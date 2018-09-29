Bu pazar alarm var... Canım arkadaşım, ben artık bu haberleri duymak istemiyorum

Tarihimizin en büyük kasırgası geliyor.
Saatte 100 kilometre hızla vuracak.
11-12 şiddetteki bu hava kasırga benzeridir.
Bünyamin Sürmeli detaylarıyla anlatıyor...
Bu, şu demek:
- Evlerin çatıları uçabilir. Ağaçlar kökünden sökülebilir.
- Sahillerde ve açıklarda dev dalgalar oluşabilir.
- Sel baskınları olabilir.
Fırtınanın rotası Marmara-İzmir-Muğla-Batı Akdeniz hattında.
O nedenle diyorum ki...
DENİZE GİDECEKLERE: Cumartesi-pazar sahillere dev dalgalar gelebilir. Sevgili arkadaşım, sayın büyüğüm, ne olur yazın son günleri diye kanma. Çıkma oralara. Yine Silivri’den, Kilyos’tan, Foça’dan acı haberler almayalım.
BALIKÇI KARDEŞLERİME: Canım balıkçı kardeşim... Tamam, balık mevsimi çok verimli ama bu defaya mahsus çıkma denizlere. “Ben kuytudayım, bana bir şey olmaz” deme...
BALKONLARA DİKKAT: Özellikle İzmir’den Bodrum’a ve daha aşağılara doğru şehirlerde balkonlara dikkat... Uçabilir durumdaki sivri şeyleri sabitlemek gerekiyor. Kıyılardaki elektik bağlantılarına da dikkat...
VE DENİZCİLERE: Biliyorum ki bütün denizci kardeşlerim, büyüklerim çoktan limanlarına sığındı. Tecrübeli denizciler diyor ki “Fırtına günü limanlarda ve marinalarda elektrik bağlantıları kesilmeli”. Allah böyle havalarda kimseyi limansız bırakmasın...
Umarım, bu kasırga son dakika rota değiştirir.
Hasarsız, acısız atlatırız.
Çünkü sevgili arkadaşlar...
Ben artık bu kadar uyarı olan bir fırtınada “Tekneyle açıldılar, geri dönmediler” “Kilyos’ta facia” “Foça’dan acı haber” “Falanca sahilde yüreğimize ateş düştü”, “Gençler kayboldu” gibi haberler duymak istemiyorum.
Göz göre göre bu acıları yaşamayalım...
ALMANYA İLE YENİDEN NE ANLAMA GELİYOR?
- Türkiye’nin dış ticaretindeki en büyük kalemlerin başında Almanya gelir. Yakınlaşmanın iki ülkeye de faydası büyüktür.
- Finans alanında olumlu işbirlikleri yeniden başlar.
- Enerji işbirliği iki ülkenin de elini kuvvetlendirir.
- Avrupa’da ayrılık rüzgârları eserken Almanya-Türkiye yakınlaşması Avrupa Birliği’ne olan inancı arttırır.
- Türk ve Alman vatandaşlar rahatlar. Turizm pozitif etkilenir.
Özetle...
Türkiye-Almanya yakınlaşması her açıdan faydalıdır...
O YOLLAR BİTMEDEN DÖNMEYİZ
KAHRAMANLIK yalnız cephelerde olmaz.
Hayatın her alanında vardır...
- Terörün en azgın günlerinde, sabah erken saatlerde öğrencilerini dağ yollarından okula götüren öğretmenler kahramandır.
- Her türlü mahrumiyete rağmen görev yapan o doktorlar, hemşireler kahramandır.
- O şantiyelerde çalışan mühendisler, işçiler kahramandır.
Geçen hafta bir yazı yazdım.
Tam 21 yıl sonra nihayet Şırnak-Cizre-Silopi için Cudi Dağı’ndaki o tüneller açıldı.
Yıllarca süren teröre rağmen açıldı...
O yazı üzerine bir teşekkür aldım.
Samet Soysal göndermiş:
“Fatih Bey merhaba,
Size öncelikle bugün yayınlamış olduğunuz “Bastılar... Yaktılar... Bombaladılar... Bakın sonunda bu millet ne yaptı?” başlıklı yazınız için, orada çalışan ve yazınızda geçen baskın ve kaçırılma olaylarını bizzat yaşamış bir işçi babanın oğlu olarak teşekkür etmek istiyorum.
Yazınıza konu ettiğiniz tüneller ve bağlantı yolları çok büyük bir fedakârlık, inanç ve azmin ürünüdür. Babam ve onun gibi birçok arkadaşı memleketlerinden yüzlerce kilometre ötedeki o topraklarda ailelerinden ve sevdiklerinden uzak yıllarını geçirdiler. O yollar bitmeden dönmeyeceklerini de defalarca söylediler.
Yazınızda kronolojik olarak saydığınız olayları tekrar hatırlatarak bir parça hüzünlendirmiş olsanız da yapılan işin maddi boyutundan ziyade manevi boyutunu ele alarak böyle bir yazı kaleme aldığınız için size çok teşekkür ederim.
Saygılarımla.”
Ben böyle kalpten bir teşekkürden sonra bir yazar olarak başka ne isterim...
O kahraman babanın oğlu Samet Soysal, ne kadar gururlansan azdır...
Umarım devlet o açılış törenine sizleri çağırır; hayatta olanları görüp alkışlamamızı, hayatta olmayanları da dualarla yâd etmemizi sağlar...
“O yollar bitmeden dönmem” diyenler bizim yolumuzu aydınlatıyor...
Vesselam...
Bu pazar alarm var... Canım arkadaşım, ben artık bu haberleri duymak istemiyorum
EĞER son dakika rotasında bir değişiklik olmazsa...
Tarihimizin en büyük kasırgası geliyor.
Saatte 100 kilometre hızla vuracak.
11-12 şiddetteki bu hava kasırga benzeridir.
Bünyamin Sürmeli detaylarıyla anlatıyor...
Bu, şu demek:
- Evlerin çatıları uçabilir. Ağaçlar kökünden sökülebilir.
- Sahillerde ve açıklarda dev dalgalar oluşabilir.
- Sel baskınları olabilir.
Fırtınanın rotası Marmara-İzmir-Muğla-Batı Akdeniz hattında.
O nedenle diyorum ki...
DENİZE GİDECEKLERE: Cumartesi-pazar sahillere dev dalgalar gelebilir. Sevgili arkadaşım, sayın büyüğüm, ne olur yazın son günleri diye kanma. Çıkma oralara. Yine Silivri’den, Kilyos’tan, Foça’dan acı haberler almayalım.
BALIKÇI KARDEŞLERİME: Canım balıkçı kardeşim... Tamam, balık mevsimi çok verimli ama bu defaya mahsus çıkma denizlere. “Ben kuytudayım, bana bir şey olmaz” deme...
BALKONLARA DİKKAT: Özellikle İzmir’den Bodrum’a ve daha aşağılara doğru şehirlerde balkonlara dikkat... Uçabilir durumdaki sivri şeyleri sabitlemek gerekiyor. Kıyılardaki elektik bağlantılarına da dikkat...
VE DENİZCİLERE: Biliyorum ki bütün denizci kardeşlerim, büyüklerim çoktan limanlarına sığındı. Tecrübeli denizciler diyor ki “Fırtına günü limanlarda ve marinalarda elektrik bağlantıları kesilmeli”. Allah böyle havalarda kimseyi limansız bırakmasın...
Umarım, bu kasırga son dakika rota değiştirir.
Hasarsız, acısız atlatırız.
Çünkü sevgili arkadaşlar...
Ben artık bu kadar uyarı olan bir fırtınada “Tekneyle açıldılar, geri dönmediler” “Kilyos’ta facia” “Foça’dan acı haber” “Falanca sahilde yüreğimize ateş düştü”, “Gençler kayboldu” gibi haberler duymak istemiyorum.
Göz göre göre bu acıları yaşamayalım...
ALMANYA İLE YENİDEN NE ANLAMA GELİYOR?
- Türkiye’nin dış ticaretindeki en büyük kalemlerin başında Almanya gelir. Yakınlaşmanın iki ülkeye de faydası büyüktür.
- Finans alanında olumlu işbirlikleri yeniden başlar.
- Enerji işbirliği iki ülkenin de elini kuvvetlendirir.
- Avrupa’da ayrılık rüzgârları eserken Almanya-Türkiye yakınlaşması Avrupa Birliği’ne olan inancı arttırır.
- Türk ve Alman vatandaşlar rahatlar. Turizm pozitif etkilenir.
Özetle...
Türkiye-Almanya yakınlaşması her açıdan faydalıdır...
O YOLLAR BİTMEDEN DÖNMEYİZ
KAHRAMANLIK yalnız cephelerde olmaz.
Hayatın her alanında vardır...
- Terörün en azgın günlerinde, sabah erken saatlerde öğrencilerini dağ yollarından okula götüren öğretmenler kahramandır.
- Her türlü mahrumiyete rağmen görev yapan o doktorlar, hemşireler kahramandır.
- O şantiyelerde çalışan mühendisler, işçiler kahramandır.
Geçen hafta bir yazı yazdım.
Tam 21 yıl sonra nihayet Şırnak-Cizre-Silopi için Cudi Dağı’ndaki o tüneller açıldı.
Yıllarca süren teröre rağmen açıldı...
O yazı üzerine bir teşekkür aldım.
Samet Soysal göndermiş:
“Fatih Bey merhaba,
Size öncelikle bugün yayınlamış olduğunuz “Bastılar... Yaktılar... Bombaladılar... Bakın sonunda bu millet ne yaptı?” başlıklı yazınız için, orada çalışan ve yazınızda geçen baskın ve kaçırılma olaylarını bizzat yaşamış bir işçi babanın oğlu olarak teşekkür etmek istiyorum.
Yazınıza konu ettiğiniz tüneller ve bağlantı yolları çok büyük bir fedakârlık, inanç ve azmin ürünüdür. Babam ve onun gibi birçok arkadaşı memleketlerinden yüzlerce kilometre ötedeki o topraklarda ailelerinden ve sevdiklerinden uzak yıllarını geçirdiler. O yollar bitmeden dönmeyeceklerini de defalarca söylediler.
Yazınızda kronolojik olarak saydığınız olayları tekrar hatırlatarak bir parça hüzünlendirmiş olsanız da yapılan işin maddi boyutundan ziyade manevi boyutunu ele alarak böyle bir yazı kaleme aldığınız için size çok teşekkür ederim.
Saygılarımla.”
Ben böyle kalpten bir teşekkürden sonra bir yazar olarak başka ne isterim...
O kahraman babanın oğlu Samet Soysal, ne kadar gururlansan azdır...
Umarım devlet o açılış törenine sizleri çağırır; hayatta olanları görüp alkışlamamızı, hayatta olmayanları da dualarla yâd etmemizi sağlar...
“O yollar bitmeden dönmem” diyenler bizim yolumuzu aydınlatıyor...
Vesselam...