Dünya savaşı çıkar mı?

ABD... İngiltere... Fransa...

Rusya zaten orada. Tepki veriyor.

Çin hareketleniyor...

Peki bu ülkelerin ortak özelliği nedir?

Bu ülkelerin tamamı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi.

Yani...

“Dünya 5’ten büyüktür” sözünün karşılığındaki devletler.

Yani...

Esad on binlerce insanı katlederken... Milyonlarca insanı yerinden yurdundan ederken...

Bebekler, Akdeniz’de çırpına çırpına boğulurken...

Dünyanın huzuru için buna çözüm bulmakla görevli olan ülkeler.

Ama şimdi ne oluyor?

O zaman sessiz kalan bu ülkeler...

Şimdi neredeyse ‘gösteri’ yapıyorlar.

Uçak gemileri, akıllı füzeler, jetler, denizaltılar yağıyor.

İnsanın neredeyse...

“Suriye bahane... Asıl mesele dünyanın güç dengesi. Güç savaşı.” diyeceği geliyor.

Ki ben bunu açıktan söylüyorum.

“Bu silah şovu, dünyada kararları ben alırım” diyen bir şovdur.

İnsan aklının ‘akıllı füzelere’ terkedilmesidir bu olanlar.

Daha basit sorarsak...

- Önce Rus diplomatlara sınır dışı kampanyası başladı.

- Ardından Trump birdenbire “Akıllı füzeler geliyor” diye bir açıklama yaptı.

Acaba diyorum...

“Başkanlık seçimlerinde Trump, Rusya ile işbirliği yaptı” soruşturmasına karşı bir ‘gerilim senaryosu’ mudur bu?

Bu soruşturmayla ilgili Trump’ın ne kadar başı dertte bilemiyoruz.

Rusya ile bir gerilim lazımsa eğer...

Belki de bir Beyaz Saray danışmanının aklına gelmiştir bu gerilim.

Yani “Bizim Rusya ile işimiz olmaz. Ne kadar düşman olduğumuzu görmüyor musunuz” diyen bir algı...

Televizyonlarda izlediğimiz Beyaz Saray dizilerinin tamamı böyle gelişmiyor mu?

Hayal ve şaka bir yana... Sormadan edemiyorum...

Kimyasal silah bugün mü akıllarına geldi?

Esad’ın nasıl vahşi bir diktatör olduğu yeni mi görüldü?

ABD, Rusya ile çözüm için Cenevre’de masaya otururken ne oldu?

Hayır... Hayır... Hayır...

Bu bir dünya savaşı gerilimi değil.

Açıktan bir ‘dünya paylaşımı’.

Suriye’ye gelince...

Esad kendini kurtarmak için Rusya’ya iki deniz ve hava üssünü verdi. Üstelik ‘sonsuz süreyle’.

Şimdi diğerleri de birer parça koparmaya geliyor.

Olan biten budur arkadaşlar.

O nedenle bir dünya savaşı çıkmadan, bu paylaşımı yaparlar.

Olan yine...

Mülteci kamplarında hayata tutunmak için çırpınan...

Akdeniz’de cesedi sahile vuran çocuklara olur.

Dünyada bundan daha büyük bir ‘istismar’ var mı?

İçinden dua geçen herkes için söylüyorum...

Kibre ve güce tapınmaya teslim olmuş insanlığı...

Allah affetsin.