdeniz’de yeni bir stratejik adım atıyor.
Kıbrıs’ta silahlı-silahsız insansız hava araçlarına (SİHA-İHA) hava üssü kurma kararı alıyor.
Arkadaşlar.
Bunun anlamı nedir biliyor musunuz?
Barış Pınarı Harekâtı’ndan sonra.
Bütün dünyaya “Biz de varız. Hem de sonuna kadar biz de varız’ demektir.
Ve anında o araçlar TIR’larla KKTC’ye gidiyor.
Ve bütün bunların arasında benim en çok hoşuma giden nedir biliyor musunuz?
O silahlı-silahsız teknolojileri geliştiren gencecik çocuklardır.
İyi ki varsınız evlatlar...