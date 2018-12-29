Belediyenin hayvan barınağında Yasemin Hanım çekmiş videoyu...
‘Hayvanlarafısıldayankadın’ isimli hesap paylaştı.
Hem de bir çığlık gibi paylaştı.
Ben o videoyu sonuna kadar izleyemedim.
İçim acıdı.
Gözyaşlarımın ucunda tıkanıp kaldım.
Barınaktaki o küçücük köpeklerin, minik kedilerin içler acısı halleri...
Açlıktan havlayamayacak hale gelmiş, inleyen o zavallı hayvanlar...
Pislik içinde dışkılarının arasında... Boğuk inlemeler halinde...
Dayanılacak gibi değildi.
O nedenle o videoyu buradan paylaşmıyorum.
Ancak isteyen Instagram’da bulabilir.
Biliyorum ki Türkiye’de belediyelere ait birçok barınakta benzeri durumda olan zavallı hayvanlar, işkence içinde ölüyorlar.
İşte şimdi buradan bir çağrıda bulunuyorum:
Sayın belediye başkan adayları...
Büyük projeler...
Alt yapı sorunları...
Trafik...
Temizlik...
Daha yeşil bir şehir...
Beton ve konut sorunları...
Bütün bunlar için vaatlerde bulunacaksınız. Broşürler, afişler, sosyal medya paylaşımları yapacaksınız...
Ama bir de konuşamayanlar var.
Şehirlerin rengidir onlar... Bize insanlığımızı hatırlatırlar...
Hadi o hayvanlar için de bir söz verin...
Barınaklar meselesi için bir söz verin...
İçimizi acıtan, kalbimizi yakan bu görüntüler artık olmasın!
Lütfen!
13 YAŞINDA ÇOCUĞU TACİZ ETTİ
HÂKİM NE YAPSIN! HÂLÂ BEKLİYORUZ
13 yaşında kız çocuğuna cinsel tacizden tutuklandı.
Bir yıl yargılandı...
Önceki gün mahkeme kararı verdi.
10 yıl hapis...
Hâkimler elbette en doğru kararı verdiler.
Ne yapsınlar...
O yasa bir türlü çıkmıyor.
Tecavüzden sonra boğup öldüreni, sonra elektrik direğinin altına gömeni var, evinin bodrumuna gömeni var...
Yıllarca küçük kızı taciz edeni var... Kemer tokasıyla dövüp tecavüz edeni var...
Bu sapıklar için bir yasa tasarısı hazırlandı.
“Kimyasal hadım” dediler...
“En ağır ceza” dediler...
Yine bir çocuğun acı haberiyle mi konuşacağız bu konuları?
TBMM hiç vakit kaybetmeden bu yasayı çıkartmalıdır...
Bize bir söz verin başkan adayları
Belediyenin hayvan barınağında Yasemin Hanım çekmiş videoyu...
‘Hayvanlarafısıldayankadın’ isimli hesap paylaştı.
Hem de bir çığlık gibi paylaştı.
Ben o videoyu sonuna kadar izleyemedim.
İçim acıdı.
Gözyaşlarımın ucunda tıkanıp kaldım.
Barınaktaki o küçücük köpeklerin, minik kedilerin içler acısı halleri...
Açlıktan havlayamayacak hale gelmiş, inleyen o zavallı hayvanlar...
Pislik içinde dışkılarının arasında... Boğuk inlemeler halinde...
Dayanılacak gibi değildi.
O nedenle o videoyu buradan paylaşmıyorum.
Ancak isteyen Instagram’da bulabilir.
Biliyorum ki Türkiye’de belediyelere ait birçok barınakta benzeri durumda olan zavallı hayvanlar, işkence içinde ölüyorlar.
İşte şimdi buradan bir çağrıda bulunuyorum:
Sayın belediye başkan adayları...
Büyük projeler...
Alt yapı sorunları...
Trafik...
Temizlik...
Daha yeşil bir şehir...
Beton ve konut sorunları...
Bütün bunlar için vaatlerde bulunacaksınız. Broşürler, afişler, sosyal medya paylaşımları yapacaksınız...
Ama bir de konuşamayanlar var.
Şehirlerin rengidir onlar... Bize insanlığımızı hatırlatırlar...
Hadi o hayvanlar için de bir söz verin...
Barınaklar meselesi için bir söz verin...
İçimizi acıtan, kalbimizi yakan bu görüntüler artık olmasın!
Lütfen!
13 YAŞINDA ÇOCUĞU TACİZ ETTİ
HÂKİM NE YAPSIN! HÂLÂ BEKLİYORUZ
13 yaşında kız çocuğuna cinsel tacizden tutuklandı.
Bir yıl yargılandı...
Önceki gün mahkeme kararı verdi.
10 yıl hapis...
Hâkimler elbette en doğru kararı verdiler.
Ne yapsınlar...
O yasa bir türlü çıkmıyor.
Tecavüzden sonra boğup öldüreni, sonra elektrik direğinin altına gömeni var, evinin bodrumuna gömeni var...
Yıllarca küçük kızı taciz edeni var... Kemer tokasıyla dövüp tecavüz edeni var...
Bu sapıklar için bir yasa tasarısı hazırlandı.
“Kimyasal hadım” dediler...
“En ağır ceza” dediler...
Yine bir çocuğun acı haberiyle mi konuşacağız bu konuları?
TBMM hiç vakit kaybetmeden bu yasayı çıkartmalıdır...