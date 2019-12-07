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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

fcekirge@hurriyet.com.tr

Dünyanın en acı yüzleşmesi...

7 Aralık 2019

Fatih Çekirge günlerdir konuşulan fotoğrafı yorumladı

IRAK televizyonu yayınladı.

O aşağılık DEAŞ’lı mahluk...

Tecavüz ettiği kızın karşısında...

Gözlerini kapatmış, boynu bükük duruyor.

Karşısındaki Ezidi kadın bağırıyor:

Kaldır kafanı! Kaldır kafanı!”

Aman Tanrım...

Kaldır kafanı. Kaldır kafanı! Gözlerime bak!” 

İzledikçe içimden jilet yüklü bulutlar geçti... 

Ağladım...

Ne demek istediğimi anlamanız için...

Lütfen önce şu videoyu izleyin:

https://youtu.be/ZHfLduREraM

İşte...

DEAŞ zindanlarında 14 yaşındayken tecavüze uğramış bir Ezidi kız...

Ve işte...

Kendisine tecavüz eden DEAŞ’lı aşağılık mahluk...

Boynu bükük duruyor. 

Ve genç kadın gözyaşlarıyla konuşuyor:

Kaldır kafanı! Kaldır kafanı!” 

O alçak kafasını kaldırsa, gözlerini açsa... 

Kızın gözlerine baksa... Biliyor ki kendi vahşetine yakalanacak.

Kız konuştukça tüylerim diken diken...

Dünyanın en acı yüzleşmesi...

Ne olur bir daha izleyin...

Kafa kesen DEAŞ’lı vahşilerin tecavüz edip işkenceyle öldürdüğü yüzlerce Ezidi kadından birisi bu...

O kadınlar için...

Tecavüze uğrayan küçük kızlar için...

Bir dönem televizyon haberlerinde “DEAŞ Ezidi kadınları kaçırıyor. Kamplara götürüyor” diye duyup, sonra unuttuğumuz bu insanlık dramı için izleyin.

Hele şu görüntü...

Aşağılık mahluk boynu bükük duruyor.

Karşısındaki Ezidi kadın bağırıyor:

Kaldır kafanı! Kaldır kafanı!”

Sonra...

Niçin... Niçin...” 

Aşağılık mahluk gözlerini kapatıyor.

Bana tecavüz ettiğinde 14 yaşındaydım. Hayatımı mahvettin.”

Kadının hıçkırıkları içimize akıyor. Aman Allah’ım... Dehşetle izlediğimiz o haberlerdeki DEAŞ’lı vahşi... Şimdi tecavüz ettiği kızın karşısında boynu bükük bir alçak olarak dikiliyor.

İnanılmaz bir an bu. 

Kadın sanki o işkenceleri yeniden yaşıyor. Kelimeler hıçkırıklarla çıkıyor ağzından.

“Kız kardeşin var mı senin? Çocuğun yaşındaydım. Duyguların, şerefin var mı? Hayatımı elimden aldın, hayallerimi elimden aldın. Şimdi yalnızlık, çaresizlik neymiş göreceksin. Bugün adaletsizlik, kahır ve yalnızlık yaşamanın sırası sizde.”

Ve işte tam bu sözlerin ardından genç kadın bayılıyor.

Böyle bitiyor video...

O vahşi rol yaparak duruyor. Ve o mahluk değil, kadın bayılıyor.

Arkadaşlar...

İnsanlık tarihinin belki de en çarpıcı yüzleşmesidir bu...

Ben birkaç kez izledim.

Kadın hıçkırıklarla konuşurken ben o tecavüzcü alçağın yüzüne baktım. 

Acaba ne düşünüyordu?

En ufak bir pişmanlık görmedim.

Yüzünde “Bir an önce bitse de gitsem” der gibi bir ifade.. 

Dikkat edin, gözlerini açamıyor. 

Biliyor ki açsa...

Gözleri onu ele verecek. 

O şeytan gözlerinde belirecek... O salyalı azgınlık hortlayacak...

O vahşi ifade yeniden ortaya çıkacak... 

Yaptığı “utanma numarası” anlaşılacak. 

Çünkü kendi gözlerinden korkuyor. 

Bu yüzleşmeyi sağlayan Irak hükümetine helal olsun.

Ve ben o mahlukun yüzüne baktıkça...

“Ey dünya! PKK/YPG Suriye’de işte bu alçakları serbest bıraktı” dedim.

Bu alçaklarla göğüs göğüse savaşan Mehmetçiklerimizi hatırladım.

İyi ki varsınız evlatlar...

Unuttuk sanmayın...

Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı’ndaki kahramanlıklarınız hâlâ yüreğimizde...

Her birinizi alnından öpüyorum...

Ve elbette bu Ezidi kızımız ve yüzlerce masum için size “Helal olsun” diyorum.

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