Çavuşoğlu’nun ABD’ye söylediği o sözlerin arkasındaki fotoğraf

Türkiye ile ABD arasında gidip gelen onlarca açıklamanın...
Onlarca demecin...
Bir o kadar da suçlamanın arasında...
Bir cümle var ki...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun üç gün önce yaptığı açıklamanın satır aralarında kaldı...
Sert sözlerdi...
Mevlüt Bey’i tanıyanlar bilir.
Sakindir. Kolay sinirlenmez. Tevazu sahibidir. Kibirden, yalandan hoşlanmaz.
Ama son dönemdeki çok sert açıklamalarını görünce soruyorsunuz: “Ne oldu?”
Önce son açıklamasındaki o cümleyi aktarayım:
“Terör örgütüyle bu kadar iç içe olunca ayrılmak zor oluyor.”
Evet, “içli dışlı”...
Yani diyor ki:
“Başkan Trump’ın çekilme kararına direnenler, Suriye’de teröristlerle içli dışlı olanlardır.”
Dahası...
“Sayın Trump, siz ‘Suriye’den çekileceğiz’ diyorsunuz. Ancak sizin altınızdaki yönetim bunu yapmıyor. Çünkü bağlantıları var.”
Bir dışişleri bakanı, elinde belge olmadan böyle konuşur mu?
Elbette hayır...
İşte o noktada yazımın başlığına geliyorum.
Öyle bir fotoğraf var ki...
Çavuşoğlu’nun bu sözünün arkasında yatan bütün gerçekleri ortaya koyuyor...
Fotoğraf da şu:
Fotoğraftaki kişi, bugün Türk askerinin Suriye’de mücadele ettiği terör örgütü YPG’nin bir sözde komutanı.
YPG’nin DEAŞ’la mücadele birimi temsilcisi...
İşte bu sıfatla ödülünü alıyor.
Üzerindeki üniformada “Army” yazısı okunuyor.
Peki kimden alıyor ödülü?
ABD’nin DAEŞ’le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk’ten...
McGurk, Başkan Trump’ın çekilme kararına uzun süre direndi.
Sonra Pentagon’dan onun görüşüne katılan çatlak sesler çıkmaya başladı.
Ve o McGurk kısa süre önce istifa etti.
İşte Bakan Çavuşoğlu’nun “O kadar içli dışlı olunca çekilmek kolay olmuyor” sözünün karşılğı budur.
Tabii şu sorular da var:
- Obama tarafından atanan McGurk kim bilir PKK/YPG örgütüne ne tür sözler verdi...
Verilen silahlar biliniyor da, verilen sözler resmi olarak çok net değil.
Ama “kanton sözü” çıkarsa şaşırmam...
Yalnız McGurk mü?
“O içli dışlı ilişkiler”in boyutları henüz tam olarak ortaya çıkmış değil.
FOTOĞRAFTAKİ İKİNCİ KARE KARAYILAN BELGESİ
Bu fotoğrafın bir önemli tarafı da şu...
McGurk’ten ödül alan YPG temsilcisinin PKK teröristi Karayılan’la çekilmiş fotoğrafı...
İnsana “Yuh artık” dedirtiyor...
Zaten onun için çalışıyormuş daha önce... Kandil’de görev yapmış.
PKK adına Suriye’de radyo istasyonları kurmuş.
E arkadaş, bunca belge, bilgi ortadayken hâlâ bunu yokmuş gibi gören bir ülkeye ne dersiniz?
Bu belgeler Türkiye tarafından ABD’li yetkililere defalarca sunulmuş...
Bu arada şunu da söylemeliyim:
Arkadaşlar, ben bu bilgileri devletin derin arşivlerinden, makamlarından almıyorum.
Yani “çok gizli” dosya falan değil. Artık her şey açık...
Girin internete. Bakın Google’a, çok rahat ulaşırsınız...
Şimdi gelelim Çavuşoğlu’nun o sözüne:
“Terör örgütüyle bu kadar içli dışlı olunca ayrılmak zor oluyor.”
Yani böyle “saf yerine koyma” durumu insanı daha da sinirlendirir.
Mesela beni...
Çavuşoğlu zaten “farklı sesler” derken de Trump’a bu mesajı daha net iletmiş oldu.
“Altınızdakiler” dedi...
Terbiye sınırlarında daha ne desin?
Çavuşoğlu az bile söylüyor...
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Çavuşoğlu’nun ABD’ye söylediği o sözlerin arkasındaki fotoğraf
Türkiye ile ABD arasında gidip gelen onlarca açıklamanın...
Onlarca demecin...
Bir o kadar da suçlamanın arasında...
Bir cümle var ki...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun üç gün önce yaptığı açıklamanın satır aralarında kaldı...
Sert sözlerdi...
Mevlüt Bey’i tanıyanlar bilir.
Sakindir. Kolay sinirlenmez. Tevazu sahibidir. Kibirden, yalandan hoşlanmaz.
Ama son dönemdeki çok sert açıklamalarını görünce soruyorsunuz: “Ne oldu?”
Önce son açıklamasındaki o cümleyi aktarayım:
“Terör örgütüyle bu kadar iç içe olunca ayrılmak zor oluyor.”
Evet, “içli dışlı”...
Yani diyor ki:
“Başkan Trump’ın çekilme kararına direnenler, Suriye’de teröristlerle içli dışlı olanlardır.”
Dahası...
“Sayın Trump, siz ‘Suriye’den çekileceğiz’ diyorsunuz. Ancak sizin altınızdaki yönetim bunu yapmıyor. Çünkü bağlantıları var.”
Bir dışişleri bakanı, elinde belge olmadan böyle konuşur mu?
Elbette hayır...
İşte o noktada yazımın başlığına geliyorum.
Öyle bir fotoğraf var ki...
Çavuşoğlu’nun bu sözünün arkasında yatan bütün gerçekleri ortaya koyuyor...
Fotoğraf da şu:
Fotoğraftaki kişi, bugün Türk askerinin Suriye’de mücadele ettiği terör örgütü YPG’nin bir sözde komutanı.
YPG’nin DEAŞ’la mücadele birimi temsilcisi...
İşte bu sıfatla ödülünü alıyor.
Üzerindeki üniformada “Army” yazısı okunuyor.
Peki kimden alıyor ödülü?
ABD’nin DAEŞ’le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk’ten...
McGurk, Başkan Trump’ın çekilme kararına uzun süre direndi.
Sonra Pentagon’dan onun görüşüne katılan çatlak sesler çıkmaya başladı.
Ve o McGurk kısa süre önce istifa etti.
İşte Bakan Çavuşoğlu’nun “O kadar içli dışlı olunca çekilmek kolay olmuyor” sözünün karşılğı budur.
Tabii şu sorular da var:
- Obama tarafından atanan McGurk kim bilir PKK/YPG örgütüne ne tür sözler verdi...
Verilen silahlar biliniyor da, verilen sözler resmi olarak çok net değil.
Ama “kanton sözü” çıkarsa şaşırmam...
Yalnız McGurk mü?
“O içli dışlı ilişkiler”in boyutları henüz tam olarak ortaya çıkmış değil.
FOTOĞRAFTAKİ İKİNCİ KARE KARAYILAN BELGESİ
Bu fotoğrafın bir önemli tarafı da şu...
McGurk’ten ödül alan YPG temsilcisinin PKK teröristi Karayılan’la çekilmiş fotoğrafı...
İnsana “Yuh artık” dedirtiyor...
Zaten onun için çalışıyormuş daha önce... Kandil’de görev yapmış.
PKK adına Suriye’de radyo istasyonları kurmuş.
E arkadaş, bunca belge, bilgi ortadayken hâlâ bunu yokmuş gibi gören bir ülkeye ne dersiniz?
Bu belgeler Türkiye tarafından ABD’li yetkililere defalarca sunulmuş...
Bu arada şunu da söylemeliyim:
Arkadaşlar, ben bu bilgileri devletin derin arşivlerinden, makamlarından almıyorum.
Yani “çok gizli” dosya falan değil. Artık her şey açık...
Girin internete. Bakın Google’a, çok rahat ulaşırsınız...
Şimdi gelelim Çavuşoğlu’nun o sözüne:
“Terör örgütüyle bu kadar içli dışlı olunca ayrılmak zor oluyor.”
Yani böyle “saf yerine koyma” durumu insanı daha da sinirlendirir.
Mesela beni...
Çavuşoğlu zaten “farklı sesler” derken de Trump’a bu mesajı daha net iletmiş oldu.
“Altınızdakiler” dedi...
Terbiye sınırlarında daha ne desin?
Çavuşoğlu az bile söylüyor...
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR