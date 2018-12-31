Çiğdem Hanım, insanlık eşinizi ve sizi unutmayacak

Bu yılın son sabahında... Elimde kahve düşünüyorum: “Acaba 2019’un insanlık adına en etkili gelişmesi ne olabilir?”
Ya da “2018’den insanlığa ne kaldı?”
Elbette çok cevabı var...
Savaşlar, buluşlar, kayıplar, kazançlar...
Ama geriye doğru haberleri biraz tarayınca bir ses duydum.
Sakin ve hüzünlü bir ses...
Çiğdem Hanım...
Diyordu ki:
“Burayı hem konaklamak için, hem de çalışma ve birlikte yaşam alanı olarak kullanmıştık. Benim için de bu ev çok özel. Birçok olaya tanıklık etti. Bu nedenle 3 yıl sonra tekrar buraya döndüm. Aslında biraz da kendim burada olmak istedim. Bu avluda, bu evde olmak istedim.”
Çiğdem Hanım, eşi ve meslektaşlarıyla 20 yıl yaşadığı bu evi müze yaptı...
Diyor ki:
“Bu evde seminerler, atölye çalışmaları hazırlayabiliriz. Meslektaşlarımla birlikte böyle planlarımız var. En önemlisi, çocuklara yönelik bir şeyler planlıyorum. Burada ortaya çıkan hayvan figürlerini çizseler...”
PEKİ NEREDE BU EV?
Arkadaşlar, bu ev nerede biliyor musunuz?
İnancın başladığı yerde...
11 bin yıl öncesinde...
İnsanlık tarihinin bilinen en eski tapınağının bulunduğu Göbeklitepe’de...
Şanlıurfa’da...
Çiğdem Hanım da 20 yıl boyunca burada çalışıp insanlığın bu en eski inanç mirasını ortaya çıkartan arkeolog Klaus Schmidt’in eşidir.
Klaus Schmidt, 1994 yılında kazı alanını inceleyince karar vermişti...
Yıllarca sürecek muazzam bir keşfin eşiğindeydi.
Uzun yıllar burada yaşayacağını anlamıştı.
Ve işte şimdi eşi Çiğdem Hanım’ın ‘Anı Evi’ haline getirdiği bu evi satın almıştı.
Birkaç meslektaşıyla oraya yerleşmişti.
Ve tam 20 yıl orada kazı yaptı.
Her anı insanlık adına yepyeni bir keşifle süren 20 yıl...
Terörün kol gezdiği o tarihlerde...
PKK terör örgütünün alçakça pusular kurduğu, şantiyelerden işçi, okul yollarından öğretmen kaçırdığı o yıllarda...
İnsanlığını unutmuş teröristlerin saldırıları arasında, arkeolog Schmidt toprağın altında insanlığın ilk inancını arıyordu.
Buldu da...
Evet, 2019 yılının ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesi bana göre insanlık adına en önemli gelişmelerin başında gelmelidir.
Böylesine muazzam bir keşfin Şanlıurfa’da olmasından da ayrıca gurur duyuyorum.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2019’u ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan etmesi tarihi değerdedir.
Ve Çiğdem Hanım, bunda eşiniz ve sizin büyük katkınız var.
O nedenle açtığınız ‘Anı Evi’ni ilk fırsatta ziyaret edeceğim...
Ve elbette Çiğdem Hanım...
Sakın kendinizi unutulmuş saymayın...
Sakın dışlanmış hissetmeyin...
Çünkü Göbeklitepe kimsenin değil, insanlığın mirasıdır.
Eminim ki eşinizin hatırasına gerçek bir vefa gösterilecektir.
Değerli okurlar...
Kamplaşmalardan, çatışmalardan uzak, barış ve huzur dolu bir yıl diyorum...
Çiğdem Hanım, insanlık eşinizi ve sizi unutmayacak
Bu yılın son sabahında... Elimde kahve düşünüyorum: “Acaba 2019’un insanlık adına en etkili gelişmesi ne olabilir?”
Ya da “2018’den insanlığa ne kaldı?”
Elbette çok cevabı var...
Savaşlar, buluşlar, kayıplar, kazançlar...
Ama geriye doğru haberleri biraz tarayınca bir ses duydum.
Sakin ve hüzünlü bir ses...
Çiğdem Hanım...
Diyordu ki:
“Burayı hem konaklamak için, hem de çalışma ve birlikte yaşam alanı olarak kullanmıştık. Benim için de bu ev çok özel. Birçok olaya tanıklık etti. Bu nedenle 3 yıl sonra tekrar buraya döndüm. Aslında biraz da kendim burada olmak istedim. Bu avluda, bu evde olmak istedim.”
Çiğdem Hanım, eşi ve meslektaşlarıyla 20 yıl yaşadığı bu evi müze yaptı...
Diyor ki:
“Bu evde seminerler, atölye çalışmaları hazırlayabiliriz. Meslektaşlarımla birlikte böyle planlarımız var. En önemlisi, çocuklara yönelik bir şeyler planlıyorum. Burada ortaya çıkan hayvan figürlerini çizseler...”
PEKİ NEREDE BU EV?
Arkadaşlar, bu ev nerede biliyor musunuz?
İnancın başladığı yerde...
11 bin yıl öncesinde...
İnsanlık tarihinin bilinen en eski tapınağının bulunduğu Göbeklitepe’de...
Şanlıurfa’da...
Çiğdem Hanım da 20 yıl boyunca burada çalışıp insanlığın bu en eski inanç mirasını ortaya çıkartan arkeolog Klaus Schmidt’in eşidir.
Klaus Schmidt, 1994 yılında kazı alanını inceleyince karar vermişti...
Yıllarca sürecek muazzam bir keşfin eşiğindeydi.
Uzun yıllar burada yaşayacağını anlamıştı.
Ve işte şimdi eşi Çiğdem Hanım’ın ‘Anı Evi’ haline getirdiği bu evi satın almıştı.
Birkaç meslektaşıyla oraya yerleşmişti.
Ve tam 20 yıl orada kazı yaptı.
Her anı insanlık adına yepyeni bir keşifle süren 20 yıl...
Terörün kol gezdiği o tarihlerde...
PKK terör örgütünün alçakça pusular kurduğu, şantiyelerden işçi, okul yollarından öğretmen kaçırdığı o yıllarda...
İnsanlığını unutmuş teröristlerin saldırıları arasında, arkeolog Schmidt toprağın altında insanlığın ilk inancını arıyordu.
Buldu da...
Evet, 2019 yılının ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesi bana göre insanlık adına en önemli gelişmelerin başında gelmelidir.
Böylesine muazzam bir keşfin Şanlıurfa’da olmasından da ayrıca gurur duyuyorum.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2019’u ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan etmesi tarihi değerdedir.
Ve Çiğdem Hanım, bunda eşiniz ve sizin büyük katkınız var.
O nedenle açtığınız ‘Anı Evi’ni ilk fırsatta ziyaret edeceğim...
Ve elbette Çiğdem Hanım...
Sakın kendinizi unutulmuş saymayın...
Sakın dışlanmış hissetmeyin...
Çünkü Göbeklitepe kimsenin değil, insanlığın mirasıdır.
Eminim ki eşinizin hatırasına gerçek bir vefa gösterilecektir.
Değerli okurlar...
Kamplaşmalardan, çatışmalardan uzak, barış ve huzur dolu bir yıl diyorum...