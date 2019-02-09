Darbenin açtığı yaradan şifalı su çıkaran adam

Kurşunların delik deşik ettiği yerde... Türkiye’ye kast eden o alçak darbe girişiminin tam ortasında... Güneşli bir Marmaris saatinde konuşuyoruz. Genç bir adam anlatıyor:
“İŞTE BURADAN O ŞİFALI SUYU ÇIKARTTIK”.
“Nereden?”
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve ailesine alçakça saldırılan oteldeyiz... Otelin sahibi Serkan Yazıcı... Aslında o geceyle ilgili çok fazla konuşmak istemiyor... Ama ben orayı gezdikçe görüyorum ki... Serkan Yazıcı Türkiye’nin geleceğini “kurutmak isteyenlerin” saldırdığı yerde, o hainlere ders verircesine...
Kurutmak istedikleri gelecekten “şifalı su” çıkarmış. Bölgenin en önemli termal tesisini kurmuş ve büyütüyor... Ve şimdi Marmaris Belediye Başkanlığı’na aday... Serkan’la adaylığını ve hayatı konuştuk. Elbette babası İbrahim Yazıcı, rahmetli Demirel, Cavit Çağlar günleri... Bunu en iyi Yavuz Donat abimiz bilir...
Hızlı habercilik günlerimizdi... Instagram, Facebook, Twitter yoktu... İşte o günleri hatırladığım bir sohbette konuştuk. Ve önce... Darbecilerin saldırdığı otele yaptırdığı tenis kortu, benim bir şapkamda “Tenis Federasyonu Yönetimi” yazdığı için daha da ilgimi çekiyor... Dalaman’dan tutun, aklınıza gelebilecek her türlü ilçeden çocuklar bu korta geliyor. Çünkü 12 yaş milli takım hocası Hakan Diler orada. Hakan, ahlakıyla, kültürüyle ve tenis bilgisiyle bir efsanedir. O nedenle ayrıca mutlu oldum. Serkan Yazıcı’ya dedim ki...
“ŞİMDİ ADAYLIĞI KONUŞABİLİRİZ AMA GELİN ÖNCE BİR TENİS OYNAYALIM”.
Çünkü Serkan da tenis oynuyor. Dahası, oğlunu bir tenisçi olarak yetiştirmek istiyor. Dahası, Marmaris ve çevresindeki çocuklara tenis yatırımı yapıyor.
MAÇ ANI Biraz top vurduktan sonra, Serkan’la oradaki çocukları, anne-babaları çağırıp bir fotoğraf çektiriyoruz.
Bir umut ve mutluluk fotoğrafı... Umut... Çünkü o çocukların başarı umudu... Mutluluk... Çünkü anne-babalar çocuklarını seyrediyor...
Yalnızca bunu sağladığı için bile Serkan ve eşine bir tenisçi olarak teşekkür ediyorum.
VE NEDEN ADAY? Sonra adaylığı üzerine konuşuyoruz... Soru-cevap şöyle:
- Niye aday oldunuz?
- Ben aynı zaman Moldova Fahri Konsolosuyum. Moldova Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinde oradaydım. Ve Cumhurbaşkanımız elimi sıkarken “Marmaris’in başkanlığına hazır mısın?” diye sordu. Sonra zaman geçti. Bir gün annem beni uyardı: “Oğlum seninle ilgili anket yapılıyormuş, haberin var mı?”. Gerçekten de haberim yoktu, meğerse Tayyip Bey yaptırıyormuş. Ben de 1’inci sırada çıkmışım.
SİYASET YAPMAM, HİZMET EDERİM
- Siyasetle bir ilginiz var mı ki aday oldunuz?
- Ben buralara âşığım. Ben burada siyaset yapmam. Yalnızca Marmaris’e hizmet ederim, o kadar. Benim zaten Tayyip Bey’e bakışım da sevgim de siyasetin ötesindedir. Baba gibi görürüm. Marmaris’e hizmet fırsatı bulunca ve teklif de Tayyip Bey’den gelince aday oldum. Biliyorum ki her yatırımda, her projede arkamda dağ gibi Tayyip Bey olacak.
MARMARİS’LE İLGİLİ HAYALİM “Öncelikle Marmaris için ter döken kim varsa herkese teşekkür ediyorum. Benim hayalim Marmaris’in yalnızca yazları gelinebilecek bir tatil beldesi değil, 12 ay insanların gelip vakit geçirebileceği bir cennet olmasıdır. İşte o nedenle ben bugün çıkardığımız termal suyun önemini anlatmak istiyorum.”
ORGANİK TARIM TURİZMİ “Yazın zaten gelenler var. Ama buraların en güzel yanı yalnızca deniz değil, o muazzam toprağı, yeşili, zenginliğidir. O nedenle organik tarım çok önemli. Aynı zamanda bu termal su sayesinde kışın da buralara insanları çağıracağız.”
NASIL OLACAK? “Kanıtı burada. Bu suyu çıkardım. Ve şimdi bunun için de tesisler kurdum. Daha da büyütüyorum. Neden bunu başka yatırımcılar da yapmasın? Düşünsenize, yaz bitmiş, kış sezonu başlamış ve bu defa Marmaris gibi bir cennette termal turizm, organik turizm başlamış. Böyle olunca ne olacak? Yaz bitince benim Marmarisli vatandaşım bir dahaki sezonu beklemek için kahve köşelerinde hesap yapmayacak. Borçlanmayacak. İşsiz kalmayacak. Kışın da çalışacak ve daha da zenginleşecek.”
SAĞLIK TURİZMİ “Bunun adı şudur: Marmaris yaz turizmi için tamam. Ama kışın da bu güzelliğin bir geliri olmalı. Sağlık turizmi, termal turizm, organik tarım turizmi... Avrupa’da bunları aynı yerde yapmak için neler harcıyorlar... Bizde hepsi var. Adı da Marmaris.”
FESTİVAL TURİZMİ “Şimdi düşünün, bütün bunlara bizim festivallerimizi, geleneksel yiyeceklerimizi ekleyin... Bundan güzel ne olabilir... 12 ay turizm...”
MOTOR SPORLARI Serkan’la sohbet daha da uzayabilir... Çünkü öğrendim ki kendisi dünya motor sporlarının 14 kişilik yönetim konseyinin üyesi... Yani, Formula 1 nerede yapılacaksa, ona karar veren 14 kişiden birisi...
Dünyada nerede bir “motorlu spor” olacaksa ona karar verenler arasında...
Geçenlerde Formula 1 patronunu Marmaris’e getirmiş. Bir ev sahibi olsun diye...
Evet, Serkan Yazıcı aday.
Aslında ne yapacağını görmek için, yaptıklarına bakmak bile yetiyor...
Darbenin açtığı yaradan şifalı su çıkaran adam
Kurşunların delik deşik ettiği yerde... Türkiye’ye kast eden o alçak darbe girişiminin tam ortasında... Güneşli bir Marmaris saatinde konuşuyoruz. Genç bir adam anlatıyor:
“İŞTE BURADAN O ŞİFALI SUYU ÇIKARTTIK”.
“Nereden?”
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve ailesine alçakça saldırılan oteldeyiz... Otelin sahibi Serkan Yazıcı... Aslında o geceyle ilgili çok fazla konuşmak istemiyor... Ama ben orayı gezdikçe görüyorum ki... Serkan Yazıcı Türkiye’nin geleceğini “kurutmak isteyenlerin” saldırdığı yerde, o hainlere ders verircesine...
Kurutmak istedikleri gelecekten “şifalı su” çıkarmış. Bölgenin en önemli termal tesisini kurmuş ve büyütüyor... Ve şimdi Marmaris Belediye Başkanlığı’na aday... Serkan’la adaylığını ve hayatı konuştuk. Elbette babası İbrahim Yazıcı, rahmetli Demirel, Cavit Çağlar günleri... Bunu en iyi Yavuz Donat abimiz bilir...
Hızlı habercilik günlerimizdi... Instagram, Facebook, Twitter yoktu... İşte o günleri hatırladığım bir sohbette konuştuk. Ve önce... Darbecilerin saldırdığı otele yaptırdığı tenis kortu, benim bir şapkamda “Tenis Federasyonu Yönetimi” yazdığı için daha da ilgimi çekiyor... Dalaman’dan tutun, aklınıza gelebilecek her türlü ilçeden çocuklar bu korta geliyor. Çünkü 12 yaş milli takım hocası Hakan Diler orada. Hakan, ahlakıyla, kültürüyle ve tenis bilgisiyle bir efsanedir. O nedenle ayrıca mutlu oldum. Serkan Yazıcı’ya dedim ki...
“ŞİMDİ ADAYLIĞI KONUŞABİLİRİZ AMA GELİN ÖNCE BİR TENİS OYNAYALIM”.
Çünkü Serkan da tenis oynuyor. Dahası, oğlunu bir tenisçi olarak yetiştirmek istiyor. Dahası, Marmaris ve çevresindeki çocuklara tenis yatırımı yapıyor.
MAÇ ANI Biraz top vurduktan sonra, Serkan’la oradaki çocukları, anne-babaları çağırıp bir fotoğraf çektiriyoruz.
Bir umut ve mutluluk fotoğrafı... Umut... Çünkü o çocukların başarı umudu... Mutluluk... Çünkü anne-babalar çocuklarını seyrediyor...
Yalnızca bunu sağladığı için bile Serkan ve eşine bir tenisçi olarak teşekkür ediyorum.
VE NEDEN ADAY? Sonra adaylığı üzerine konuşuyoruz... Soru-cevap şöyle:
- Niye aday oldunuz?
- Ben aynı zaman Moldova Fahri Konsolosuyum. Moldova Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinde oradaydım. Ve Cumhurbaşkanımız elimi sıkarken “Marmaris’in başkanlığına hazır mısın?” diye sordu. Sonra zaman geçti. Bir gün annem beni uyardı: “Oğlum seninle ilgili anket yapılıyormuş, haberin var mı?”. Gerçekten de haberim yoktu, meğerse Tayyip Bey yaptırıyormuş. Ben de 1’inci sırada çıkmışım.
SİYASET YAPMAM, HİZMET EDERİM
- Siyasetle bir ilginiz var mı ki aday oldunuz?
- Ben buralara âşığım. Ben burada siyaset yapmam. Yalnızca Marmaris’e hizmet ederim, o kadar. Benim zaten Tayyip Bey’e bakışım da sevgim de siyasetin ötesindedir. Baba gibi görürüm. Marmaris’e hizmet fırsatı bulunca ve teklif de Tayyip Bey’den gelince aday oldum. Biliyorum ki her yatırımda, her projede arkamda dağ gibi Tayyip Bey olacak.
MARMARİS’LE İLGİLİ HAYALİM “Öncelikle Marmaris için ter döken kim varsa herkese teşekkür ediyorum. Benim hayalim Marmaris’in yalnızca yazları gelinebilecek bir tatil beldesi değil, 12 ay insanların gelip vakit geçirebileceği bir cennet olmasıdır. İşte o nedenle ben bugün çıkardığımız termal suyun önemini anlatmak istiyorum.”
ORGANİK TARIM TURİZMİ “Yazın zaten gelenler var. Ama buraların en güzel yanı yalnızca deniz değil, o muazzam toprağı, yeşili, zenginliğidir. O nedenle organik tarım çok önemli. Aynı zamanda bu termal su sayesinde kışın da buralara insanları çağıracağız.”
NASIL OLACAK? “Kanıtı burada. Bu suyu çıkardım. Ve şimdi bunun için de tesisler kurdum. Daha da büyütüyorum. Neden bunu başka yatırımcılar da yapmasın? Düşünsenize, yaz bitmiş, kış sezonu başlamış ve bu defa Marmaris gibi bir cennette termal turizm, organik turizm başlamış. Böyle olunca ne olacak? Yaz bitince benim Marmarisli vatandaşım bir dahaki sezonu beklemek için kahve köşelerinde hesap yapmayacak. Borçlanmayacak. İşsiz kalmayacak. Kışın da çalışacak ve daha da zenginleşecek.”
SAĞLIK TURİZMİ “Bunun adı şudur: Marmaris yaz turizmi için tamam. Ama kışın da bu güzelliğin bir geliri olmalı. Sağlık turizmi, termal turizm, organik tarım turizmi... Avrupa’da bunları aynı yerde yapmak için neler harcıyorlar... Bizde hepsi var. Adı da Marmaris.”
FESTİVAL TURİZMİ “Şimdi düşünün, bütün bunlara bizim festivallerimizi, geleneksel yiyeceklerimizi ekleyin... Bundan güzel ne olabilir... 12 ay turizm...”
MOTOR SPORLARI Serkan’la sohbet daha da uzayabilir... Çünkü öğrendim ki kendisi dünya motor sporlarının 14 kişilik yönetim konseyinin üyesi... Yani, Formula 1 nerede yapılacaksa, ona karar veren 14 kişiden birisi...
Dünyada nerede bir “motorlu spor” olacaksa ona karar verenler arasında...
Geçenlerde Formula 1 patronunu Marmaris’e getirmiş. Bir ev sahibi olsun diye...
Evet, Serkan Yazıcı aday.
Aslında ne yapacağını görmek için, yaptıklarına bakmak bile yetiyor...