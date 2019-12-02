Bilin bakalım burası neresi

Birkaç dostumun davetiyle geldim.Nasıl güzel bir şehir burası...
Öğle saatlerinde kilometrelerce uzayan bir plaja çıktık.
Bisiklet yolları, parklar, bahçeler, muhteşem bir deniz... Kitesurf’ten (uçurtma sörfü) yelken yarışlarına...
Renk renk ördeklerin yüzdüğü dereler... Çocuklara özel oyun alanları... Açık hava müzeleri...
Ve işte dün orada çektim bu fotoğrafı...
Tam bir karnaval... Bisiklet yolunun iki tarafı el yapımı hediyelerin satıldığı tezgâhlarla dolu.
İnsanlar tam bir karnaval havasında kahkahalarla, müzikle yürüyor. Sahilde sörfçüler...
Ve az sonra arkasında dans eden insanlarla ilerleyen bir kortej...
Çoğu İngiliz...
Kortejin önünde üstü açık bir araç...
Noel Baba ve arkadaşları selamlıyor...
İnsanlar nasıl mutlu...
Evet, sevgili arkadaşlarım...
Burası İngiltere’de bir şehir değil.
Üstü açık aracın önünde şöyle bir amblem var:
“Fethiye Belediyesi Zabıta”.
Burası Fethiye...
Nasıl mutlu oldum bilemezsiniz...
Ülkemizde başkalarının da mutlu olduğu...
Herkesin bu mutluluğu özgürce paylaştığı...
Ve belediyenin o mutluluğu yükselttiği bir ortam...
Türkiye budur işte... Demre’de Noel Baba’dan Göbeklitepe’ye...
Likya’dan Roma’ya... Mardin’in kadim tarihinden, peygamberler şehri Şanlıurfa’dan Büyükada’nın Prinkipo tarihine, oradan Heybeliada Ruhban Okulu’na... Van Akdamar’dan Beyoğlu’na...
Her inancın, her kültürün, her sevginin özgürce yeşerdiği bir ülke...
Bravo Fethiye Belediyesi’ne...
KARTALA BU KADAR GÜZEL BAKAN BİR BAKAN
Bırakın iktidar olmayı...
Bırakın bakan olmayı...
Bir insan olarak bundan daha güzel bir anı/fotoğraf olabilir mi?
Tarım Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli’nin karakartala bakışını söylüyorum.
Göklerin karakartalı tedavi edilmiş...
Doğaya salınıyor.
Ve adeta insanlara teşekkür eder gibi bakıyor.
Ya Pakdemirli’nin ona bakışı...
Bakan olmak nedir?
Yalnızca maiyetine güç göstermektense...
Bir kartala gülümseyebilmektir...
Doğa işte insandan bunu bekler.
ERDOĞAN’A DİKKAT! BU SALI ÖNEMLİDİR
Salı günü İngiltere’de NATO zirvesi var.
Kısa ve öz...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hepimiz adına soracak: Sovyetler çöktü. NATO’nun yeni konsepti ne olmalı?
Soğuk Savaş bitti. Sıcak savaş terördür. NATO bunun neresinde olacaktır?
Türkiye Kore’den Somali’ye, Afganistan’dan Bosna’ya kadar her görevi yaptı. DEAŞ’la göğüs göğüse mücadele eden tek ülke oldu. Ama şimdi Türkiye’yi tehdit eden PKK/YPG’ye karşı müttefikler bırakın mücadele etmeyi, teröristlere destek oluyor. Peki bu durumda NATO’yu nasıl tarif edeceğiz?
Bu sorular önemlidir arkadaşlar...
Ben kendi adıma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sorularını keyifle izleyeceğim...
Bilin bakalım burası neresi
Birkaç dostumun davetiyle geldim.Nasıl güzel bir şehir burası...
Öğle saatlerinde kilometrelerce uzayan bir plaja çıktık.
Bisiklet yolları, parklar, bahçeler, muhteşem bir deniz... Kitesurf’ten (uçurtma sörfü) yelken yarışlarına...
Renk renk ördeklerin yüzdüğü dereler... Çocuklara özel oyun alanları... Açık hava müzeleri...
Ve işte dün orada çektim bu fotoğrafı...
Tam bir karnaval... Bisiklet yolunun iki tarafı el yapımı hediyelerin satıldığı tezgâhlarla dolu.
İnsanlar tam bir karnaval havasında kahkahalarla, müzikle yürüyor. Sahilde sörfçüler...
Ve az sonra arkasında dans eden insanlarla ilerleyen bir kortej...
Çoğu İngiliz...
Kortejin önünde üstü açık bir araç...
Noel Baba ve arkadaşları selamlıyor...
İnsanlar nasıl mutlu...
Evet, sevgili arkadaşlarım...
Burası İngiltere’de bir şehir değil.
Üstü açık aracın önünde şöyle bir amblem var:
“Fethiye Belediyesi Zabıta”.
Burası Fethiye...
Nasıl mutlu oldum bilemezsiniz...
Ülkemizde başkalarının da mutlu olduğu...
Herkesin bu mutluluğu özgürce paylaştığı...
Ve belediyenin o mutluluğu yükselttiği bir ortam...
Türkiye budur işte... Demre’de Noel Baba’dan Göbeklitepe’ye...
Likya’dan Roma’ya... Mardin’in kadim tarihinden, peygamberler şehri Şanlıurfa’dan Büyükada’nın Prinkipo tarihine, oradan Heybeliada Ruhban Okulu’na... Van Akdamar’dan Beyoğlu’na...
Her inancın, her kültürün, her sevginin özgürce yeşerdiği bir ülke...
Bravo Fethiye Belediyesi’ne...
KARTALA BU KADAR GÜZEL BAKAN BİR BAKAN
Bırakın iktidar olmayı...
Bırakın bakan olmayı...
Bir insan olarak bundan daha güzel bir anı/fotoğraf olabilir mi?
Tarım Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli’nin karakartala bakışını söylüyorum.
Göklerin karakartalı tedavi edilmiş...
Doğaya salınıyor.
Ve adeta insanlara teşekkür eder gibi bakıyor.
Ya Pakdemirli’nin ona bakışı...
Bakan olmak nedir?
Yalnızca maiyetine güç göstermektense...
Bir kartala gülümseyebilmektir...
Doğa işte insandan bunu bekler.
ERDOĞAN’A DİKKAT! BU SALI ÖNEMLİDİR
Salı günü İngiltere’de NATO zirvesi var.
Kısa ve öz...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hepimiz adına soracak: Sovyetler çöktü. NATO’nun yeni konsepti ne olmalı?
Soğuk Savaş bitti. Sıcak savaş terördür. NATO bunun neresinde olacaktır?
Türkiye Kore’den Somali’ye, Afganistan’dan Bosna’ya kadar her görevi yaptı. DEAŞ’la göğüs göğüse mücadele eden tek ülke oldu. Ama şimdi Türkiye’yi tehdit eden PKK/YPG’ye karşı müttefikler bırakın mücadele etmeyi, teröristlere destek oluyor. Peki bu durumda NATO’yu nasıl tarif edeceğiz?
Bu sorular önemlidir arkadaşlar...
Ben kendi adıma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sorularını keyifle izleyeceğim...