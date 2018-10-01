Bir başkanın adı neden kurşunlanır?

BİR belediye başkan yardımıcısının ofisi neden kurşun yağmuruna tutulur?
Hüseyin Avni Sipahi.
Daha önce eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar ile birlikte görevden alınmıştı.
Önceki gün “ofisine” kurşun yağdı.
“Ofisim değil, o binayı reklam için kullanıyorduk” dedi.
Bu defa sorular daha da arttı.
Çünkü...
Binada adı yazılı olan pankart delik deşik edilmişti...
Peki, bir insanın adının üzerine niye kurşun yağdırılır?
Mesleğe yeni başlamış bir polis muhabiri bile bu olaylar arasında bağlantı kurar. Onlarca soru, defalarca manşet çıkartır...
Örneğin “Rüşvet iddianamesinde adı geçen başkan yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi: Şimdi de adının üzeri kurşunlandı”.
Bu tür kurşunlamalar genellikle “mafya işi”dir...
Mafya, alacak-verecek işlerinde böyle kurşun yağdırarak mesaj verir.
Acaba Hüseyin Avni Sipahi’ye böyle bir mafya mesajı mı verildi?
Daha önce Sipahi’nin adı “imar işleri”nde geçiyordu.
Bu nedenle görevden alındığı biliniyor.
İmar işleri karışık işlerdir. Rüşvetin, haksız kazancın kol gezdiği işlerdir.
Mafyanın da pek sevdiği işlerdir...
İşte, bu nedenle “adının üzeri kurşunlanan başkan yardımcısı” çok soru işareti yaratır...
Bir başka soru:
“Acaba kimler, ellerinde nasıl bir bilgi var da kurşunla mesaj veriyor?”
Neresinden bakarsanız bakın...
Beşiktaş Belediyesi’nden sürekli olarak “pis koku” geliyor.
Daha önce bir esnafın içişleri müfettişlerine verdiği ifade var.
Açıktan şöyle demişti:
“2016’da Beşiktaş’ta beyaz eşya ticareti yapmak için bir dükkân kiraladık. Beşiktaş Belediyesi’nden dört kişilik bir zabıta ekibi geldi. İnşaat için belediyeden izin almamız gerektiğini söyleyerek bizi Hüseyin Avni Sipahi’ye yönlendirdiler. Sipahi’ye gittim. Bana dekorasyona devam edebilmem için Beltaş Vakfı’na 100 bin dolar yatırmam gerektiğini söyledi. Ben bunu ödeyemeyeceğimi söyleyince ‘Ödemeyi yapmazsan dükkânı açamazsın’ dedi.”
Esnaf sonuçta 100 bin lira ödemiş...
Evet, işte şimdi o Hüseyin Avni Sipahi’nin “ofisi” ya da “adının üzeri” kurşunlanıyor.
Beşiktaş ilçesi özellikle arsa ve imar konularında en büyük rantın döndüğü yerdir.
Bir imar izni ile milyarlarca lira kazanç söz konusudur.
İşte bu nedenle diyorum ki...
Polis bu işi araştırıyor.
Bakanlık soruşturmayı sürdürüyor.
Peki, CHP ne yapıyor?
Aslında polisten, bakanlıktan önce CHP’nin parti olarak bu olayları ciddi şekilde araştırıp, gerçekleri kamuoyuna açıklaması gerekir.
Bir irade ortaya koyar.
Ya arkasında durur...
Ya da önünü temizler...
BAHÇELİ’NİN KURT MESAJI
MHP Lideri Devlet Bahçeli, “ekonomik saldırılar” için akıllardan çıkmayacak bir benzetme yaptı...
Türkiye üzerine kriz senaryoları üretip uygulayanlara karşı hem içeri, hem de dışarı çok önemli bir mesaj verdi.
Dedi ki:
“Türk milleti özlediği ve hak ettiği refaha muhakkak ulaşacaktır. Ancak kurt kışı geçirir geçirmesine de, yediği ayazı asla unutmaz, unutmayacaktır.”
Daha ne desin...
BAHÇELİ’DEN 7 MİHENK TAŞI
MHP Lideri, yerel seçimleri belirleyecek 7 mihenk taşı koydu.
1) Fırat’ın doğusu ve batısındaki arayışların seviyesi ve ihtirası.
2) Yeni hükümet sisteminin kökleşmesindeki sebat ve insicam.
3) FETÖ ve PKK’yla mücadeledeki azim.
4) Uluslararası ilişkilerin dengeye gelmesindeki çalışmaların seciye ve ivmesi.
5) Ekonomik normalleşmenin seciye ve ivmesi.
6) 162 bin 989 tutuklu ve hükümlüyü ilgilendiren şartlı ceza indirimi.
7) “Cumhur ittifakı yaşayacak, bu ittifak dosta da düşmana da kalıcı mesaj olacaktır” mesajı.
Devlet Bey, Türkiye’nin önündeki sorunları 6 maddede özetleyip çözümü ‘cumhur ittifakı’ olarak açıkça gösterdi...
Yerel seçimlerdeki ittifakın niyet beyanı tamam. Bundan sonrası teknik detaylardır...
Bir başkanın adı neden kurşunlanır?
BİR belediye başkan yardımıcısının ofisi neden kurşun yağmuruna tutulur?
Hüseyin Avni Sipahi.
Daha önce eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar ile birlikte görevden alınmıştı.
Önceki gün “ofisine” kurşun yağdı.
“Ofisim değil, o binayı reklam için kullanıyorduk” dedi.
Bu defa sorular daha da arttı.
Çünkü...
Binada adı yazılı olan pankart delik deşik edilmişti...
Peki, bir insanın adının üzerine niye kurşun yağdırılır?
Mesleğe yeni başlamış bir polis muhabiri bile bu olaylar arasında bağlantı kurar. Onlarca soru, defalarca manşet çıkartır...
Örneğin “Rüşvet iddianamesinde adı geçen başkan yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi: Şimdi de adının üzeri kurşunlandı”.
Bu tür kurşunlamalar genellikle “mafya işi”dir...
Mafya, alacak-verecek işlerinde böyle kurşun yağdırarak mesaj verir.
Acaba Hüseyin Avni Sipahi’ye böyle bir mafya mesajı mı verildi?
Daha önce Sipahi’nin adı “imar işleri”nde geçiyordu.
Bu nedenle görevden alındığı biliniyor.
İmar işleri karışık işlerdir. Rüşvetin, haksız kazancın kol gezdiği işlerdir.
Mafyanın da pek sevdiği işlerdir...
İşte, bu nedenle “adının üzeri kurşunlanan başkan yardımcısı” çok soru işareti yaratır...
Bir başka soru:
“Acaba kimler, ellerinde nasıl bir bilgi var da kurşunla mesaj veriyor?”
Neresinden bakarsanız bakın...
Beşiktaş Belediyesi’nden sürekli olarak “pis koku” geliyor.
Daha önce bir esnafın içişleri müfettişlerine verdiği ifade var.
Açıktan şöyle demişti:
“2016’da Beşiktaş’ta beyaz eşya ticareti yapmak için bir dükkân kiraladık. Beşiktaş Belediyesi’nden dört kişilik bir zabıta ekibi geldi. İnşaat için belediyeden izin almamız gerektiğini söyleyerek bizi Hüseyin Avni Sipahi’ye yönlendirdiler. Sipahi’ye gittim. Bana dekorasyona devam edebilmem için Beltaş Vakfı’na 100 bin dolar yatırmam gerektiğini söyledi. Ben bunu ödeyemeyeceğimi söyleyince ‘Ödemeyi yapmazsan dükkânı açamazsın’ dedi.”
Esnaf sonuçta 100 bin lira ödemiş...
Evet, işte şimdi o Hüseyin Avni Sipahi’nin “ofisi” ya da “adının üzeri” kurşunlanıyor.
Beşiktaş ilçesi özellikle arsa ve imar konularında en büyük rantın döndüğü yerdir.
Bir imar izni ile milyarlarca lira kazanç söz konusudur.
İşte bu nedenle diyorum ki...
Polis bu işi araştırıyor.
Bakanlık soruşturmayı sürdürüyor.
Peki, CHP ne yapıyor?
Aslında polisten, bakanlıktan önce CHP’nin parti olarak bu olayları ciddi şekilde araştırıp, gerçekleri kamuoyuna açıklaması gerekir.
Bir irade ortaya koyar.
Ya arkasında durur...
Ya da önünü temizler...
BAHÇELİ’NİN KURT MESAJI
MHP Lideri Devlet Bahçeli, “ekonomik saldırılar” için akıllardan çıkmayacak bir benzetme yaptı...
Türkiye üzerine kriz senaryoları üretip uygulayanlara karşı hem içeri, hem de dışarı çok önemli bir mesaj verdi.
Dedi ki:
“Türk milleti özlediği ve hak ettiği refaha muhakkak ulaşacaktır. Ancak kurt kışı geçirir geçirmesine de, yediği ayazı asla unutmaz, unutmayacaktır.”
Daha ne desin...
BAHÇELİ’DEN 7 MİHENK TAŞI
MHP Lideri, yerel seçimleri belirleyecek 7 mihenk taşı koydu.
1) Fırat’ın doğusu ve batısındaki arayışların seviyesi ve ihtirası.
2) Yeni hükümet sisteminin kökleşmesindeki sebat ve insicam.
3) FETÖ ve PKK’yla mücadeledeki azim.
4) Uluslararası ilişkilerin dengeye gelmesindeki çalışmaların seciye ve ivmesi.
5) Ekonomik normalleşmenin seciye ve ivmesi.
6) 162 bin 989 tutuklu ve hükümlüyü ilgilendiren şartlı ceza indirimi.
7) “Cumhur ittifakı yaşayacak, bu ittifak dosta da düşmana da kalıcı mesaj olacaktır” mesajı.
Devlet Bey, Türkiye’nin önündeki sorunları 6 maddede özetleyip çözümü ‘cumhur ittifakı’ olarak açıkça gösterdi...
Yerel seçimlerdeki ittifakın niyet beyanı tamam. Bundan sonrası teknik detaylardır...