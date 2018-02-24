BU alıntıyı bana şimdi çok uzaklarda kalmış bilge bir dostum gönderdi.

Belki birçoğunuz biliyorsunuz.

Ama bir şeyi ne kadar insan biliyorsa, bir o kadarı da bilmiyordur diye düşündüğüm için, ben yine de anlatıyorum...

Aslında adı “üçlü filtre testi”...

Okuyunca adını değiştirdim.

“Hepimizin ruh kemirgeni olan dedikoduyu önleme testi” yaptım.

Konuşma Sokrates’le bir tanıdığı arasında geçiyor...

Şöyle başlıyor...

Bir gün bir tanıdığı, büyük filozof Sokrates’e rastladı ve

dedi ki:

“Arkadaşınla ilgili ne duyduğumu biliyor musun?”

Sokrates: “Bir dakika bekle. Bana bir şey söylemeden önce senin küçük bir testten geçmeni istiyorum. Buna “Üçlü filtre testi” deniyor.”

Tanıdık: “Üçlü Filtre?”

Sokrates: “Doğru... Benimle arkadaşım hakkında konuşmaya başlamadan önce bir süre durup söyleyeceklerini filtre etmek, iyi bir fikirdir.”

Ve sohbet şöyle devam eder:

GERÇEK FİLTRESİ

Birinci filtre ‘Gerçek Filtresi’:

“Bana birazdan söyleyeceğin şeyin tam anlamıyla gerçeği yansıttığından emin misin?”

“Hayır,” dedi bir süre duraklayan adam... “Aslında bunu sadece duydum ve...”

“Tamam,” dedi Sokrates. “Öyleyse, sen bunun gerçekten doğru olup olmadığını bilmiyorsun.”

İYİLİK FİLTRESİ

Şimdi ikinci filtreyi deneyelim...

“Arkadaşım hakkında bana söylemek üzere olduğun şey iyi bir şey mi?”

Adam: “Hayır, tam tersi...”

“Öyleyse,” diye devam etti Sokrates, “Onun hakkında bana kötü bir şey söylemek istiyorsun ve bunun doğru olduğundan emin değilsin. Fakat yine de testi geçebilirsin, çünkü geriye bir filtre kaldı.“

İŞE YARARLILIK FİLTRESİ

Sokrates: “Bana arkadaşım hakkında söyleyeceğin şey benim işime yarar mı?”

Adam: “Hayır, gerçekten pek işine yaramayabilir...”

“İyi,” dedi Sokrates ve derin bir nefesin ardından ekledi:

“Eğer, bana söyleyeceğin şey doğru değilse, iyi değilse ve işe yarar, faydalı bir şey

de değilse bana niye söyleyesin ki?”

SADE BİR ÖNERİ

“Yakın ve sevdiğiniz herhangi bir arkadaşınız hakkında başıboş konuşmalar duyduğunuz her sefer bu üç filtre testini kullanınız. Hem ilişkinizi, hem saygınlığınızı korumanız için faydalı bir yoldur.”

Dedikodu öyle bir virüstür ki...

Bağımlılık yapar. Bütün uyuşturucular gibi, alanlara zevk verir gibi olsa da...

Aslında ruh çürütür.

Yakın dostluklara bir veba gibi çöker.

Tahtları, makamları kırar geçer.

Devletleri, kardeşleri parçalar.

Uzak olsun...

SİGARA MESELESİ

O kadar çok mesaj aldım ki...

Sigara yasağını delenleri şikâyet ettim.

Yahu, ‘kamu spotları’yla durdurmaya çalıştığımız bu zehir, çocuklarımız arasında her geçen gün yayılıyor.

Bağımlı olanlar, bağımsızları zehirliyor.

Neden yasaklanmıyor?

Yaya trafiğinin yoğunlaştığı sokaklardan başlayabilir bu yasak.

Özeti budur.

Sağlık Bakanlığı bu konuda bir çalışma yapamaz mı?

Birtakım firmalar para kazanacak diye, bu rant yüzünden bu çalışma yapılamaz mı?

Ölüm ticaretidir arkadaşlar bu.

Dur diyecek birilerini arıyorum.

Arıyorum... Arıyorum... Arıyorum...