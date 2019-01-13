Bir millet olarak geleceğimizin bilmecesi

Burnumuzun dibinde olduğu için...
- Bugün pazar bana ne yahu diyemedim.
Sınırımızın dibinde olduğu için...
- Aman bulaşmayalım hiç diyemedim.
Özellikle genç kardeşim diyorum. Çünkü senin geleceğindir bu soru... Bak bu olay çok önemli. Ve o yüzden soruyorum:
- Suriye’de kaç çeşit oyun dönüyor?
- Kim kiminle iş tutuyor? Kimin eli kimin cebinde?
Sokaktaki tam karşılığıyla “örgüt manyağı olmuş” bir Suriye var. Şu hale bakın...
SADR’IN MEHDİ ORDUSU: Amerika’nın Irak’ı işgali sırasında Mukteda es-Sadr tarafından kurulmuştur. İran bağlantılıdır. Şam ve Hama civarındadır...
ŞÜHEDA EL ŞARKİYYE: 500
civarında çete üyesi vardır, 9 Kasım 2018’de Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonuyla büyük oranla etkisiz hale gelmiştir.
KIYAM HAREKETİ: YPG/SDG’ye yönelik suikastlarıyla tanınıyor. Kıyam Hareketi, Ekim 2017’de kurulmuştur.
EL NÜCEBA HAREKETİ: İran Devrim Muhafızları tarafından desteklenen örgütün 10 bin kadar milis kuvveti olduğu biliniyor. Suriye’de ise 3 bin kadar milis gücü var. Halep, Hama ve Deyrizor’daki çatışmalarda görüldü.
ASHAİB EL HAK: Toplam 10 bin kadar savaşçısı olduğu düşünülen AHH’nin, Suriye’de yaklaşık 1.000 militanı var. İran’da Devrim Muhafızları tarafından eğitiliyor.
BESİC GÜÇLERİ: İran destekli öğrenci örgütü. Besic Gücü, Ocak 2016’da Halep’in güneyindeki rejim yanlısı operasyonları desteklemede ve yine Şubat 2016’da El Zahra ve Nubl kasabalarının yeniden ele geçirilmesinde doğrudan rol oynadı.
KUDÜS GÜCÜ: Lübnan Hizbullahı başta olmak üzere Şii milislerin kullanımı için füze ve roket tesisleri kuruyor. İran’ın dış operasyonlar gücü.
CEYŞ EL İZZE: Suriye ordusundan ayrılan bir subay tarafından kuruldu. 3 bin 500 savaşçısı var. ABD tarafından desteklendi. Rus askerlerine karşı tavır aldılar. İdlib bölgesinde faaliyet gösteriyor.
İMAM EL BAKİRİ TUGAYI: İran’ın Suriye’deki Milli Savunma Kuvvetleri içindeki Şii milis grubu. Esad rejimini destekler. 3 bin-4 bin üyesi var. Türk ordusunun Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonuna YPG safında katıldı.
EBU AZRAİL: Irak’tan gelen silahlı kol. Türkiye düşmanıdır. İran desteklidir. Ali Hamaney’e bağlıdır.
HARES ED DİN: El Kaide bağlantılı. 1000 civarında militanı var.
SULTAN MURAD TÜMENİ: Fırat Kalkanı harekâtı öncesinde de bölgede DEAŞ ve YPG/PKK’ya karşı uzun süreli savaşlar vermiştir. Fırat Kalkanı harekâtı öncesi ve sonrasında toplam 538 savaşçısını, Zeytin Dalı harekâtında ise 62 savaşçısını kaybetmiştir. Grup, TSK destekli gerçekleştirilen bu operasyonlarda harekâtların ana unsurlarından biri olmuştur.
DAHA NELER NELER
Şu İran’a bakar mısınız. Örgütle doldurmuş Suriye’yi. Bunlar bilebildiklerimiz. Tabii arada CIA’den, Mossad’dan tutun aklınıza gelebilecek her türlü istihbarat, orada bir örgütü kontrol ediyordur. Elbette bizi en çok ilgilendiren PKK/YPG terör örgütü ve destekçileridir. Şurası açık ki bu örgütler gökten zembille inmiyor. Hepsinde ağır silahlar var. Bunlar para demek.
Peki bu kadar fakir bir coğrafyada bu kadar silahı nasıl satın alabiliyor bu örgütler.
Vahim değil mi? Satın alma yok... Her birinin ardında bir devlet var. Bir istihbarat var.
İşin açığı kardeşim... Bu zavallılar... Başkalarının tüfekleriyle kendi çocuklarını vuruyorlar... İşte böyle bir acıdır bu... Öyleyse genç kardeşim şimdi bir daha soralım:
- Peki bundan sonra ne olacak?
Şimdi Rusya çıkıp da “YPG rejim güçlerine dahil olsun. Fırat’ın doğusunu boşaltsın. Orada kontrolü ben alıyorum. Ve zamanla Suriye rejimine bırakacağım” derse...
Türkiye’nin bunu kabul etmesi mümkün gözükmüyor. Bu durumda Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelebilir mi? O da çok zor... Çünkü... Türk Akımı, S-400 anlaşması ve Akkuyu Nükleer Projesi gibi uzun soluklu, ortak projeler var.
Bu durumda şöyle bir noktaya geldik...
Rusya Esad’dan iki deniz üssü aldı. Yüzlerce yıldır hayalini kurduğu sıcak denizlere indi.
ABD bölgeden çekilme kararı aldı... (Herkes bundan kuşkulu.)
İran, ABD’nin gitmesinden memnun.
Dahası var...
İSRAİL VE ESAD
Rusya Esad’ı İsrail karşısında yumuşamaya zorlayabilir.
Esad kalıcı olmak için Rusya aracılığıyla İsrail’e karşı yeraltından yumuşayabilir.
Gördünüz mü şu hali. Nereden nereye geldik.
Kürtlere olmadık eziyeti yapan Esad, aniden Türkiye karşıtlığıyla PKK/YPG’yi kucaklayabilir.
Rusya bunu ABD’ye karşı kullanabilir...
İsrail, Rusya’nın eline düşmüş Esad’la İran’a karşı yeni mevziler kazanabilir.
Arkadaşlar... Burnumuzun dibinden geleceğimize uzanan bu büyük bilmecenin bir tek cevabı yok... Benim bildiğim... Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi bekası için... Çocuklarının geleceği için... Doğru yapıyor. Gereğini yapıyor...
Elbette sahada olacaktır. Çünkü...
Sahada olmadan masaya oturulamıyor...
Bu konuda daha anlatacaklarım var...
.................................................................
NOT: Örgütlerle ilgili bilgiler, bir süredir izlediğim ve çok ciddi bulduğum “suriyegündemi.com”dan alınmıştır.
Bir millet olarak geleceğimizin bilmecesi
Dünyanın en kanlı ve en zorlu bilmecesi burnumuzun dibinde büyüdükçe büyüyor. Geleceğimizin bilmecesidir bu. Bak genç arkadaşım...
Burnumuzun dibinde olduğu için...
- Bugün pazar bana ne yahu diyemedim.
Sınırımızın dibinde olduğu için...
- Aman bulaşmayalım hiç diyemedim.
Özellikle genç kardeşim diyorum. Çünkü senin geleceğindir bu soru... Bak bu olay çok önemli. Ve o yüzden soruyorum:
- Suriye’de kaç çeşit oyun dönüyor?
- Kim kiminle iş tutuyor? Kimin eli kimin cebinde?
Sokaktaki tam karşılığıyla “örgüt manyağı olmuş” bir Suriye var. Şu hale bakın...
SADR’IN MEHDİ ORDUSU: Amerika’nın Irak’ı işgali sırasında Mukteda es-Sadr tarafından kurulmuştur. İran bağlantılıdır. Şam ve Hama civarındadır...
ŞÜHEDA EL ŞARKİYYE: 500
civarında çete üyesi vardır, 9 Kasım 2018’de Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonuyla büyük oranla etkisiz hale gelmiştir.
KIYAM HAREKETİ: YPG/SDG’ye yönelik suikastlarıyla tanınıyor. Kıyam Hareketi, Ekim 2017’de kurulmuştur.
EL NÜCEBA HAREKETİ: İran Devrim Muhafızları tarafından desteklenen örgütün 10 bin kadar milis kuvveti olduğu biliniyor. Suriye’de ise 3 bin kadar milis gücü var. Halep, Hama ve Deyrizor’daki çatışmalarda görüldü.
ASHAİB EL HAK: Toplam 10 bin kadar savaşçısı olduğu düşünülen AHH’nin, Suriye’de yaklaşık 1.000 militanı var. İran’da Devrim Muhafızları tarafından eğitiliyor.
BESİC GÜÇLERİ: İran destekli öğrenci örgütü. Besic Gücü, Ocak 2016’da Halep’in güneyindeki rejim yanlısı operasyonları desteklemede ve yine Şubat 2016’da El Zahra ve Nubl kasabalarının yeniden ele geçirilmesinde doğrudan rol oynadı.
KUDÜS GÜCÜ: Lübnan Hizbullahı başta olmak üzere Şii milislerin kullanımı için füze ve roket tesisleri kuruyor. İran’ın dış operasyonlar gücü.
CEYŞ EL İZZE: Suriye ordusundan ayrılan bir subay tarafından kuruldu. 3 bin 500 savaşçısı var. ABD tarafından desteklendi. Rus askerlerine karşı tavır aldılar. İdlib bölgesinde faaliyet gösteriyor.
İMAM EL BAKİRİ TUGAYI: İran’ın Suriye’deki Milli Savunma Kuvvetleri içindeki Şii milis grubu. Esad rejimini destekler. 3 bin-4 bin üyesi var. Türk ordusunun Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonuna YPG safında katıldı.
EBU AZRAİL: Irak’tan gelen silahlı kol. Türkiye düşmanıdır. İran desteklidir. Ali Hamaney’e bağlıdır.
HARES ED DİN: El Kaide bağlantılı. 1000 civarında militanı var.
SULTAN MURAD TÜMENİ: Fırat Kalkanı harekâtı öncesinde de bölgede DEAŞ ve YPG/PKK’ya karşı uzun süreli savaşlar vermiştir. Fırat Kalkanı harekâtı öncesi ve sonrasında toplam 538 savaşçısını, Zeytin Dalı harekâtında ise 62 savaşçısını kaybetmiştir. Grup, TSK destekli gerçekleştirilen bu operasyonlarda harekâtların ana unsurlarından biri olmuştur.
DAHA NELER NELER
Şu İran’a bakar mısınız. Örgütle doldurmuş Suriye’yi. Bunlar bilebildiklerimiz. Tabii arada CIA’den, Mossad’dan tutun aklınıza gelebilecek her türlü istihbarat, orada bir örgütü kontrol ediyordur. Elbette bizi en çok ilgilendiren PKK/YPG terör örgütü ve destekçileridir. Şurası açık ki bu örgütler gökten zembille inmiyor. Hepsinde ağır silahlar var. Bunlar para demek.
Peki bu kadar fakir bir coğrafyada bu kadar silahı nasıl satın alabiliyor bu örgütler.
Vahim değil mi? Satın alma yok... Her birinin ardında bir devlet var. Bir istihbarat var.
İşin açığı kardeşim... Bu zavallılar... Başkalarının tüfekleriyle kendi çocuklarını vuruyorlar... İşte böyle bir acıdır bu... Öyleyse genç kardeşim şimdi bir daha soralım:
- Peki bundan sonra ne olacak?
Şimdi Rusya çıkıp da “YPG rejim güçlerine dahil olsun. Fırat’ın doğusunu boşaltsın. Orada kontrolü ben alıyorum. Ve zamanla Suriye rejimine bırakacağım” derse...
Türkiye’nin bunu kabul etmesi mümkün gözükmüyor. Bu durumda Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelebilir mi? O da çok zor... Çünkü... Türk Akımı, S-400 anlaşması ve Akkuyu Nükleer Projesi gibi uzun soluklu, ortak projeler var.
Bu durumda şöyle bir noktaya geldik...
Rusya Esad’dan iki deniz üssü aldı. Yüzlerce yıldır hayalini kurduğu sıcak denizlere indi.
ABD bölgeden çekilme kararı aldı... (Herkes bundan kuşkulu.)
İran, ABD’nin gitmesinden memnun.
Dahası var...
İSRAİL VE ESAD
Rusya Esad’ı İsrail karşısında yumuşamaya zorlayabilir.
Esad kalıcı olmak için Rusya aracılığıyla İsrail’e karşı yeraltından yumuşayabilir.
Gördünüz mü şu hali. Nereden nereye geldik.
Kürtlere olmadık eziyeti yapan Esad, aniden Türkiye karşıtlığıyla PKK/YPG’yi kucaklayabilir.
Rusya bunu ABD’ye karşı kullanabilir...
İsrail, Rusya’nın eline düşmüş Esad’la İran’a karşı yeni mevziler kazanabilir.
Arkadaşlar... Burnumuzun dibinden geleceğimize uzanan bu büyük bilmecenin bir tek cevabı yok... Benim bildiğim... Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi bekası için... Çocuklarının geleceği için... Doğru yapıyor. Gereğini yapıyor...
Elbette sahada olacaktır. Çünkü...
Sahada olmadan masaya oturulamıyor...
Bu konuda daha anlatacaklarım var...
.................................................................
NOT: Örgütlerle ilgili bilgiler, bir süredir izlediğim ve çok ciddi bulduğum “suriyegündemi.com”dan alınmıştır.