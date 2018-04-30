Bu seçimi gençlik üzerinden okursanız

Dün AK Parti gençliğinden izlenim yazacaktım.

Ama tesadüf...

İstanbul’daki AK Parti gençlik kongresinin enerjisi her şeyi anlattı.

Cumhurbaşkanı, Başbakan konuşurken onlar gönüllerinden slogan patlatıyordu. Ki...

Dün sözünü ettiğim enerji işte budur.

Siyasetin heyecanı o gençlikten geliyor.

Yalnız AK Parti de değil...

Tüm partilerin gençlik enerjisi bu defa çok yüksekten geliyor.

CHP’yi yazdım.

HDP’ye gelince...

Oraya da dikkat. Çok dolu bir hareket var.

HDP gençliği de dolmuş.

MHP yine öyle. İYİ Parti yine öyle.

Yani...

Bu seçimlerde gençler, ”ben de varım” demenin en yüksek enerjisinde.

Toplam seçmenin yüzde 7’sinden söz ediyorum.

Genç nüfustan. Türkiye’nin geleceğinden.

Aslına bakarsanız.

İl genel meclislerindeki, belediye meclislerindeki siyasi partilerin genç temsil oranlarına bakarsanız.

Her şey anlaşılıyor.

Gerçek şu ki...

AK Parti bu meclislerde Türkiye genelinde en genç hareket olarak duruyor.

Dahası var...

Meydanlarda, sokaklarda, salonlarda kim çalışacak...

Elbette gençlik teşkilatı.

O salonları onlar süsleyecek. O sokakları onlar süsleyecek.

İşte o nedenle soruyorum...

Acaba bu seçimlerde milletvekili adayları yine medyada yer alma grafiklerine göre mi...

Televizyonlarda bilirkişi gibi konuşan partililere mi...

Yoksa sokakta çalışma performanslarına göre mi belirlenecek?

Mesele budur.

Bakıyorsunuz...

Falanca TV’de yer almış isimler, belki isim olarak tanınma yoklamalarında görünüyor.

Ama sokakta yok.

Son dönemde hangi ile gitsem bu tür kaygıları duyuyorum.

Bu kaygıları en çok dikkate alan parti, gençler üzerinde başarılı olacak.

Bu da seçimin enerjisini yakalamak demektir.

VE KADINLAR

Sonra kadınlar var...

Cinayetlere kurban giden, çocuk gelinler... İkinci sınıf vatandaş gibi davranılan kadınlar...

Nazım’ın dediği gibi:

“Soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen... Kadınlar...”

Her partide dik duruyorlar biliyorum.

Sonuçta...

Bu seçim biraz da insanların kendisini ifade etme seçimi olacak.

Ben daha çok onu merak ediyorum.

Yani...

Gençleri ve kadınları.