Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Bu seçimi gençlik üzerinden okursanız
"Fatih Çekirge" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Fatih Çekirge" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

fcekirge@hurriyet.com.tr

Bu seçimi gençlik üzerinden okursanız

30 Nisan 2018

ÖNCEKİ gün İzmir’de CHP gençliğini yazdım.

Dün AK Parti gençliğinden izlenim yazacaktım.

Ama tesadüf...

İstanbul’daki AK Parti gençlik kongresinin enerjisi her şeyi anlattı.

Cumhurbaşkanı, Başbakan konuşurken onlar gönüllerinden slogan patlatıyordu. Ki...

Dün sözünü ettiğim enerji işte budur.

Siyasetin heyecanı o gençlikten geliyor.

Yalnız AK Parti de değil...

Tüm partilerin gençlik enerjisi bu defa çok yüksekten geliyor.

CHP’yi yazdım.

HDP’ye gelince...

Oraya da dikkat. Çok dolu bir hareket var.

HDP gençliği de dolmuş.

MHP yine öyle. İYİ Parti yine öyle.

Yani...

Bu seçimlerde gençler, ”ben de varım” demenin en yüksek enerjisinde.

Toplam seçmenin yüzde 7’sinden söz ediyorum.

Genç nüfustan. Türkiye’nin geleceğinden.

Aslına bakarsanız.

İl genel meclislerindeki, belediye meclislerindeki siyasi partilerin genç temsil oranlarına bakarsanız. 

Her şey anlaşılıyor.

Gerçek şu ki...

AK Parti bu meclislerde Türkiye genelinde en genç hareket olarak duruyor. 

Dahası var...

Meydanlarda, sokaklarda, salonlarda kim çalışacak...

Elbette gençlik teşkilatı. 

O salonları onlar süsleyecek. O sokakları onlar süsleyecek.

İşte o nedenle soruyorum...

Acaba bu seçimlerde milletvekili adayları yine medyada yer alma grafiklerine göre mi...

Televizyonlarda bilirkişi gibi konuşan partililere mi...

Yoksa sokakta çalışma performanslarına göre mi belirlenecek?

Mesele budur.

Bakıyorsunuz...

Falanca TV’de yer almış isimler, belki isim olarak tanınma yoklamalarında görünüyor.

Ama sokakta yok.

Son dönemde hangi ile gitsem bu tür kaygıları duyuyorum.

Bu kaygıları en çok dikkate alan parti, gençler üzerinde başarılı olacak.

Bu da seçimin enerjisini yakalamak demektir.

VE KADINLAR

Sonra kadınlar var...

Cinayetlere kurban giden, çocuk gelinler... İkinci sınıf vatandaş gibi davranılan kadınlar...

Nazım’ın dediği gibi:

“Soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen... Kadınlar...”

Her partide dik duruyorlar biliyorum.

Sonuçta...

Bu seçim biraz da insanların kendisini ifade etme seçimi olacak.

Ben daha çok onu merak ediyorum.

Yani...

Gençleri ve kadınları.

X
﻿
Fatih ÇEKİRGE Fatih ÇEKİRGETüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri