Bu okulun yönetimine dikkat

Son dönemde okullardan geliyor bu haberler.

“Yeter artık!” diyerek bir haber de ben vereyim istedim.

Bir okul ki...

Yönetimine dikkat.

Nevşehir 30 Ağustos İlkokulu.

Ne yapıyorlar, biliyor musunuz?

Okul Müdürü Serhat Uluer...

Müdür Yardımcısı Cihan Bozkurt...

Okul Aile Birliği Başkanı Seyfi Demirci... Hizmetli Mahmut Alkayış...

Veeeee...

Sevgili öğretmenimiz Neşet Kıvrak...

Alıyorlar ellerine kazmayı, küreği, malayı...

İnşaat işçiliğine başlıyorlar.

Ne mi yapıyorlar?

Okula kütüphane yapıyorlar.

Evet, tatil yerine kütüphane yapıyorlar.

Bıktım arkadaş, okullardan gelen bu taciz haberlerinden.

İstedim ki okullarımız, öğretmenlerimiz birkaç sapığın alçaklığıyla anılmasın.

Böyle sevgili öğretmenlerimiz de var.

Şimdi isterim ki...

O kütüphane bittiğinde...

Kitaplar da bizden olsun.

Bir kampanya ile o kütüphaneyi dolduralım.

Var mısınız?...

Sevgili öğretmenlerimize destek vermeye...

AMERİKA’NIN BU İDDİASI NEREDEN ÇIKTI

SERDAR Turgut’la Hürriyet’in Ankara bürosunda yıllarca çalıştık.

Sonra Washington’da çok başarılı bir temsilcilik dönemi var.

Yani...

Boşuna bir iddia ortaya atmaz.

Dünkü yazısında bir MANPADS iddiası ortaya attı ki.

Şimdiden altını çizmek gerekiyor:

Serdar diyor ki:

“Amerika birdenbire, ‘Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyindeki gruplara MANPADS vermesinden endişe ediyoruz’ açıklamasını yaptı. ‘Man Portable Air Defense Systems”in kısaltılmışı olan MANPADS, omuzdan atılabilen uçak vurmaya yönelik silahlar. Amerika, ‘Biz bunu sahaya vermiyorduk, çünkü sivil uçaklara karşı kullanılması ihtimali var’ diyor devamlı. CIA Başkanı Mike Pompeo da El Kaide’nin bir uçak eylemi takıntısı bulunduğunu söylüyor.”

Türkiye için böyle bir iddia şaşırtıcı değil mi?

Tezgâh kokan bir suçlama değil mi bu?

Irak’ta Peşmerge, 24 Eylül’de bağımsızlık referandumu yapacak.

Suriye’nin kuzeyinde de CIA desteğindeki YPG bir federatif seçim peşinde.

Tam bir kaos.

Türkiye’yi suçlamak için bahane yaratma gayretleri görüyorum.

Bu kaos hali her türlü kışkırtmaya açıktır.

Acaba birileri YPG’ye omuzdan atılan füzeleri verdi mi?

Dikkat... Çok dikkat...

SONUNDA EN YÜKSEĞE ATLADI

TÜRKİYE’nin kendi dalındaki ilk Balkan şampiyonuydu...

Çetin Şahiner.

Türk atletizminin unutulmaz ismini, önceki gün kaybettik

Yüksek atlamada 2 metreyi geçtiğinde bir efsane olmuştu.

110 engellide rekor üstüne rekor.

1960’lardan söz ediyorum.

Önceki gün bütün rekorları aşıp en yükseklere uçtu gitti.

Nur içinde yatsın...