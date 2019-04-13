Çevre Bakanı için çağrı: Yetişin, cenneti işgal ediyorlar

Ben yazmaktan yoruldum, onlar “talandan, fırsattan” yorulmuyor... Ama bu cennet kıyılar için, bu güzel vatan için sonuna kadar yazacağım. Aslında bu defa olay “bahar şikâyetleri”nin de ötesine geçti.
Çünkü...
“Af fırsatçıları” devrede.
Çünkü...
31 Aralık 2017 öncesindeki yapıları kapsayan af için 2018’de hazine arazileri üzerine denize sıfıra varacak kadar yakın atılan kaçak temeller, çıkılan iskeleler mantar gibi yükseliyor.
Arkadaşlar, bütün denizlerimiz, kıyılarımız çok güzel. Ama İzmir’den Antalya’ya kadar olan Ege ve güney Ege, batı Akdeniz sahillerimiz, yat turizmi için dünyanın sayılı kıyılarıdır.
Bakın Akdeniz’e... İtalya’dan sonra Cebelitarık’a kadar dümdüzdür. Koy bulamazsınız.
Ama Ege adaları ve güney Ege, su altı ve su üstü olmak üzere bir tarih ve doğa cennetidir.
Değeri ölçülemez.
Çünkü bu gezegende başka bir Ege yok.
O nedenle kan ağlıyoruz...
MESAJ YAĞIYOR
Deniz ve çevre tutkumu bilen denizciler, balıkçılar, yöre sakinleri mesaj yağdırıyor:
“Fatih Abi, resmen talan var. Adam hazine arazisine temeli konduruyor. Denize sıfır restoran inşa ediyor. İskeleyi çıkıyor. Soran yok, arayan yok. Biz bir şey söylediğimizde de ‘Sen karışma, af var’ diyor.”
O kadar çok örnek var ki...
BEDRİ RAHMİ KOYU: Birkaç yıl önce orada işletmeci olan Zeytin Restoran için özel çevre “Burası sit alanı” diye yıkım kararı çıkarttı. Karşı koyda yer gösterdi. Zeytin de oraya açıldı. Şimdi haber geliyor ki, Zeytin’in terk ettiği sit alanına birisi temeli atmış, iskeleyi çıkıyor. “Af var” diye... Şu anda “iç deniz” durumunda koruma altında olan Göcek’in her yerinde inşaat var...
SIRALIBÜK, SARSALA, YAVANSU: Orada kooperatif kuran yöre çocukları arıyor:
“Abi hangi koyu saysak... Cennet işgal altında. Göcek Körfezi şantiyeye döndü...”
HİSARÖNÜ, SÖĞÜT, SELİMİYE, ORHANİYE, KOCABAHÇE: Kum köpekbalıklarının dünya denizlerindeki tek üreme alanı olan Boncuk Koyu... Resmen işgal altında...
PEKİ NASIL ÖNLENECEK?
Sorunu ortaya koyuyoruz ama çözümü de var. İşte Antalya...
Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bir süre önce muazzam bir iş yaptı.
Gazipaşa’dan Kaş’a kadar olan 640 kilometrelik sahilde uydu görüntüleri üzerinden denetim yaptı. Birçok başvuruda “tarihlerin sahte olduğu” tespit edildi.
Yapı kayıt belgesi için yapılan başvurularda, binaların sanki 31 Ocak 2017 öncesinde yapılmış gibi gösterildiği ortaya çıktı.
Çevre yetkilileri, uydu görüntüleri ile havadan tespit ettikleri drone görüntülerini karşılaştırdılar.
Ve kaçaklar ortaya çıktı.
100’e yakın bina yıkıldı. 100’ün üzerinde yapı için yıkım kararı çıkarıldı.
DEMEK Kİ OLUYOR
Antalya örneğini Çevre Bakanlığımız için bir çağrı olarak verdim. Bakan Pakdemirli’nin ve bürokratların bu konuda çalıştığını ve hassasiyetini biliyorum. O nedenle bahar gelmeden bu “fırsatçıların” Akdeniz’den sonra Ege ve güney Ege için de tespit edilmesi için çağrıda bulunuyorum. Bu cennet koyların geleceği için tarihi bir iş olur...
DENİZDEN GELEN KİTAPLAR
Rüzgar yelkeni doldurunca...
Geçen yaz, lacivert denizlerden kopup bordoya doğru köpüren dalgaları seyretmiştik Ali’yle... Derya’nın teknesiyle kısa bir Adalar turuydu.
O zaman söylemişti Ali Boratav:
“Bir mavi yolculuk rehberi hazırlıyorum.”
Ali aslında bir “mavi yolculuk tarihçisi”dir. Dediğini de yaptı.
Muhteşem bir eser kazandırdı.
Büyük boyda basılan 532 sayfalık kitapta, Türkiye kıyılarında Bodrum-Kekova arasındaki mavi yolculuk rotaları ve mola noktaları var. Hem de nasıl... Tarihiyle, demir yerleriyle, hâkim rüzgârıyla 1300 fotoğraf ve 260 harita... Türkiye kıyılarında Gökova, Hisarönü, Yeşilova, Marmaris, Göcek-Fethiye körfezleriyle Kalkan-Kaş-Kekova...
Ege Adaları’nda Patmos’tan Arki’den Leros, Kalimnos’a, Halki, Rodos Meis’e kadar...
Onlarca ada...
Harika bir kaynak...
BİR DENİZ SEVDALISI TURGAY KAPTAN
Sevgili kardeşim... Eğer hayat rotanı hafiften denize kırıyorsan... Amatör denizciliğin iki duayeni Meriç Köyatası ve Turgay Noyan’ın kitaplarını alıp başucuna koy...
Köyatası’nın “Denizde Yaşamak” kitabı... Meriç kaptandan lezzet rotaları da bekleniyor...
Ve Turgay Noyan’ın “Amatör ve Deniz” kitabı... İnsan denizden ne öğrenecekse, öyküleriyle orada var. Denize olan tutkuyu ve denizden korkmayı öğrenmenin kitaplarıdır bunlar...
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Çevre Bakanı için çağrı: Yetişin, cenneti işgal ediyorlar
Her bahar aynı şikâyet... İşte Göcek... Hisarönü... Gökova...
Ben yazmaktan yoruldum, onlar “talandan, fırsattan” yorulmuyor... Ama bu cennet kıyılar için, bu güzel vatan için sonuna kadar yazacağım. Aslında bu defa olay “bahar şikâyetleri”nin de ötesine geçti.
Çünkü...
“Af fırsatçıları” devrede.
Çünkü...
31 Aralık 2017 öncesindeki yapıları kapsayan af için 2018’de hazine arazileri üzerine denize sıfıra varacak kadar yakın atılan kaçak temeller, çıkılan iskeleler mantar gibi yükseliyor.
Arkadaşlar, bütün denizlerimiz, kıyılarımız çok güzel. Ama İzmir’den Antalya’ya kadar olan Ege ve güney Ege, batı Akdeniz sahillerimiz, yat turizmi için dünyanın sayılı kıyılarıdır.
Bakın Akdeniz’e... İtalya’dan sonra Cebelitarık’a kadar dümdüzdür. Koy bulamazsınız.
Ama Ege adaları ve güney Ege, su altı ve su üstü olmak üzere bir tarih ve doğa cennetidir.
Değeri ölçülemez.
Çünkü bu gezegende başka bir Ege yok.
O nedenle kan ağlıyoruz...
MESAJ YAĞIYOR
Deniz ve çevre tutkumu bilen denizciler, balıkçılar, yöre sakinleri mesaj yağdırıyor:
“Fatih Abi, resmen talan var. Adam hazine arazisine temeli konduruyor. Denize sıfır restoran inşa ediyor. İskeleyi çıkıyor. Soran yok, arayan yok. Biz bir şey söylediğimizde de ‘Sen karışma, af var’ diyor.”
O kadar çok örnek var ki...
BEDRİ RAHMİ KOYU: Birkaç yıl önce orada işletmeci olan Zeytin Restoran için özel çevre “Burası sit alanı” diye yıkım kararı çıkarttı. Karşı koyda yer gösterdi. Zeytin de oraya açıldı. Şimdi haber geliyor ki, Zeytin’in terk ettiği sit alanına birisi temeli atmış, iskeleyi çıkıyor. “Af var” diye... Şu anda “iç deniz” durumunda koruma altında olan Göcek’in her yerinde inşaat var...
SIRALIBÜK, SARSALA, YAVANSU: Orada kooperatif kuran yöre çocukları arıyor:
“Abi hangi koyu saysak... Cennet işgal altında. Göcek Körfezi şantiyeye döndü...”
HİSARÖNÜ, SÖĞÜT, SELİMİYE, ORHANİYE, KOCABAHÇE: Kum köpekbalıklarının dünya denizlerindeki tek üreme alanı olan Boncuk Koyu... Resmen işgal altında...
PEKİ NASIL ÖNLENECEK?
Sorunu ortaya koyuyoruz ama çözümü de var. İşte Antalya...
Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bir süre önce muazzam bir iş yaptı.
Gazipaşa’dan Kaş’a kadar olan 640 kilometrelik sahilde uydu görüntüleri üzerinden denetim yaptı. Birçok başvuruda “tarihlerin sahte olduğu” tespit edildi.
Yapı kayıt belgesi için yapılan başvurularda, binaların sanki 31 Ocak 2017 öncesinde yapılmış gibi gösterildiği ortaya çıktı.
Çevre yetkilileri, uydu görüntüleri ile havadan tespit ettikleri drone görüntülerini karşılaştırdılar.
Ve kaçaklar ortaya çıktı.
100’e yakın bina yıkıldı. 100’ün üzerinde yapı için yıkım kararı çıkarıldı.
DEMEK Kİ OLUYOR
Antalya örneğini Çevre Bakanlığımız için bir çağrı olarak verdim. Bakan Pakdemirli’nin ve bürokratların bu konuda çalıştığını ve hassasiyetini biliyorum. O nedenle bahar gelmeden bu “fırsatçıların” Akdeniz’den sonra Ege ve güney Ege için de tespit edilmesi için çağrıda bulunuyorum. Bu cennet koyların geleceği için tarihi bir iş olur...
DENİZDEN GELEN KİTAPLAR
Rüzgar yelkeni doldurunca...
Geçen yaz, lacivert denizlerden kopup bordoya doğru köpüren dalgaları seyretmiştik Ali’yle... Derya’nın teknesiyle kısa bir Adalar turuydu.
O zaman söylemişti Ali Boratav:
“Bir mavi yolculuk rehberi hazırlıyorum.”
Ali aslında bir “mavi yolculuk tarihçisi”dir. Dediğini de yaptı.
Muhteşem bir eser kazandırdı.
Büyük boyda basılan 532 sayfalık kitapta, Türkiye kıyılarında Bodrum-Kekova arasındaki mavi yolculuk rotaları ve mola noktaları var. Hem de nasıl... Tarihiyle, demir yerleriyle, hâkim rüzgârıyla 1300 fotoğraf ve 260 harita... Türkiye kıyılarında Gökova, Hisarönü, Yeşilova, Marmaris, Göcek-Fethiye körfezleriyle Kalkan-Kaş-Kekova...
Ege Adaları’nda Patmos’tan Arki’den Leros, Kalimnos’a, Halki, Rodos Meis’e kadar...
Onlarca ada...
Harika bir kaynak...
BİR DENİZ SEVDALISI TURGAY KAPTAN
Sevgili kardeşim... Eğer hayat rotanı hafiften denize kırıyorsan... Amatör denizciliğin iki duayeni Meriç Köyatası ve Turgay Noyan’ın kitaplarını alıp başucuna koy...
Köyatası’nın “Denizde Yaşamak” kitabı... Meriç kaptandan lezzet rotaları da bekleniyor...
Ve Turgay Noyan’ın “Amatör ve Deniz” kitabı... İnsan denizden ne öğrenecekse, öyküleriyle orada var. Denize olan tutkuyu ve denizden korkmayı öğrenmenin kitaplarıdır bunlar...
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR