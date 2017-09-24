Diplomasinin bittiği yerde Türkiye gereğini yapmalıdır, tanksa tank, askerse asker

- Bu coğrafyada güç olmadan diplomasi işlemiyor. Çünkü bu kültürlerde güç, en anlaşılır diplomasidir.

Doğrudan yazıyorum:

- Türkiye’yi bugüne kadar, “Vur ensesine al ekmeğini” gibi görenler...

- Türkiye’yi “Konuşur konuşur bir şey yapmaz” diye yorumlayanlar...

- Türkiye’nin bu coğrafyadaki ciddiyetini anlamayanlar...

Ve en önemlisi...

- Türkiye’nin bekası konusunda nasıl da tek bir yumruk olacağını tahmin edemeyenler...

Bu defa çok fena yanılırlar.

Öyle Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında uygulanan ambargo da tutmaz.

O ambargoyu koyanlar yine yanılırlar.

Ve en önemlisi...

Kan çanağına dönmüş bu coğrafyada, eğer güç kullanmazsan, diplomasi yapamazsın.

Çünkü burada “güç” ilk anlaşılan diplomatik gerçektir.

Rusya yıllardır bunu yapıyor.

Aslında bunu rahmetli Özal da anlamıştı.

Körfez Savaşı’nda ABD ile askeri güç kullanımına ortak olmak istemişti.

Oradaki Kürt devleti hazırlığına karşı Türkiye’nin bir güç olduğunu göstermek istemişti.

Asker gönülsüz kalmış, hükümet karşı çıkmıştı...

Şimdi yıllar sonra Türkiye aynı oldubittiyle karşı karşıyadır.

Ve kimse kusura bakmasın ama...

Türkiye orada bağımsız ve kukla bir devlet oluşmasını kendi bekasına ve bölge istikrarına tehdit olarak gördüğü için hiç çekinmeden gereğini yapma hakkına sahiptir.

Yapmalıdır da...

Tankla da girer. Askerle de... Buna da gücü haydi haydi yeter...

Garip olan şudur ki:

Bu coğrafyada ABD ve İsrail ile değil, Türkiye ve İran’la yaşamak durumunda olan Barzani’nin bunu göremiyor olmasıdır...

Bu konuda...

“Türkiye girmesin. Tanklar gitmesin” türünden uyarıları çok yanlış buluyorum.

Türkiye kendi geleceğini ön planda tutan bağımsız bir devlettir.

Ve her türlü tehdide karşı gereğini yapma hakkına sahiptir.

Burada eylemi yapan Barzani’dir...

Irak Anayasası’nı ihlal eden Barzani’dir.

Bölgede istikrarsızlığı körükleyen Barzani’dir.

O nedenle asıl düşünmesi gereken Türkiye değil, Barzani’dir.

Ve aslında bu, aynı zamanda bir NATO meselesi olmalıdır.

MEMLEKET MESELESİ SİYASETİ AŞAR

MECLİS’teki asker gönderme oylaması için Başbakan Binali Yıldırım şöyle dedi:

“Bu konuda desteğini açıklayan MHP ve CHP’ye teşekkür ediyoruz. Mesele; memleket meselesi olunca siyaset bizim geleneğimizde her zaman ikinci planda kalmıştır.”

İşte Türkiye’nin büyük bir devlet olduğunu gösteren gerçek budur.

Gerisi teferruattır...

NEREYE GİDİYORSUNUZ BÖYLE

FOTOĞRAFI görünce dayanamadım.

Adana’da Suriyeli bir aile...

Bir motosikletle trafiğin en işlek anında.

Toplanmış gidiyorlar. Annenin

kucağında bir bebek.

Gerisini siz sayın. Kaç kişiler.

Arkadaşlar, bu nasıl bir eğitimdir ki...

Ölümüne gidiyorlar.