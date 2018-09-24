Bastılar... Yaktılar... Bombaladılar... Bakın sonunda bu millet ne yaptı?

- 2 MAYIS 2010: Şantiyeyi basan PKK’lı teröristler, yakıt tankı ile araç yakıt depolarına cep telefonlu EYP tuzakladılar. Şoförlerin fark etmesiyle olası facia son anda önlendi.
- 23 TEMMUZ 2011: Baskın yapan teröristler 3 dozeri ateşe verdi.
- 9 EKİM 2011: Gece baskın düzenleyen PKK’lı teröristler, 1 iş makinesini ateşe verdi.
- 30 AĞUSTOS 2012: PKK’lı teröristler, 1 aracı ateşe verip 1 çalışanı kaçırdı. Kaçırılan işçi daha sonra serbest bırakıldı.
- 20 AĞUSTOS 2015: Teröristlerin düzenlediği saldırıda 30 araç ve iş makinesi ateşe verildi. Saldırı sonrası yol çalışmaları yaklaşık 1 yıl durduruldu.
- 1 EKİM 2017: Yapılan saldırıda yüzbaşı Mustafa Erdoğan ile güvenlik korucusu Dündar Page şehit olurken, 4 güvenlik korucusu da yaralandı...
Ve daha onlarca baskın, şehit, yaralı işçi.
Tam 20 yıl boyunca yaktılar... Bastılar... Adam kaçırdılar... Tuzakladılar...
Peki, neresi burası?
Arkadaşlar...
Burası önceki gün fiilen hizmete açılan Cudi Dağı tünelleridir.
Hani terörün kol gezdiği o Cudi Dağı var ya...
Hani her geçen gün içimizi yakan şehit haberlerinin geldiği Şırnak-Cizre-Silopi arasında geçit vermez dağlar var ya...
Tam 21 yıl sürdü bu tünellerin inşaatı. Acılı, meşakkatli, korkulu, zorlu...
Ne zaman Şırnak’a doğru çıksam...
Kıvrıla kıvrıla yükselen o amansız dağ yollarında çalışan işçileri, gaz lambalarında geçen geceleri, verilen şehitleri düşünürdüm...
Ve tam 21 yıl sonra, işte o tüneller açıldı.
Kanla açıldı, terle açıldı. Azim ve sabırla açıldı.
Bu bir müjdedir arkadaşlar.
Yalnızca bir tünelin açılmasının müjdesi değildir.
40 yıldır içine sürüklendiğimiz bu karanlık terör tünelinde artık ışığın göründüğünün müjdesidir.
Ey Yüzbaşı Mustafa Erdal...
Ey Korucu Dündar Page...
Siz o şantiyeleri, o kahraman işçileri korurken şehit düştünüz.
Nur içinde yatın.
Ey korkusuz işçiler...
Ey yatırımcılar...
Ey mühendisler...
Yılmadan korkmadan çalıştınız.
İşte şimdi açıldı o tüneller.
Siirt’te, Diyarbakır’da, Batman’da yükselen şantiyelere müjdeler olsun.
O bölgenin bahtının açılmasının işaretidir bu tüneller.
Helal olsun...
BM ZİRVESİNDE ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNİ İSTEMEYENLER
SİZE bir çift lafım var...
- Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesini istemeyenler...
- Gerilimin artmasını isteyenler...
- Erdoğan-Trump arasındaki sert rüzgârların fırtınaya dönmesini bekleyenler...
- Almanya ile normalleşmeyi istemeyenler...
Siz yalnızca kötüsünüz. Kötü ve habis.
Bir çift lafım da şudur:
- Türkiye büyük bir devlettir.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsi egosu için değil, milletin şahsiyeti için mücadele edip Türkiye’nin bağımsızlığını anlatmaktadır.
- Türkiye’nin köklü bir dış politika geleneği vardır.
- Ve illa ki sonunda Türkiye’nin haklı gerçeği görülecek, normalleşme sağlanacaktır. Boşuna heveslenmeyin...
SEVGİLİ SİVEREK KAYMAKAMI ‘PAMUK ÇOCUK ZEYNEP’İ DİNLER MİSİN?
DUYDUM ki okulların açılma tarihi bu defa Siverek’te bazı çocuklarımız için talihsiz bir zamana denk gelmiş.
Sevgili Kaymakam... Bakın, şu an pamuk tarlasında çalışan 9 yaşındaki Zeynep Alparslan ne diyor: “Pamuk ne zaman biterse o zaman okula başlayacağım. Okulda derslerimden geri kalıyorum. Arkadaşlarımı ve okulumu çok özledim. Okulda en çalışkan öğrenciyim, tarladan dönünce çok çalışmam gerekiyor”.
Sayın Vali... Sayın Kaymakam...
Devlet büyüktür. Tarım işçiliğinde çalışan binlerce “pamuk çocuk” bu sene okula mecburen 1-2 ay geç başlayacak.
“Bi çaresi yok mudur beyim?”
Bastılar... Yaktılar... Bombaladılar... Bakın sonunda bu millet ne yaptı?
- 2 MAYIS 2010: Şantiyeyi basan PKK’lı teröristler, yakıt tankı ile araç yakıt depolarına cep telefonlu EYP tuzakladılar. Şoförlerin fark etmesiyle olası facia son anda önlendi.
- 23 TEMMUZ 2011: Baskın yapan teröristler 3 dozeri ateşe verdi.
- 9 EKİM 2011: Gece baskın düzenleyen PKK’lı teröristler, 1 iş makinesini ateşe verdi.
- 30 AĞUSTOS 2012: PKK’lı teröristler, 1 aracı ateşe verip 1 çalışanı kaçırdı. Kaçırılan işçi daha sonra serbest bırakıldı.
- 20 AĞUSTOS 2015: Teröristlerin düzenlediği saldırıda 30 araç ve iş makinesi ateşe verildi. Saldırı sonrası yol çalışmaları yaklaşık 1 yıl durduruldu.
- 1 EKİM 2017: Yapılan saldırıda yüzbaşı Mustafa Erdoğan ile güvenlik korucusu Dündar Page şehit olurken, 4 güvenlik korucusu da yaralandı...
Ve daha onlarca baskın, şehit, yaralı işçi.
Tam 20 yıl boyunca yaktılar... Bastılar... Adam kaçırdılar... Tuzakladılar...
Peki, neresi burası?
Arkadaşlar...
Burası önceki gün fiilen hizmete açılan Cudi Dağı tünelleridir.
Hani terörün kol gezdiği o Cudi Dağı var ya...
Hani her geçen gün içimizi yakan şehit haberlerinin geldiği Şırnak-Cizre-Silopi arasında geçit vermez dağlar var ya...
Tam 21 yıl sürdü bu tünellerin inşaatı. Acılı, meşakkatli, korkulu, zorlu...
Ne zaman Şırnak’a doğru çıksam...
Kıvrıla kıvrıla yükselen o amansız dağ yollarında çalışan işçileri, gaz lambalarında geçen geceleri, verilen şehitleri düşünürdüm...
Ve tam 21 yıl sonra, işte o tüneller açıldı.
Kanla açıldı, terle açıldı. Azim ve sabırla açıldı.
Bu bir müjdedir arkadaşlar.
Yalnızca bir tünelin açılmasının müjdesi değildir.
40 yıldır içine sürüklendiğimiz bu karanlık terör tünelinde artık ışığın göründüğünün müjdesidir.
Ey Yüzbaşı Mustafa Erdal...
Ey Korucu Dündar Page...
Siz o şantiyeleri, o kahraman işçileri korurken şehit düştünüz.
Nur içinde yatın.
Ey korkusuz işçiler...
Ey yatırımcılar...
Ey mühendisler...
Yılmadan korkmadan çalıştınız.
İşte şimdi açıldı o tüneller.
Siirt’te, Diyarbakır’da, Batman’da yükselen şantiyelere müjdeler olsun.
O bölgenin bahtının açılmasının işaretidir bu tüneller.
Helal olsun...
BM ZİRVESİNDE ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNİ İSTEMEYENLER
SİZE bir çift lafım var...
- Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesini istemeyenler...
- Gerilimin artmasını isteyenler...
- Erdoğan-Trump arasındaki sert rüzgârların fırtınaya dönmesini bekleyenler...
- Almanya ile normalleşmeyi istemeyenler...
Siz yalnızca kötüsünüz. Kötü ve habis.
Bir çift lafım da şudur:
- Türkiye büyük bir devlettir.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan şahsi egosu için değil, milletin şahsiyeti için mücadele edip Türkiye’nin bağımsızlığını anlatmaktadır.
- Türkiye’nin köklü bir dış politika geleneği vardır.
- Ve illa ki sonunda Türkiye’nin haklı gerçeği görülecek, normalleşme sağlanacaktır. Boşuna heveslenmeyin...
SEVGİLİ SİVEREK KAYMAKAMI ‘PAMUK ÇOCUK ZEYNEP’İ DİNLER MİSİN?
DUYDUM ki okulların açılma tarihi bu defa Siverek’te bazı çocuklarımız için talihsiz bir zamana denk gelmiş.
Sevgili Kaymakam... Bakın, şu an pamuk tarlasında çalışan 9 yaşındaki Zeynep Alparslan ne diyor: “Pamuk ne zaman biterse o zaman okula başlayacağım. Okulda derslerimden geri kalıyorum. Arkadaşlarımı ve okulumu çok özledim. Okulda en çalışkan öğrenciyim, tarladan dönünce çok çalışmam gerekiyor”.
Sayın Vali... Sayın Kaymakam...
Devlet büyüktür. Tarım işçiliğinde çalışan binlerce “pamuk çocuk” bu sene okula mecburen 1-2 ay geç başlayacak.
“Bi çaresi yok mudur beyim?”