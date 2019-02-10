Bu telefonlara dikkat

Önceki gün bir gazeteci dostumun ev telefonu çalıyor:
-... Bey ... siz misiniz?
- Evet buyurun benim..
- Anne adınız ... mı ?
- Evet.
- Annenizin evlenmeden önceki soyadı ... mu?
- Evet de siz kimsiniz?
- Biz kimlik kopyalama olayı için sizi arıyoruz. Bilişim suçlarından.
- Evet.
- Şimdi bir soruşturma sürüyor. Dün gece 7 kişi gözaltına alındı. Sizin kimlik ve telefon kayıtlarınız da o kişiler üzerinde çıktı.
- Yani...
- Bu kapsamda arıyoruz?
- Tamam da benden ne istiyorsunuz?
- Bakın biz sizi bilgilendiriyoruz. Siz tavır gösteriyorsunuz.
(Bu noktada konuşma gerilmeye başlıyor... Telefondaki kişi arkadaşım ve ailesiyle ilgili birçok bilgi sayıyor.)
- Hayır ben tavır göstermiyorum. Size arama amacınızı soruyorum.
- Bak kardeşim sen böyle nasıl konuşuyorsun. Soru soruyorsun.
- Allah Allah... Arkadaşım söylediklerinizden anladığım kadarıyla bir soruşturmada adımız ve kimlik bilgilerimiz bulunmuş. Ne yapmamız lazım onu soruyorum. Karakola mı gelelim.
(Burada sesler yükseliyor...)
- Bak sen böyle konuşuyorsun da biz gerekirse seni evinden de almasını biliriz.
- Tamam kardeşim gelin alın o zaman. Suçumuz neyse görelim. Ben de şimdi 155’i arayıp yardım isteyeceğim.
- 155 biziz kardeşim. Sen şimdi cep telefonunu açık tut. Bak oradan arayalım.
(Telefonlar kapanıyor. Kısa süre sonra ev telefonu tekrar çalıyor.)
- Evet sizi almaya birilerini gönderiyoruz. Soruşturma kapsamında...
- Tamam peki ne yapabilirim?
Arayan kişi konuşmayı biraz yumuşatmaya çalışıyor.
- Yani biz size yardımcı olmaya çalışıyoruz.
İşte sihirli söz...
“Biz size yardımcı olmaya çalışıyoruz.”
Yani eğer “Aman yardım edin” diye bir cevap alsalar.
Mutlaka bağlantılar kurulacak. Olmayan soruşturmadan ve dosyadan ismini çıkarmak karşılığında para isteyecekler.
Nitekim biz de ilk değerlendirmede bunu düşünüyoruz...
Tecrübeli bir gazeteci olan arkadaşım telefonun kaynağını araştırıyor.
Bulunduğu ilçenin emniyet müdürlüğüne gidiyor.
Polisin cevabı şu oluyor:
“Beyefendi polisin böyle çalışma şekli yoktur. Böyle bir üslup da yoktur... Bizde de böyle bir operasyon konusunda bilgi yok.”
ÇOK SORU VAR
Aslında polis zaman zaman cep telefonlarımıza mesajlar gönderiyor.
“Bu tür telefonlara inanmayın” diyor.
Ama şu da bir gerçek...
İnsanlar ister istemez bu tür telefonlardan “tedirgin” oluyor... Çünkü şahsi ve gizli bilgileriniz, telefonun diğer ucundaki kişi tarafından sıralanıyor.
Nasıl bilebilir? Sinirler bozuluyor.
Sorulara gelirsek...
1) Bu telefonu açan dolandırıcılar bu kadar kimlik bilgisini nasıl elde ediyorlar?
2) e-Devlet güvenliği... Ya da vatandaşın şifreli kimlik bilgileri birileri tarafından ele geçirilmiş olabilir mi?
3) Emniyet teşkilatından FETÖ soruşturması nedeniyle çok sayıda polis uzaklaştırıldı. Acaba bunlar giderken bu tür bilgileri almış olabilirler mi?
4) Polis bu tür kişisel bilgilerin korunması konusunda ne tür önlemler alıyor?
5) Birçok kişinin başına gelen bu “kimlik bilgisi üzerinden” dolandırıcılıkla ilgili olarak bugüne kadar kaç kişi yakalandı?
Kişisel bilgilerin korunması konusunda devletin ne kadar hassas ve titiz davrandığını biliyorum.
Umarım önümüzdeki günlerde bu dolandırıcılarla ilgili “Yakalandılar. Bağlantıları bulundu” türünden haberler görebiliriz..
Bu olay nedeniyle herkesi daha uyanık olmaya çağırıyorum.
Dahası devlete, hukuka ve polise güven noktasında bu tür telefonlar geldiğinde öncelikle 155’in aranması en sağlıklı yol olarak görünüyor..
Çünkü...
Başka devletimiz de yok... Başka polisimiz de...
Bu telefonlara dikkat
Önceki gün bir gazeteci dostumun ev telefonu çalıyor:
-... Bey ... siz misiniz?
- Evet buyurun benim..
- Anne adınız ... mı ?
- Evet.
- Annenizin evlenmeden önceki soyadı ... mu?
- Evet de siz kimsiniz?
- Biz kimlik kopyalama olayı için sizi arıyoruz. Bilişim suçlarından.
- Evet.
- Şimdi bir soruşturma sürüyor. Dün gece 7 kişi gözaltına alındı. Sizin kimlik ve telefon kayıtlarınız da o kişiler üzerinde çıktı.
- Yani...
- Bu kapsamda arıyoruz?
- Tamam da benden ne istiyorsunuz?
- Bakın biz sizi bilgilendiriyoruz. Siz tavır gösteriyorsunuz.
(Bu noktada konuşma gerilmeye başlıyor... Telefondaki kişi arkadaşım ve ailesiyle ilgili birçok bilgi sayıyor.)
- Hayır ben tavır göstermiyorum. Size arama amacınızı soruyorum.
- Bak kardeşim sen böyle nasıl konuşuyorsun. Soru soruyorsun.
- Allah Allah... Arkadaşım söylediklerinizden anladığım kadarıyla bir soruşturmada adımız ve kimlik bilgilerimiz bulunmuş. Ne yapmamız lazım onu soruyorum. Karakola mı gelelim.
(Burada sesler yükseliyor...)
- Bak sen böyle konuşuyorsun da biz gerekirse seni evinden de almasını biliriz.
- Tamam kardeşim gelin alın o zaman. Suçumuz neyse görelim. Ben de şimdi 155’i arayıp yardım isteyeceğim.
- 155 biziz kardeşim. Sen şimdi cep telefonunu açık tut. Bak oradan arayalım.
(Telefonlar kapanıyor. Kısa süre sonra ev telefonu tekrar çalıyor.)
- Evet sizi almaya birilerini gönderiyoruz. Soruşturma kapsamında...
- Tamam peki ne yapabilirim?
Arayan kişi konuşmayı biraz yumuşatmaya çalışıyor.
- Yani biz size yardımcı olmaya çalışıyoruz.
İşte sihirli söz...
“Biz size yardımcı olmaya çalışıyoruz.”
Yani eğer “Aman yardım edin” diye bir cevap alsalar.
Mutlaka bağlantılar kurulacak. Olmayan soruşturmadan ve dosyadan ismini çıkarmak karşılığında para isteyecekler.
Nitekim biz de ilk değerlendirmede bunu düşünüyoruz...
Tecrübeli bir gazeteci olan arkadaşım telefonun kaynağını araştırıyor.
Bulunduğu ilçenin emniyet müdürlüğüne gidiyor.
Polisin cevabı şu oluyor:
“Beyefendi polisin böyle çalışma şekli yoktur. Böyle bir üslup da yoktur... Bizde de böyle bir operasyon konusunda bilgi yok.”
ÇOK SORU VAR
Aslında polis zaman zaman cep telefonlarımıza mesajlar gönderiyor.
“Bu tür telefonlara inanmayın” diyor.
Ama şu da bir gerçek...
İnsanlar ister istemez bu tür telefonlardan “tedirgin” oluyor... Çünkü şahsi ve gizli bilgileriniz, telefonun diğer ucundaki kişi tarafından sıralanıyor.
Nasıl bilebilir? Sinirler bozuluyor.
Sorulara gelirsek...
1) Bu telefonu açan dolandırıcılar bu kadar kimlik bilgisini nasıl elde ediyorlar?
2) e-Devlet güvenliği... Ya da vatandaşın şifreli kimlik bilgileri birileri tarafından ele geçirilmiş olabilir mi?
3) Emniyet teşkilatından FETÖ soruşturması nedeniyle çok sayıda polis uzaklaştırıldı. Acaba bunlar giderken bu tür bilgileri almış olabilirler mi?
4) Polis bu tür kişisel bilgilerin korunması konusunda ne tür önlemler alıyor?
5) Birçok kişinin başına gelen bu “kimlik bilgisi üzerinden” dolandırıcılıkla ilgili olarak bugüne kadar kaç kişi yakalandı?
Kişisel bilgilerin korunması konusunda devletin ne kadar hassas ve titiz davrandığını biliyorum.
Umarım önümüzdeki günlerde bu dolandırıcılarla ilgili “Yakalandılar. Bağlantıları bulundu” türünden haberler görebiliriz..
Bu olay nedeniyle herkesi daha uyanık olmaya çağırıyorum.
Dahası devlete, hukuka ve polise güven noktasında bu tür telefonlar geldiğinde öncelikle 155’in aranması en sağlıklı yol olarak görünüyor..
Çünkü...
Başka devletimiz de yok... Başka polisimiz de...