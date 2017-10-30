Cumhurbaşkanı hedefi 29 Ekim gecesinde verdi

İlk mesaj; “Cumhuriyet filmi”

Çok etkileyici bir film yapılmış.

Anadolu topraklarındaki ilk Türk varlığı Selçuklu. Sonra Osmanlı. Ve Cumhuriyet.

Cumhuriyet de “atılım-kalkınma dönemlerine” göre ayrılmış. Menderes-Özal dönemi. Ve Erdoğan dönemi..

MUASIR MEDENİYETLER

Dikkat ettim en çok vurgu yapılan kavramların başında:

Atatürk’ün koyduğu hedef vurgulandı:

“Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak”

Filmde sık sık geçen “muasır medeniyetler seviyesini aşma” hedefini Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında parti ayrımı yapmadan ve bir Türkiye hedefi olarak üzerine basa basa tekrarladı.

Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarını rahmetle andıktan sonra;

“Hedefimiz 2023’te Türkiye’yi muasır medeniyetlerin üzerine çıkartmaktır...” dedi.

Bir kaç gündür yazıyorum:“2019 seçimleri aslında 2023 Türkiyesi’nin hedeflerine ulaşması için açılan kapıdır...”

Böylece Erdoğan bu seçimlere neden önem verdiğini açık açık anlatmış oldu..

Zaten Cumhuriyet’in yüzüncü yıl kutlamaları için başbakanlıkta bir kurul da oluşmuş..

GECENİN MUHTEŞEM SESİ

Salonda sohbet koyulaşırken, fonda bir ses dikkatimi çekti.

O kadar güzel söylüyor ki... Arkada muhteşem bir orkestra..

Anadolu’dan içimizi kuşatan, yakan şarkılar...

Tam Çanakkale Türküsü söyleniyordu ki...

Dayanamayıp, salonun arka tarafına yerleşmiş olan orkestranın yanına gittim.

Muhteşem sesiyle solist Gökçe Nur Semerci’ydi söyleyen...

O kadar duyarak söylüyordu ki...

Arkasında muazzam bir orkestra...

TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı... Şef Tarık Tal... Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu... Ve Genelkurmay Mehteran Birliği... Her parçada bizi tarihimizden alıp bugünlere taşıdılar...

AZİZ YILDIRIM’LA MORAL SOHBETİ

Fenerbahçe tam kadro oradaydı. Aziz Başkan’la aynı masadaydık.

Bunca tartışma, maç sonuçları falan...

Açıktan sordum:

-Başkan moraller nasıl?

-Bomba gibi... Önümüzdeki haftadan sonra güzel maç sonuçları bekliyorum.

Sohbetin bir bölümü yazılmamak kaydıylaydı. Kusura bakmayın...

HİSARCIKLIOĞLU’NDAN MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil için talimat verdiği gün Rifat Bey’i arayıp sormuştum.. “Çalışıyoruz...” deyip geçmişti.. Aradan zaman geçti. Unutmamış... Dün karşılaştığımızda kulağıma eğildi; “Çarşamba günü inşallah o sorduğun sorunun cevabını vereceğiz...” Belli ki yerli otomobil müjdesi var.

İKİNCİ NESİL ORADAYDI

Dikkat ettim. Bu resepsiyonlarda yıllardır aynı patronları görürdüm... Şimdi artık ikinci, hatta üçüncü nesil geliyor...

Nihat Özdemir, kızı Ebru’yla oradaydı... Ebru’nun holdingte büyük sorumlulukları var. Aynı zamanda Zeki Müren şarkıları gibi çok başarılı bir kültür faaliyetini yönetiyor.

Mehmet Nazif Günal’ın oğlu Murathan Günal... Duruşu, esprileri konuya hakim olmuş..

Hüsnü Özyeğin’in oğlu, Murat Özyeğin de oradaydı.

Geçenlerde kaybettiğimiz Mete Bora’nın oğlu, Selim Bora... Dünyanın bir çok yerinde büyük işler yapıyorlar.

Ve MESA’dan Boysanoğlu’nun oğlu, Yiğit Boysanoğlu... Evet ikinci nesil geliyor..Ve hayat devam ediyor..

GOLF REKABETİ KIZIŞMIŞ

Salonun bir bölümünde, golf sohbeti vardı. Kısa süre önce golfe başlayan Nihat Özdemir’in şampiyonlukları konuşuluyor.

Ama rekabet büyük. Yakında golf sahalarında, kıran kırana ihalelerden beter bir “handikap rekabeti” yaşanacak..