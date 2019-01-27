BİR belediye başkanının projelerini, hayallerini paylaşacağı günün saatler öncesinde... Şehrinde son zamanların en ciddi doğal afetini yaşaması acaba nasıl bir etki yaratır. Endişe... Oradan oraya koşuşturan görevlilerin trafiği. Telsizden gelen anonslar.
Fırtınanın devirdiği direkler. Havaalanında devrilen otobüs. Ölü... Yaralı...
Başkan içinden şöyle demiş olabilir mi: “Allah’ım böyle bir günde... Bu nasıl bir sınavdır.”
Afetle mi ilgilensin. Valiyle afet koordinasyonda mı çalışsın... Sunum için hazırlıkları mı kontrol etsin... O tabii afetle ilgilendi...
Şehrin adı Antalya. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel.
3 gün önce bir sabah telefonla aramıştı.
Sesinde müthiş bir heyecan... Şöyle diyordu: “Pazar günü Antalya’da çok büyük bir sunum yapacağım. Bugüne kadar neler yaptık. Ve önümüzdeki dönemde nasıl projelerimiz var. Gelirsen çok mutlu edersin. Bu enerjiyi çok görmeni isterim. Akşam da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı bir yemek var.”
Aylarca çalışmışlar, sunumlar, yansıtmalar, grafikler hazırlanmış.
Ama şu işe bakın ki... Böyle bir enerjiyle hazırlanan Türel’in sunum yapmasına saatler kala Antalya tarihinin en büyük fırtınalarından birisini yaşadı. Hortum, aşırı yağış... Ağaçlar kökünden söküldü. Direkler devrildi. Araçlar uçtu. Heyelan... Hâlâ sürüyor...
İşte o nedenle sordum. Bir belediye başkanının en zor günü değil midir bu?
Böyle bir ortamda Başkan Türel, basına, halka, şehrini, yaptıklarını, projelerini anlatacak. Sordum. Bütün bu afete rağmen yapılanları ve projelerini, Antalya hayalini aynı enerjiyle anlatacakmış...
SOKAKLARDA YÜZEN ARAÇLAR OLMADI
Menderes Türel Antalya’ya ciddi hizmetler yaptı. Özellikle “görünmeyen yatırım” dediğimiz altyapı ve kanalizasyon sistemi... Yağmur gider sistemi...
Eskiden olsa evleri, mağazaları, dükkânları sular basar. Sokaklarda yüzen araçları görürdük. Elbette yine sıkıntılar oldu. Yer yer yolları su bastı. Ama bu defa televizyonlarda saatlerce gösterilen su baskını felaketini görmedik. Yüzen araçları, yatak-yorganları, saatlerce seyretmedik. Belli ki altyapı ve kanalizasyonda ciddi mesafe alınmış.
Peki hepsi tamam mı? Elbette değil. Nüfus hızı arttıkça bu eksikler bitmez.
Evet... Başkan Türel bugün Antalya’da onlarca dev proje açıklayacak...
Beni en çok ilgilendirenlerden birkaç başlık:
KONYAALTI PLAJI: Antalya’yı Akdeniz’in en güzel sahili haline getiren plaj dünya çapında bir standarda kavuşmuş. 30 bin metrekare beton yeşile dönüştürülmüş. Avrupa Konseyi’nden birincilik almış...
MAVİ EV: Özellikle Alzheimer hastaları ve yaşlılar için dünyanın sayılı merkezlerinden biri kurulmuş. Hafta içi her gün sabah o hastalar evlerinden alınıyor, o merkeze getiriliyor. Faaliyetlere katılıyorlar. Akşam yine evlerine bırakılıyorlar.
Evinde Alzheimer hastası olanlar için, yaşlılar için muazzam bir hizmet.
Boğaçay’dan Kemer’e oradan güneş tarlasına kadar birçok proje...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MENDERES TÜREL
Yeri gelmişken Menderes Türel’in Antalya Belediye Başkanlığı sürecinin siyaset sosyolojisinde bir ders niteliği taşıdığını da söylemeliyim.
Şöyle ki: Hatırlarsanız bir önceki seçimde Menderes Türel başkanlığı CHP’ye kaptırmıştı. AK Parti açısından tam bir şoktu.
Çok hizmetler yapmıştı. Çalışmıştı. Ama... Siyaset...
Türel yıkılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenmedik bir şey yaptı.
Seçim kaybeden Türel’i AK Parti’nin yerel seçimlerden sorumlu genel başkanı yaptı.
Siyaset tarihinde kayda geçecek bir hareketti bu. Erdoğan belli ki seçim yenilgisinin faturasını Türel’e kesmek yerine ona çok daha güvendiğini göstermişti. Türel yine çok çalıştı. Şehir şehir, il il, köy köy gezdi.
Zaman geçti. Tekrar yerel seçimler geldi.
Ve Erdoğan, Menderes Türel’i yeniden Antalya için aday ilan etti.
Şövalyece bir hareketti. “Ben adamıma güveniyorum” demenin karşılığıydı.
Bugüne kadar bir ilde seçim kaybeden belediye başkanı bu şekilde tekrar aday ilan edildi mi bilmiyorum.
Menderes Türel, kaybettiği başkanlığı bileğinin hakkıyla tekrar aldı.
İşte şimdi o projeleri açıklayacak.
Tabii ona bu tarihi desteği ve güveni veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu sunumu yapması da ayrıca duygusal bir önem taşıyor..
KİM KAZANIR?
Bütün bunları yazdıktan sonra şunu da söylemeliyim: Menderes Türel medeni bir insandır... Çalışkandır.
CHP’nin adayı Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek de çalışkan bir isim.
İki çalışkan aday olunca...
Sonunda Antalya kazanır.
...............................................................
NOT: Felaket nedeniyle kaybettiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifa, yakınlarına başsağlığı. Umarım zarar gören çiftçilerimizin kayıpları ve vatandaşların mağduriyeti bir an önce giderilir...
Bir belediye başkanının en zor günü
BİR belediye başkanının projelerini, hayallerini paylaşacağı günün saatler öncesinde... Şehrinde son zamanların en ciddi doğal afetini yaşaması acaba nasıl bir etki yaratır. Endişe... Oradan oraya koşuşturan görevlilerin trafiği. Telsizden gelen anonslar.
Fırtınanın devirdiği direkler. Havaalanında devrilen otobüs. Ölü... Yaralı...
Başkan içinden şöyle demiş olabilir mi: “Allah’ım böyle bir günde... Bu nasıl bir sınavdır.”
Afetle mi ilgilensin. Valiyle afet koordinasyonda mı çalışsın... Sunum için hazırlıkları mı kontrol etsin... O tabii afetle ilgilendi...
Şehrin adı Antalya. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel.
3 gün önce bir sabah telefonla aramıştı.
Sesinde müthiş bir heyecan... Şöyle diyordu: “Pazar günü Antalya’da çok büyük bir sunum yapacağım. Bugüne kadar neler yaptık. Ve önümüzdeki dönemde nasıl projelerimiz var. Gelirsen çok mutlu edersin. Bu enerjiyi çok görmeni isterim. Akşam da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı bir yemek var.”
Aylarca çalışmışlar, sunumlar, yansıtmalar, grafikler hazırlanmış.
Ama şu işe bakın ki... Böyle bir enerjiyle hazırlanan Türel’in sunum yapmasına saatler kala Antalya tarihinin en büyük fırtınalarından birisini yaşadı. Hortum, aşırı yağış... Ağaçlar kökünden söküldü. Direkler devrildi. Araçlar uçtu. Heyelan... Hâlâ sürüyor...
İşte o nedenle sordum. Bir belediye başkanının en zor günü değil midir bu?
Böyle bir ortamda Başkan Türel, basına, halka, şehrini, yaptıklarını, projelerini anlatacak. Sordum. Bütün bu afete rağmen yapılanları ve projelerini, Antalya hayalini aynı enerjiyle anlatacakmış...
SOKAKLARDA YÜZEN ARAÇLAR OLMADI
Menderes Türel Antalya’ya ciddi hizmetler yaptı. Özellikle “görünmeyen yatırım” dediğimiz altyapı ve kanalizasyon sistemi... Yağmur gider sistemi...
Eskiden olsa evleri, mağazaları, dükkânları sular basar. Sokaklarda yüzen araçları görürdük. Elbette yine sıkıntılar oldu. Yer yer yolları su bastı. Ama bu defa televizyonlarda saatlerce gösterilen su baskını felaketini görmedik. Yüzen araçları, yatak-yorganları, saatlerce seyretmedik. Belli ki altyapı ve kanalizasyonda ciddi mesafe alınmış.
Peki hepsi tamam mı? Elbette değil. Nüfus hızı arttıkça bu eksikler bitmez.
Evet... Başkan Türel bugün Antalya’da onlarca dev proje açıklayacak...
Beni en çok ilgilendirenlerden birkaç başlık:
KONYAALTI PLAJI: Antalya’yı Akdeniz’in en güzel sahili haline getiren plaj dünya çapında bir standarda kavuşmuş. 30 bin metrekare beton yeşile dönüştürülmüş. Avrupa Konseyi’nden birincilik almış...
MAVİ EV: Özellikle Alzheimer hastaları ve yaşlılar için dünyanın sayılı merkezlerinden biri kurulmuş. Hafta içi her gün sabah o hastalar evlerinden alınıyor, o merkeze getiriliyor. Faaliyetlere katılıyorlar. Akşam yine evlerine bırakılıyorlar.
Evinde Alzheimer hastası olanlar için, yaşlılar için muazzam bir hizmet.
Boğaçay’dan Kemer’e oradan güneş tarlasına kadar birçok proje...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MENDERES TÜREL
Yeri gelmişken Menderes Türel’in Antalya Belediye Başkanlığı sürecinin siyaset sosyolojisinde bir ders niteliği taşıdığını da söylemeliyim.
Şöyle ki: Hatırlarsanız bir önceki seçimde Menderes Türel başkanlığı CHP’ye kaptırmıştı. AK Parti açısından tam bir şoktu.
Çok hizmetler yapmıştı. Çalışmıştı. Ama... Siyaset...
Türel yıkılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenmedik bir şey yaptı.
Seçim kaybeden Türel’i AK Parti’nin yerel seçimlerden sorumlu genel başkanı yaptı.
Siyaset tarihinde kayda geçecek bir hareketti bu. Erdoğan belli ki seçim yenilgisinin faturasını Türel’e kesmek yerine ona çok daha güvendiğini göstermişti. Türel yine çok çalıştı. Şehir şehir, il il, köy köy gezdi.
Zaman geçti. Tekrar yerel seçimler geldi.
Ve Erdoğan, Menderes Türel’i yeniden Antalya için aday ilan etti.
Şövalyece bir hareketti. “Ben adamıma güveniyorum” demenin karşılığıydı.
Bugüne kadar bir ilde seçim kaybeden belediye başkanı bu şekilde tekrar aday ilan edildi mi bilmiyorum.
Menderes Türel, kaybettiği başkanlığı bileğinin hakkıyla tekrar aldı.
İşte şimdi o projeleri açıklayacak.
Tabii ona bu tarihi desteği ve güveni veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu sunumu yapması da ayrıca duygusal bir önem taşıyor..
KİM KAZANIR?
Bütün bunları yazdıktan sonra şunu da söylemeliyim: Menderes Türel medeni bir insandır... Çalışkandır.
CHP’nin adayı Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek de çalışkan bir isim.
İki çalışkan aday olunca...
Sonunda Antalya kazanır.
...............................................................
NOT: Felaket nedeniyle kaybettiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifa, yakınlarına başsağlığı. Umarım zarar gören çiftçilerimizin kayıpları ve vatandaşların mağduriyeti bir an önce giderilir...