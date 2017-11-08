Bakan Kurtulmuş’tan yatırımcılara müjde: ‘Turizmde derdi olan bana gelsin’

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’la gökyüzünde uzun bir sohbet yaptık.

Londra’daki turizm fuarına gidiyoruz. Bu fuar Türkiye için çok önemli.

Ve sohbetin ilk konusu elbette turizm. Rusya krizi... Avrupa krizleri... Almanya sıkıntısı...

Suriye, Irak savaşları...

Turizmde zorlu bir dönem.

Peki Türkiye turizmi nereye gidiyor?

Daha uçağımız 20 bin metreye yükselmeden kravatları, ceketleri çıkarıyoruz. Rahat bir sohbet ortamında soruyorum:

“Sayın bakan, gittiğim turistik yerlerde yatırımcılardan, acentelerden sıkıntılar duyuyorum. Siz de çok önemli bir turizm şûrası topladınız. Özellikle yatırımcı için ne diyorsunuz?”

Numan Bey turizm konusunda çok ciddi hazırlıklar yapmış.

Yani önümüzdeki dönem ciddi bir atak geliyor. En önemli özet cümlesi şu oluyor:

“Turizmde derdi olan bana gelsin.”

Ardından sıralıyor:

- Çok açık söylüyorum. Bu dönem turizmde üçüncü hamle dönemidir. Sıkıntılar olabilir. Yatırımcı için teşvikler hazırladık. Bunları bu yıl hızla devreye sokuyoruz.”

Örnek:

“Turist getirenlere uçak desteği veriyorduk. Şimdi 9 bin dolara kadar teşvik öngörüyoruz. Yani turistin az geldiği mevsimde turist getirene daha büyük teşvik vereceğiz.”

Örnek:

“Özellikle güneydeki turizm yatırımlarında arsa tahsislerinde kira süreleri dolmuş. Yatırımcı 49 yıllığına kiraladığı arsaya oteli yapmış. Ama şimdi süre doluyor. Sıkıntı var. Şimdi Maliye Bakanımız bir çalışma yapıyor, 49 yıl olan o tahsislerin uzatılması için...

Yurtdışından ortak da getirebilirler. Buna da açığız. O kira sürelerini uzatıyoruz.”

Örnek:

“Turizmci muhatap bulmakta zorlanmayacak. Bunun için ilgili bakan arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık. Bir ortak çözüm platformu gibi. Yani yatırımcı, bakanlıklar arası bürokraside boğulmayacak. O nedenle derdi olan bana gelsin. Doğrudan bize gelsin diyorum.”

Bir başka örnek:

“Anadolu’daki tarihi ve turistik alanları için yeniden tanıtım atağına geçiyoruz. Kibyra’da 10 bin kişilik tarihi mekânda, antik kentte yabancı misyona senfonik türküler dinletiyoruz. Devamı geliyor.”

Örnek:

“Acentelerin canlanması için teşvik.”

HEDEF

“2023’te 50 milyar dolar turizm geliri. Hedefimiz budur. Bunun için çalışıyoruz.”

Daha açık bir deyişle:

“Bu dönem Türkiye için turizmde 3’üncü hamle dönemidir. Birinci dönem rahmetli Özal’ın başlattığı dönemdir. İkinci dönem Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde başlattığı dönemdir. 15 yıldır yapılan altyapı önemlidir. Şimdi üçüncü hamleyi başlatıyoruz.”

Peki biz neye güveniyoruz?

“Anadolu insanlığın buluştuğu bir yerdir. İnsanlığın en büyük arşividir. Bu kadar farklı bir kültürel ve tarihsel zenginliği olan başka bir ülke yoktur.

İşte bu özgüvenle, 2018’i bir atılım yılı ilan ettik. Çağrımız da budur. Turizmcinin yüzü gülecek. Turizmin yüzü gülecek...”

Bakan Kurtulmuş’la uzun bir sohbet yaptık.

Ve elbette turizmden ibaret değildi.

Dış politikadan FETÖ’ye, ekonomiden Kürt meselesine kadar önemli açıklamalar yaptı.

Onları da aktaracağım.

Ama şimdi “turizm fuarında”yız.