Çin’den öyle bir haber geliyor ki çok sevinecek dostlarım var

Biz Pekin’e doğru havalanmış olacağız.

Sonra Şangay.

Peki başlığı neden “öyle bir haber geliyor ki” diye attım?

Anlatayım...

Çin’den genellikle, füze, silah, teknoloji haberleri gelir ya.

Bu öyle değil.

Turizm Bakanlığı çok tarihi bir adım atıyor.

Çin’de ’silah, teknoloji’ değil, turizm bağlantısı kurmak için yola çıkılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş 16-20 Nisan tarihleri arasında 14. Uluslararası Çin Turizm ve Gezi Fuarı’ndaki (COTTM) Türkiye ulusal standının açılışını yapacak.

Dahası var...

Dünyaya açılan Çin gibi bir devin en önemli kapısı bu şekilde Türkiye haline gelebilir.

Peki bu ne demek?

Geçen yıl 250 bin olan Çinli turist sayısı bu yıl 500 bin olarak tahmin ediliyor.

Çin’i iyi düşünmek gerekir.

Milyarlık bir nüfus.

Üstelik dünyaya açılmaya karar vermiş. Hatta dünyaya susamış.

Kısa süre önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker Bey’le Çin Komünist Partisi’nin çok önemli bir toplantısına katılmıştık.

Orada Başkan Xi Jinping’i dinlemiştik.

Gördük ki...

Çin eyaletlerinin bir köyünden gelen bu insan, Çin’i geleceğe taşıyor.

Bir de kitabı var. Herkese tavsiye ederim.

Jinping dünya barışı için tarihi bir konuşma yapmıştı.

Sonradan Çin’e özgü komünizm üzerine çok önemli isimlerle sohbet etmiştik.

O zaman anladım ki...

Muazzam bir başarı hikâyesiydi bu.

Kafamdaki soru ise şuydu:

Sovyetler çöktü Çin yükseldi. Niye?

Çünkü insana değer veren bir başkanı ve sistemi var.

Stalin yok.

Komünist Partisi’ni insanların üzerinde bir makam haline getiren o Sovyetik kast sistemi yok.

Bendeki cevap buydu.

Başkan Jinping’ten Çin gibi milyarlarca dolarlık bir devin dünyaya nasıl açılacağını dinlemiştim.

İşte şimdi o açılımın,

Türkiye kapısını tanıtmak için turizm bakanlığı Çin’e gidiyor.

Ve yanında Anadolu Ateşi gibi muazzam bir değer.

Türk mutfağının dünyaca ünlü şefi Deniz Ahmet Köse...

Sanatçılar... Kültür insanları...

Dünyada hiçbiryerde olmayan bir tarih olarak Anadolu var.

İpek yolundan Selçuk’a kadar gelir bu tarih...

O nedenle önemlidir bu gezi.

Çin’den Türkiye’ye açılacak bu kapı için, turizmcinin yüzü gülecektir.

Çok iyi biliyorum ki birçok turizmci dostum merakla bu sonucu bekleyecek.

Geçen defa Pekin Büyükelçimiz Abdulkadir Emin Önen şöyle demişti:

“Neden uzak doğu diye bir kavram var... Aslında Çin’le ABD arasındaki mesafe Türkiye için aynıdır... Niye doğuya uzak dedik?”

Çok düşünmüştüm bu sözü...

Gerçekten bize bunu dedirten nedir?

Marshall yardımları mı? Hibeler mi?

Evet artık Çin ‘uzak doğu olmamalı’!

JİNPİNG’İN MESAJI

Çin’e neden değer veriyorum...

Hem kültürü, hem medeniyet anlayışı bize çok yakın.

Başkan Jinping’i dinledikten sonra şöyle bir not düşmüşüm:

“Arkadaşlar!

İnsanlığın gücü ve geldiği medeniyet, tarih önünde nükleer füzelerle, son model savaş jetleriyle değil; ancak kalp gücüyle, kültürle ölçülebilir... Batı’nın unuttuğu değerler Çin’de hâlâ ayakta ve yükseliyor...”

Hatta o zaman Mehdi Bey’e şöyle demiştim:

“Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da dünya 5’ten büyüktür diyerek aynı şeyi söylemiyor mu?”

Mehdi Bey’le ortak kanaatimiz buydu.

Umarım İpekyolu’nun turizm kapısı da, Çin ve Türkiye arasında yeniden bir medeniyet yoluna dönüşür.

O nedenle Turizm Bakanlığı’nın bu açılımı tarihi derecede önemlidir.

Ve daha da önemlisi...

Bu gezi Türkiye’nin,

sınırlarında dünya çapında bir belayla uğraşırken...

Aynı anda bir dünya devine kapılarını açan turizm hamlesini planlayıp uygulayabilen bir büyük devlet olduğunu göstermektedir...

Hayırlı olsun...